Harold Echeverry, confeso asesino de Michel Dayana González en un taller de Cali, pagará 47 años de prisión

Harold Echeverry Orozco fue condenado a 47 años de prisión por feminicidio agravado y hurto calificado y agravado de Michel Dayana González en Cali - crédito Fiscalía General de la Nación y redes sociales

Harold Echeverri Orozco asesinó y desmembró el cuerpo de una menor de 15 años, identificada como Michel Dayana González Sierra. Los hechos se registraron en Cali (Valle del Cauca), el 7 de diciembre de 2023, cuando el sujeto la forzó a entrar a un taller automotriz, donde cometió el crimen.

Por el hecho violento, un juez penal de circuito de Cali lo condenó a 47 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado y agravado. “Deberá purgar su sentencia en la cárcel de Cómbita, Boyacá, donde hasta hoy permanece privado de la libertad”, explicaron desde la Fiscalía General de la Nación.

La menor de edad fue víctima de Echeverri Orozco cuando fue a comprar “mecato” a la tienda. Así lo narró su padre Genaro González: “Le había dejado 2.000 pesos como costumbre, todos los días se los dejaba por debajo de la puerta porque yo me iba a trabajar muy temprano. Ese día le dejé los 2.000 pesos y creo que no los vio, entonces cuando yo llego a la casa los dejo encima del mesón, entonces ella dice: ‘Esos 2.000 pesos son míos, regálemelos que voy a ir a comprar unos mecatos’, entonces le dije: ‘Hágale rápido porque tenemos que salir para que se bañe y se cambie’. Me dijo: ‘Bueno, papi, no me demoro’, y esa fue la última vez que vi a mi hija”.

