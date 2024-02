Julián Román recuerda su peor experiencia detrás de cámaras: besó a una actriz con mal aliento

Julián Román reveló uno de sus momentos más incómodos -crédito @julianroman1/Instagram

Desde comedias como Los Reyes o La bella Ceci y el imprudente, hasta dramas como Historia de un crimen: Colmenares, son algunos de los trabajos que Julián Román ha hecho en sus más de 30 años de carrera como actor, siguiendo el legado de su padre, Edgardo. Ha trabajado en producciones nacionales e internacionales.

Su talento lo llevó a ser tenido en cuenta para interpretar a Juan Gabriel en la telenovela biográfica del cantante mexicano, ganándole al pulso a artistas connacionales del cantante homenajeado. También fue uno de los protagonistas de La viuda negra y apareció en El señor de los cielos, ambas rodadas en suelo norteamericano.

Pero además de haber disfrutado de las mieles de la actuación, también ha tenido que enfrentar situaciones adversas. Recientemente reveló uno de esos momentos en una entrevista para Los40, en la que recordó cuando le tocó besar a una compañera que tenía mal aliento.

Julián Román interpretó a Juan Gabriel en la novela biográfica del cantante - crédito facebook.com/Hasta-que-te-conocí

Más allá de un olor a comida o putrefacto, lo que fastidió a la estrella fue que su colega era fumadora, por lo que su hálito emanaba el aroma del tabaco quemado. “Yo la veía fumar y le dije ‘oye, ¿te puedo pedir un favor? Si tenemos escenas de besos, podrías no fumar una hora antes, o comer una mentica’”, rememoró.

Para darle una lección a su compañera, indicó en conversación con Impresentables que se comió una cebolla, lo cual hizo que la actriz se fastidiara de inmediato y le manifestara que se sentía incómoda. Ahí pudo hacerla entender lo que él sentía al soportar el aroma a cigarro.

Dice que no se arrepiente de haber tenido que recurrir a esas instancias, debido a que antes de hacerlo fue cordial y le pidió el favor en repetidas ocasiones, pero fue la actitud despótica e indiferente de ella la que lo hizo convencerse de ser más radical.

Para él este caso fue particular porque al comienzo de su trabajo en dicha serie, su personaje no era pareja del de su compañera. No obstante, en medio de la producción, los libretistas decidieron dar un giro inesperado, por lo que acabó relacionado con el papel de ella, para su infortunio.

Julián Román confesó que sí ha tenido malas experiencias con besos en rodaje - crédito @los40colombia/TikTok

Hablando con la emisora, el artista también quiso referirse a los creadores de contenido digital que sigue, siendo sincero en que no es fiel fan de las redes sociales. Aun así, es seguidor de algunos perfiles. “Yo solo tengo Instagram, Facebook, porque es de mi generación, y X. Me gusta leer mucho a Margarita Rosa, por ejemplo”, agregó.

No quiso parecer “mamerto” con sus comentarios sobre Internet, pero siguió diciendo que “por mi generación hay mucha gente que yo no entiendo, [por ejemplo] esta gente que hace esos retos de escupirse en la boca. Una vez vi a este muchacho conocido como La Liendra, una vez se volvió como muy viral y pues imposible no verlo, y como que ese contenido no lo entendí, me [generó escozor] sí, dije: ‘O ya soy muy grande o de verdad esto no tiene ni patas ni cabeza’. No quiero ponerme mamerto”.

Contrario a la poca prioridad que les da a las plataformas web, se pronunció acerca de las cosas que realmente tienen significado para él. “Muchas cosas. Mi familia, mis sobrinos y mi carrera. Mi carrera ha sido muy importante porque me ha servido para muchas cosas: en mis ataques de pánico, en todas estas cosas, en depresión, mi carrera siempre ha estado ahí y me ha ayudado a salir adelante”, expuso el bogotano.

También ha mostrado en sus perfiles el cariño que le tiene a su novia, la venezolana Juliette Pardau, con quien decidió cortarse el cabello hace pocos días en muestra del amor que se tienen mutuamente.