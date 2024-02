Exfuncionario de Duque dijo que Petro no ha superado “la etapa del amigo imaginario de su infancia”

El exfuncionario de Iván Duque dijo que el presidente Petro no ha superado la etapa del amigo imaginario y por eso ve golpes blandos en su contra por todo lado - crédito Presidencia de la República

El exsecretario General de la Presidencia durante el gobierno de Iván Duque, Víctor Muñoz, el 7 de febrero, entró en la discusión sobre la “ruptura institucional” que advirtió el presidente Gustavo Petro el 2 y 3 de febrero, insistiendo en que se está conjurando un golpe blando en su contra, y que prendió las alarmas de la oposición, ante un llamado del jefe de Estado a la ciudadanía defender su Gobierno en las calles.

Te puede interesar: Cathy Juvinao dijo que a Petro le quedó grande la Presidencia y lo mandó a trabajar: “Dizque ruptura institucional”

Para el exfuncionario de Duque, el presidente Petro no ha superado “la etapa del amigo imaginario de su infancia” y por eso ve, por todas partes, señales de un golpe blando, que es, a juicio de Muñoz, producto de su imaginación.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Pacto Histórico denunciará ante la Corte Interamericana “la ruptura institucional” que alertó Gustavo Petro

En X, el exsecretario General de la Presidencia escribió: “Pareciera que algunos de los líderes políticos de nuestro país no superaron la etapa del amigo imaginario de su infancia. Ahora, adultos, lo emulan con figuras como la de golpes blandos o imaginarios. En fin, es lo que hay”.

El exsecretario General de la Presidencia durante el Gobierno de iván Duque desestimó las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre un golpe blando en su contra - crédito @Vicmunro/X

Luego de que el presidente Petro, el 2 y 3 de febrero, dedicara varias publicaciones en X a la “ruptura institucional”, en las que advertía que desde la Fiscalía General de la Nación se ha estado urdiendo un plan para sacarlo del poder, desde varios sectores prendieron las alarmas, pues advirtieron que el presidente, al incitar a movilizaciones sociales para apoyar su Gobierno, está haciendo un llamado a la violencia.

El presidente Gustavo Petro cuestionó que la Fiscalía General de la Nación esté investigando presuntas irregularidades en su campaña, relacionadas con una donación que hizo Fecode a la Colombia Humana - crédito @petrogustavo/X

Una de las que, como Muñoz, desestimó las denuncias del presidente fue la representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde), que, en varias publicaciones en X, dijo que a Petro le quedó grande la Presidencia y lo mandó a trabajar.

Te puede interesar: Petro advirtió “toma mafiosa” de la Fiscalía y pidió una movilización: “No se puede tumbar un presidente progresista”

En su primera publicación en X, la representante Juvinao desestimó la denuncia del presidente, señalando que no es otra cosa que “una declaración de ineptitud”, pues la Presidencia “les quedó grande”:

“Dizque ruptura institucional. Una declaración de ineptitud. No saben gobernar ni les interesa, no saben armar equipos ni dar resultados. Ante su propia incompetencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente: que la presidencia les quedó grande.”

La representante se despachó contra el presidente y el Gobierno señalando que "les quedó grande" la Presidencia y el país - crédito @CathyJuvinao/X

La representante Juvinao, en su segunda publicación dedicada al presidente, que piensa que la publicación de Petro del 2 de febrero fue un “llamado a la insurrección”, aprovechó el descache del jefe de Estado para ironizar el asunto: “¿O sea que el llamado a la insurrección del presidente contra el Estado fue culpa de un trino falso, de una cuenta falsa? Ay no 🥺”.

En la última publicación que la congresista le dedicó a la cabeza del Ejecutivo, la representante fue taxativa: “Dejen de andar llamando a rupturas ridículas y pónganse a trabajar más bien, hombre. Qué vagancia tan berraca”.

La representante ironizó el descache del presidente con una cuenta falsa en X y lo mandó a trabajar - crédito @CathyJuvinao/X

María José Pizarro dijo que hay que defender la institucionalidad, no al presidente

La senadora María José Pizarro advirtió que, más que defender al presidente, hay que defender la institucionalidad que está en riesgo por las actuaciones de la Fiscalía de Francisco Barbosa - crédito Infobae Colombia

La senadora María José Pizarro, que cerró filas, como todo el Pacto Histórico alrededor del presidente, advirtió que, más que defender, o no, al jefe de Estado, hay que defender la institucionalidad y la separación de poderes, que dijo no existe “hace un tiempo”:

“Aquí no se trata de defender o no al presidente de la República, por supuesto, nosotros tenemos unas posiciones absolutamente claras; se trata de defender la institucionalidad, se trata de defender la separación de poderes, una separación de poderes que no existe hace un tiempo”, advirtió la senadora en Noticias Caracol.

Después recordó que, durante la Presidencia de Iván Duque, desde el Pacto Histórico se denunció que este propuso y puso a “mejores amigos, incluso a miembros de su propio gabinete” para ocupar tanto la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, por lo que subrayó la importancia de elegir, pronto, a la fiscal General de la Nación.