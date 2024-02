Sofía Vergara se dejó ver bien acompañada en una cita romántica

La pareja se dejó ver junta una vez más, a días de que la colombiana afirmara que seguía soltera - crédito @TMZenEspanol/X

2024 arrancó con todo para Sofía Vergara, a tono con el estreno de la miniserie Griselda en Netflix, que llegó al número uno en más de 30 países a nivel mundial, incluyendo los Estados Unidos. La actriz y presentadora interpreta allí a la temida narcotraficante Griselda Blanco, acompañada de un elenco principalmente latino que, sin embargo, ha generado reacciones divididas en lo que se refiere a la calidad de la producción que consta de seis capítulos.

Este revuelo se ha trasladado también a su ámbito personal. Y es que la Toty fue noticia a lo largo de 2023 tras confirmar el final de su relación con el actor Joe Manganiello, al parecer por su negativa de tener hijos. Apenas unos meses después de confirmarse la noticia, se le comenzó a relacionar con el doctor Justin Saliman, pero a esto le siguieron rumores de ruptura entre ambos.

Estos rumores parecían confirmados cuando la que fuera una de las estrellas de Modern Family señaló durante una entrevista en el matutino Despierta América de Univisión que se encontraba actualmente soltera.

Es por eso que la actriz de 51 años sorprendió a los paparazzi en Beverly Hills luego de que fuera captada mientras salía del restaurante Cipriani de dicha zona de Los Angeles con el propio Justin Saliman. Según reportaron varios medios estadounidenses, tuvieron una cita romántica en el establecimiento y en las instantáneas que se han difundido quedó en evidencia el grado de complicidad entre ambos, sonrientes ante la presencia de los reporteros gráficos.

Entre octubre y noviembre de 2023 se reportó que Sofía Vergara y Justin Saliman estaban saliendo como pareja, pero luego la actriz señaló que seguía soltera - crédito @PageSix/Instagram

Para la cita, la Toty lucía un corsé de encaje negro transparente y una blusa, acompañadas de un abrigo del mismo color. Por su parte, el cirujano ortopédico optó por utilizar una chaqueta de cuero negra.

El portal TMZ captó a la pareja a la salida del restaurante y mientras se iban alcanzó a realizarle algunas preguntas acerca de Griselda. Cuando le preguntaron qué fue lo que más le gustó de la serie en la que ejerció como productora general, además de protagonista, Sofía respondió “¡Todo! ¡Los latinos! Los actores latinos”, mientras firmaba algunos autógrafos a los fanáticos que se quedaron esperando por su salida del lugar.

Justo antes de irse le preguntaron cómo le había parecido la actuación de Karol G, que tuvo un papel menor en Griselda, a lo que Sofía respondió “¡Divina!”, mientras cerraba la ventana de la camioneta conducida por Saliman y se retiraba del lugar.

Tras los rumores y los comentarios de la actriz en los que señalaba que estaba soltera, Sofía Vergara y Justin Saliman se dejaron ver nuevamente juntos en Beverly Hills - crédito Backgrid/The Grosby Group Backgrid/The Grosby Group

Sofía Vergara entregó sorprendente respuesta acerca de lo que la hace feliz

En medio de su gira de medios promocionando el lanzamiento de Griselda, la Toti fue una de las invitadas al pódcast A solas de la comunicadora española Vicky Martín Berrocal. Durante la conversación que tuvo lugar en el Four Seasons de Madrid, la colombiana habló abiertamente del placer culposo que la hace feliz.

Cuando surgió el interrogante de “¿Qué necesita Sofía Vergara para ser feliz?”, la barranquillera respondió sonriente y sin titubeos “el dinero, me encanta”. Seguramente anticipando la reacción de su interlocutora, la actriz explicó que no solamente es necesario para poder comprar sus artículos de lujo, sino “también para ayudar, para poder crear, para ser una mujer independiente […] no digo que no se pueda ser feliz sin dinero, lógicamente sí, pero es mucho más fácil cuando se tiene”.

En ese sentido, Sofía señaló más adelante que gracias a su trabajo en la televisión llegó al punto en que “no le debo nada a nadie, no le debo dinero a nadie […] el amor se necesita, la familia, los amigos, la comida, todo eso”, pero a juicio de la también empresaria el dinero es fundamental para asegurar esos privilegios.