Así se prepara Gina Vanessa Silva, la alcaldesa más joven de Colombia, para afrontar el fenómeno de El Niño en Herveo

Gina Vanessa Silva, la alcaldesa más joven de Colombia, debe afrontar el reto del fenómeno de El Niño - crédito @ginavanesasilva.18 / Instagram.

A sus 24 años recién cumplidos, y sin haber terminado su carrera en Derecho en la Universidad del Tolima, Gina Vanessa Silva se convirtió en la alcaldesa más joven de Colombia.

Te puede interesar: Tres hombres fueron capturados por provocar dos incendios en Tunja: la policía anunció sanciones severas

Además de ser la primera mujer en llegar al cargo de elección popular más importante de Herveo (Tolima), lo logró obteniendo la mayor votación que ningún otro mandatario haya obtenido en ese municipio, con 2.337 votos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Alcalde Galán anunció medidas para prevenir nuevos incendios forestales en Bogotá: “Nos preocupa Sumapaz”

Según manifestó en entrevista con Infobae Colombia, para ella la política es una vocación que se lleva en la sangre. Siempre le gustó trabajar con las comunidades, pero cuando entró a la Universidad empezó a participar en política y a sus 19 años se lanzó por primera vez a la Alcaldía de Herveo, en las elecciones de octubre de 2019.

“Como resultado de eso, quedé en segundo lugar en las elecciones y continué trabajando. En esta última contienda, mi nombre fue tomado en consideración y por eso obtuve un resultado que yo buscaba: ser la primera mujer alcaldesa en la historia del municipio y ser la primera en obtener tantos votos. Eso nunca había ocurrido aquí, lo que obviamente me deja una responsabilidad aún mayor”, agregó.

Te puede interesar: Carlos Fernando Galán advirtió sobre más incendios en Bogotá: “Vienen días más complicados”

Ahora debe asumir su importante tarea como mandataria de Herveo en medio de los retos que implica el fenómeno de El Niño y teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con Cuerpo de Bomberos ni con Defensa Civil para reaccionar.

Infobae Colombia: ¿Qué desafíos ha enfrentado como la primera mujer alcaldesa de su municipio y además la más joven de Colombia?

Gina Vanessa Silva (G.V.S.): Lo primero es que es un reto llegar a tener unas líneas distintas. Lo que más he tratado de hacer desde antes de la campaña y desde el primer día de gobierno es poder acabar con los sectarismos políticos y permitir la participación de todo tipo de personas. Aspiro a tener un gobierno donde la gente sea técnica, pero sobre todo, buen ser humano, más allá de su ideología. Esto, en un pueblo que ha sido y viene con una política tradicional, es un poco complicado. Lo otro es que, por ser joven, todavía hay mucha gente que duda de las capacidades de los jóvenes, pero, obviamente, mi votación es el resultado de que aquí la gente creyó en la juventud.

Creo que son más las oportunidades que las cosas malas. Me siento más por la posibilidad que se me abre en el Gobierno departamental, donde siempre trato de hablar y demostrar que si estamos aquí es porque los jóvenes y las mujeres contamos con las capacidades para estar dentro de la política.

Gina Vanesa Silva tomó posesión de manera no oficial el jueves 23 de diciembre de 2023 - crédito Gina Vanesa Silva

Infobae Colombia: ¿Qué proyectos tiene para impulsar el sector agrícola y el turismo en Herveo?

G.V.S.: Actualmente, estamos en la construcción del Plan de Desarrollo. Ya tuvimos nuestra primera fase, que fue el programa de gobierno, donde planteamos reactivar la economía campesina a través del incentivo a la siembra y cultivo tecnificado de plátano, y acompañarlo hasta una comercialización de buena calidad.

Lo segundo es apostarle a la siembra de café, específicamente a los cafés exóticos, e impulsar la asociatividad, apoyando el funcionamiento del laboratorio de café y una tienda de café para jóvenes, todo esto a través de las asociaciones. Algo que vamos a aportar mucho aquí es que somos altos productores de aguacate Hass para exportación. Tenemos una meta en el gobierno y es poder certificar el 80% de los productos para que todos lleguen a mercados internacionales.

Gina Vanessa Silva en el Comité Municipal de Cafeteros realizó la primera sesión del 2024, centrada en planificar acciones para mejorar el bienestar de las familias caficultoras del Herveo - crédito ginavanesasilva.18 / Instagram.

Infobae Colombia: ¿Qué propuestas y proyectos tiene para la juventud de Herveo y de Tolima en general?

G.V.S.: Voy a pasar mucho tiempo incentivando la siembra para los jóvenes, apoyándolos en la siembra, en la educación para que tengan cultivos tecnificados y en las certificaciones para que lleguen a nuevos mercados. Vamos a hacer varias alianzas con universidades y convenios para atraer la universidad al territorio y que no se tengan que ir. Creo que una de mis metas, algo en lo que pienso todo el tiempo, es que tengo una responsabilidad muy grande y es poder dejar impregnado en la gente que la única fuente de empleo no es una administración porque no produce más de 60 empleos.

La gente no puede pasar su vida trabajando detrás de alguien o haciendo campaña política para que le den un empleo, cuando se pueden desarrollar proyectos productivos o proyectos de transformación de alimentos y crear una empresa dentro del municipio. Eso es lo que yo más quiero, generar un desarrollo económico a través de todo el agro y que eso genere empleo en el municipio.

Infobae Colombia: ¿Cómo ha sido afrontar el fenómeno de El Niño como alcaldesa?

G.V.S.: Pues ha sido un reto, porque estamos iniciando el gobierno y nos encontramos con esto que nos habían advertido. Desde el mes de diciembre, en los diferentes encuentros que tuvimos, nos fuimos preparando.

En este momento estamos haciendo una caracterización del estado de los acueductos veredales, que es lo más importante. Ya hicimos el protocolo de menos lluvias. Estamos en el departamento en alerta naranja, así que hemos tenido diferentes consejos de gestión del riesgo, tanto departamentales como municipales, y también nos hemos preparado con todo el Comité. Hicimos una socialización con todos los presidentes de junta y cuáles son los planes de contingencia con los profesores de diferentes instituciones y con la comunidad en el protocolo de gestión del riesgo del municipio.

No contamos con bomberos ni con Defensa Civil para reaccionar, así que en las primeras semanas lo que hicimos fue hacer una convocatoria abierta y hoy contamos con el personal. Estamos esperando que la próxima semana inicien las capacitaciones con ellos y, así mismo, apenas tengamos los certificados tanto de voluntarios de Defensa Civil como de bomberos, nos va a llegar una dotación de rescate por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Gina Vanessa Silva liderando un consejo extraordinario de Gestión del Riesgo Municipal - crédito @ginavanesasilva.18 / Instagram.

Infobae Colombia: ¿Qué planes tiene luego de terminar su periodo como alcaldesa y cuándo va a terminar su carrera en Derecho?

G.V.S.: Actualmente, planeo continuar con mi carrera universitaria, ya me he matriculado nuevamente. Estoy convencida de que puedo manejar ambas cosas y que es un tema de concentración, pero estoy preparándome en mi carrera universitaria. Lo segundo es lo que sigue después de la Alcaldía. Creo que siempre tuve la meta de poder crecer políticamente, me encanta este hábito. Una de las cosas con las que sueño, bueno, más que un sueño, es un proyecto de vida, es poder ser gobernadora del departamento del Tolima. Sin embargo, hoy quiero hablar de mis funciones como alcaldesa y de las inmensas responsabilidades que eso conlleva.