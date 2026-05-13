Colombia

Evacuaron una estación de Transmilenio en el centro de Bogotá por paquete sospechoso

El personal en la estación Museo Nacional fue desalojada del lugar por la posible amenaza que representa el objeto abandonado

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Fueron evacuados los ciudadanos en el centro de Bogotá, tras paquete sospechoso - crédito Alcaldía Bogotá
Fueron evacuados los ciudadanos en el centro de Bogotá, tras paquete sospechoso - crédito Alcaldía Bogotá

En la mañana del miércoles 13 de mayo, el orden público en el centro de Bogotá se vio alterado por la presencia de un paquete sospechoso.

Según información preliminar, las autoridades evacuaron al personal de la estación Museo Nacional de TransMilenio ante la amenaza que representaba un objeto abandonado.

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