Martha Lucía Zamora se incorpora como magistrada auxiliar en la JEP tras su pelea con el canciller Álvaro Leyva

La exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Martha Lucía Zamora fue designada como magistrada auxiliar en las investigaciones de once macrocasos de la JEP - crédito Leonardo Muñoz/EFE EFE

Martha Lucía Zamora, anteriormente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ha sido designada como magistrada auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta decisión fue tomada por el órgano de gobierno del tribunal transicional, fortaleciendo así el equipo encargado de las indagaciones de once macrocasos actualmente abiertos por la JEP.

Zamora se encuentra entre los 36 magistrados auxiliares seleccionados para apoyar estas importantes investigaciones.

La función principal de estos magistrados auxiliares será brindar soporte esencial en el proceso de indagación y resolución de los casos, que son cruciales para la consolidación de la paz y el esclarecimiento de la verdad en el país. Según información obtenida por W Radio de fuentes internas de la jurisdicción transicional, se ha establecido que cada uno de los 36 magistrados auxiliares designados recibirá una remuneración mensual de 35 millones de pesos.

Aunque ya se ha realizado la selección de perfiles para estas posiciones críticas, aún está pendiente la confirmación de aceptación por parte de Martha Lucía Zamora y los demás candidatos seleccionados. La aceptación formal de estas designaciones es el próximo paso vital hacia la plena activación de sus responsabilidades dentro de la JEP.

El nombramiento de magistrados auxiliares en la JEP subraya el continuo esfuerzo de Colombia por promover la justicia, la paz y la reconciliación en un periodo posconflicto. La Jurisdicción Especial para la Paz juega un papel fundamental en este proceso, buscando resolver los casos de mayor impacto derivados del conflicto armado del país, y la adición de expertos calificados como Zamora es testimonio del compromiso del estado con estos objetivos.

La JEP tiene la capacidad de otorgar amnistías en caso de considerarlo, sin embargo, si los crímenes son demasiados la condena será diferente - crédito Colprensa

Las labores de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz es la entidad encargada de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado colombiano. En medio de sus labores ha identificado once macrocasos que están bajo la lupa, los cuales abarcan desde homicidios y secuestros hasta reclutamiento de menores y violencia sexual, todos cometidos durante las décadas de conflicto en Colombia.

Entre los casos prioritarios se incluyen las acusaciones de falsos positivos, donde civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate por miembros del Ejército, el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados, y la toma de rehenes y secuestros. Además, la JEP investiga la violencia sexual utilizada como arma de guerra, un crimen que ha dejado profundas cicatrices en la sociedad colombiana.

Todos estos delitos han sido documentados y denunciados a lo largo de los años por diversas organizaciones nacionales e internacionales, resaltando la urgente necesidad de justicia para las víctimas y la reparación del tejido social del país.

Lo último que se supo de Zamora es que había tenido serias diferencias con el suspendido canciller Leyva - crédito Colprensa/Cancillería

La JEP fue creada tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), con el fin de facilitar la transición hacia una paz duradera y garantizar los derechos de las víctimas. Este tribunal especial tiene la autoridad para ofrecer amnistías o tratamientos penales alternativos a quienes contribuyan genuinamente a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Sin embargo, aquellos que sean encontrados responsables de crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos enfrentarán sanciones proporcionales a su participación y al daño causado.

Los once macrocasos representan solo una parte del vasto universo de crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano. Su investigación y procesamiento son clave para satisfacer las demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que amparan a las víctimas. Este esfuerzo monumental no sólo busca castigar a los responsables, sino también contribuir a la reconciliación nacional y al fortalecimiento de una paz estable y duradera en Colombia.