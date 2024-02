Petro aceptó responsabilidad por la pérdida de Juegos Panamericanos, pero le echó el agua sucia a Panam Sports

El presidente Gustavo Petro afirmó que su Gobierno y el de Iván Duque son responsables por incumplir con los Juegos Panamericanos - créditos Presidencia / Colprensa Juan Diego Cano

Luego de que Barranquilla perdiera los Juegos Panamericanos 2027 tras la decisión de Panam Sports de retirar la sede el 3 de enero y ratificarlo el 1 de febrero, casi todos los sectores señalaron al Gobierno por ser el responsable de incumplir con los acuerdos pactados desde 2021.

Te puede interesar: “Los Juegos Panamericanos eran un negociado para los Char”: polémica reacción de representante del Pacto Histórico tras perder la sede

Por esa razón, el presidente Gustavo Petro aceptó que su administración y la de Iván Duque, su antecesor, tienen responsabilidad por lo ocurrido con las justas, pero también señaló a la organización internacional de, al parecer, incumplir con un supuesto acuerdo con el Estado para pagar los derechos de cubrimiento.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Iván Duque se le paró duro a Petro por los Juegos Panamericanos: “Saboteo y negligencia del actual Gobierno”

Previamente, el mandatario le había echado la culpa a Duque por no pagar las primeras cuotas pactadas con Panam Sports entre 2021 y 2022, a lo que el expresidente respondió que en su administración se realizaron distintos eventos, se consiguieron los Panamericanos y el único responsable era el actual Gobierno.

“Nos cae a los dos gobiernos responsabilidad”

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027, en la que se refirió en reiteradas veces a que el Gobierno de Iván Duque había incumplido previamente con las cuotas acordadas con Panam Sports.

El expresidente Iván Duque culpó a Gustavo Petro por perder los Juegos Panamericanos 2027 - crédito Reuters

Sin embargo, en un giro de eventos, el mandatario dijo en la tarde del 3 de febrero que tanto la administración Duque como la actual deben asumir el retiro de la sede de las justas: “Me parece bien. Nos cae a los dos gobiernos responsabilidad en relación con los Juegos Panamericanos”.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos 2027: Panam Sports confirmó en su página las dos ciudades candidatas y Barranquilla no está

Sin embargo, agregó el mandatario que el otro responsable es Panam Sports, al que señaló por acabar el contrato firmado con Colombia en 2021 para la realización de la competencia y que, según el jefe de Estado, se había acordado pagar los ocho millones de dólares correspondientes el 30 de enero.

El presidente Gustavo Petro afirmó que su Gobierno y el de Iván Duque son responsables de perder los Juegos Panamericanos - crédito @petrogustavo/X

“Pero el principal hecho es que sin vencerse el plazo fijado por mi gobierno y el presidente de Panam Sports, este unilateralmente rompió el compromiso con Barranquilla después de recibir millones de dólares del erario barranquillero”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

Cabe recordar que la razón para que la organización internacional retirara la sede fue porque el país no pagó la primera cuota de cuatro millones de dólares que estaba pactada para el 30 de diciembre, cuando se dio el tercer aplazamiento para desembolsar el dinero correspondiente.

El “mea culpa” del Gobierno Duque por los Panamericanos

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia en el Gobierno de Iván Duque, le dijo a W Radio que se debió armar el comité organizador previo al cambio de mandato en 2022, sumado que tampoco se pagó los ocho millones de dólares acordados ese año.

“Claramente, nos cae la responsabilidad de no haber logrado, con anticipación y no el 4 de agosto, ese Comité Organizador conformado: esa es la responsabilidad que a nosotros nos cabe. Incluso, le diría al ministro Guillermo (Herrera), que es no haber logrado pagar más porque por más que estuviéramos en el proceso de transición, en empalme, eso es una posta que ya nos dimos cuenta de que haberla entregado fue algo que no se terminó honrando como país”, dijo.

Víctor Muñoz, exdirector del Dapre, se refirió a las actas de empalme entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro en las que se relacionaba la actualidad de los Juegos Panamericanos - crédito EFE

Muñoz explicó que, si bien no se dejaron cronogramas claros sobre el contrato de los Panamericanos, también faltó manejo del actual Gobierno: “Claro que nos cae responsabilidad en esa primera negociación del contrato en el tema de haber sido explícitos para haber dejado cronogramas más fijos, pero recordemos que esos son temas casi que de contratos de adhesión, estos no son contratos donde usted simplemente va negociando, se va ajustando”.

“Estos son temas en los que se apega uno a las normas. Como todos los contratos, siempre tienen precisamente cláusulas que le permiten a uno ir ajustando, ir mirando, cuando se presentan problemas, ir resolviendo, ir encontrando la manera de avanzar”, añadió.