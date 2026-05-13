Evacuaron una estación de Transmilenio en el centro de Bogotá por paquete sospechoso

En la mañana del miércoles 13 de mayo, el orden público en el centro de Bogotá se vio alterado por la presencia de un paquete sospechoso.
Según información preliminar, las autoridades evacuaron al personal de la estación Museo Nacional de TransMilenio ante la amenaza que representaba un objeto abandonado.
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