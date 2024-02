Jhonny Rivera defendió a la mujer señalada de infiel por un agente de la Sijín: “Estamos listos para atacar, para destruir”

Jhonny Rivera defendió a la mujer que habría sido infiel en caso de la Sijín - crédito Instagram @jhonnyrivera

A medida que se han ido conociendo más detalles sobre un casos polémico de infidelidad, los comentarios, críticas y burlas sobre el hecho han llenado las redes sociales, principalmente atacando a la mujer que aparece en los videos.

Se trata del clip que se dio a conocer en la tarde del jueves 1 de febrero de 2024, en el se ve a un hombre que entra grabando a su vivienda y encuentra a su esposa con otra persona, que al igual que él sería agente de la Sijín.

De acuerdo con las imágenes, el afectado le hace frente a tanto a su esposa, de nombre Sara, como al que sería su amante, en varias ocasiones, mientras le pide al culpable que se vaya del lugar con total tranquilidad.

““¿Qué espera, paisano?, ¿Que yo me vaya y usted se quede con ella solo o qué?, Arranque mijo, arranque de acá. Arranque que es que yo vivo acá”, son las palabras que dice el hombre que está grabando al supuesto amante de su pareja, mientras este se queda en una habitación de brazos cruzados, manifestando que le da pena.

Las autoridades también llegaron a la casa del uniformado y grabó el momento en el que Sara en medio del llanto le pidió al policía que abandonara su residencia y se llevara su ropa.

El uniformado registra el momento en el qu8e su esposa le es infiel con un compañero de trabajo . Crédito: @RomanoskyGP 7 X

A pesar de que ya son varios los días que han pasado de la publicación de la infidelidad, las redes sociales y los internautas no han dejado descansar el tema ni a los implicados, por lo que cada vez son más las burlas y los comentarios de odio que ha recibido esa pareja, al punto de que la mujer del video atentó contra su vida y estuvo en un centro asistencial en donde pasó varias horas bajo un pronóstico reservado.

Es así como la ola de reacciones en las redes sociales ha sobrepasado los límites, incluso, para celebridades como el cantante de música popular Jhonny Rivera que salió en defensa de Sara, una víctima del bullying cibernético.

Qué dijo Jhonny Rivera sobre la mujer del caso de infidelidad de la Sijín

El artista se unió a la discusión mediática y reaccionó en contra del acoso que ha vivido una de las personas implicadas en el acto y que aparece en el video vulnerable.

Con un contundente mensaje Jhonny Rivera, no solo defendió a la mujer que al parecer habría sido infiel, sino que también reflexionó en torno al matoneo que ha recibido, tanto presencialmente como por las redes.

“Si alguien se equivoca, estamos listos para atacar, para destruir, para volver humor, es tenaz, ¿cierto? Y no se nos ocurre que un día se puede equivocar un hijo de nosotros, o una hermana o un hermano. [...] Porque cualquiera se equivoca y así como esta muchacha Sara se equivocó, yo creo que los que pueden juzgar y cobrar son los directamente afectados y nadie más”, dijo el cantante.

Adicionalmente, hizo referencia a lo que sería el uso que le dan algunas personas a las plataformas digitales, es incluso sugirió que tal vez por eso iba a ser también atacado él, pero se mostró seguro de lo que estaba defendiendo.

“Uno puede enterarse porque las redes sociales están ahí, pero no más, no podemos destruir así porque sí. Ahora me van a atacar a mí porque estoy defendiendo lo indefendible”, puntualizó Rivera.

Jhonny Rivera envió un contundente mensaje sobre el matoneo al rededor de la polémica de la Sijín - crédito Jhonny Rivera Instagram

Por su parte, la familia de la mujer asegura que el policía que grabó y publicó el video no era la pareja de Sara y que en realidad se trata de un hombre que la estaba hostigando, al punto de que ella en varias ocasiones le pidió recoger sus pertenencias. Además, Sara habría interpuesto una denuncia en contra del uniformado que grabó el clip por injuria.