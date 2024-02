Stephania Duque, actriz en ‘Rigo’, contó detalles de su vida como estudiante: ¿le iba bien?

La actriz colombiana Stephania Duque habló sobre su vida profesional - crédito @laduque7/Instagram

Stephania Duque Pinzón se ha convertido en una de las actrices jóvenes más relevantes de la televisión en Colombia, pues con su talento ha sabido ganarse el corazón de los televidentes que, noche tras noche, no se pierden lo que pasa en Rigo, novela en la que se cuenta la historia del ciclista colombiano Rigoberto Urán.

Te puede interesar: Cuantos capítulos faltan para que se termine la exitosa serie ‘Rigo’

Por eso, es normal que se comiencen a conocer detalles sobre la vida de Duque, que ha participado en otras producciones de renombre como Sin senos sí hay paraíso o la última versión de Hasta que la plata nos separe en la que compartió set con Gregorio Pernía y Carmen Villalobos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Rigo confesó cómo le gustan las mujeres: “Deben ser bonitas, pero que trabajen y facturen”

Uno de los secretos que reveló Stephania Duque fue sobre su desempeño en el colegio, pues en una entrevista con la revista 15 Minutos, la actriz que interpreta a Adriana Mora en Rigo confesó que fue una buena estudiante, pues no tuvo problemas con las materias mientras estudiaba, incluso, aseguró que: “No me rajé en ninguna, pero sí sufría con física”.

Stephania Duque hizo parte de la nueva versión de "Hasta que la plata nos separe" - crédito Infobae

Pero, como es normal en todos los estudiantes, Duque también tuvo problemas con su observador, pues en una oportunidad, luego del regaño a uno de sus compañeros, la ahora actriz se burló de una de sus profesoras, lo que causó que terminara con una anotación en su registro de estudiante.

Te puede interesar: Rigoberto Urán expuso problemática que sufren los ciclistas en carretera: “Nos sale carito el chistecito a todos”

“Alguna vez una profesora regañó a un compañero por estar masticando chicle en clase, me acuerdo que dijo: ‘Chiscle’, él y yo no podíamos parar de reír, a los dos nos hicieron una anotación en el observador”.

Pero, el hecho de haber sido tan juiciosa en el colegio le ayudó para preparar su personaje en la novela biográfica del ciclista colombiano, pues Stephania Duque reconoció en una entrevista para la emisora Tropicana que quería “estar en Rigo”, por lo que preparó el papel de Adriana Mora que estuvo enamorada de Urán.

“Empecé a leer mucho acerca de esta chica. El nombre real no es Adriana, entonces empiezo a buscar como información y la encuentro, pero no hay mucha, no hay casi fotos, de hecho no se fueron por la apariencia física”.

Al no tener muchos detalles de la vida de la mujer a la que representaría en la pantalla, Duque se apalancó en el libreto de los demás personajes para crear y darle forma a su papel:

“Yo preferí empezarla a alimentar a partir de los libretos y a partir de lo que veía de los demás personajes, porque yo creo que uno tiene que leer todo lo de los demás para saber que viene a hacer en la historia y entender cuál es tu lugar”.

Stephania Duque actúa como admiradora de Rigoberto Urán en la serie del ciclista colombiano - crédito @laduque7/Instagram

Uno de los retos que tuvo Stephania Duque fue el acento paisa de su personaje, por lo que tuvo en cuenta que era una mujer de Medellín, lo que la hizo pensar que no quería una forma de hablar muy exagerada.

“Yo quería que fuera muy natural y vemos personajes que van un poco más hacia el pueblo, pero quería que Adriana fuese un paisa muy suave, muy natural”.

Stephania Duque también recordó que no es la primera vez que trabaja con Juan Pablo Urrego, aunque explicó que la primera vez que lo hizo, en Sin senos sí hay paraíso, su personaje era muy malo, pues llegó a drogar a Nachi para poder estar con él.

“Fue muy raro y yo creo que una casualidad en este caso porque fue en Sin senos y este personaje que se llamaba Mariana estaba súper detrás de ese personaje que era Nachi, ella sí era mala, lo drograba para acercarse a él, era terrible, en cambio, Adriana se acerca de una manera mucho más cordial y realmente se gana ese lugar, ella hace muchas cosas por Rigo y realmente lo apoya en su carrera y lo quiere de verdad”.