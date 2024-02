Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan nueva polémica: “Se le está cayendo la máscara”

La influenciadora Yina Calderón se despachó contra Andrea Valdiri luego que le cerraran su cuenta de Instagram - crédito chismes.hoycol / Instagram

En un giro controvertido dentro del ámbito de las celebridades colombianas, Yina Calderón lanzó comentarios despectivos hacia la bailarina Andrea Valdiri, calificándola de “bruja” y “arpía”. Este hecho ha escalado rápidamente en redes sociales, donde los usuarios han expresado diversas reacciones, en su mayoría críticas hacia Calderón por sus palabras.

Te puede interesar: Yina Calderón eliminó dos de los tatuajes de su rostro: “Qué miedo tan hp”

La empresaria, conocida por sus contantes polémicas y declaraciones audaces en redes, hizo estas afirmaciones durante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, refiriéndose a Valdiri después de que a esta última le cerraran recientemente su cuenta en dicha plataforma.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Las terapias a las que Yeferson Cossio acudió para su proceso de recuperación: “El dolor físico es inconmensurable”

El conflicto entre Calderón y Valdiri no es nuevo, pues las personalidades han estado en el foco de la opinión pública anteriormente debido a sus confrontaciones. Según la DJ de guaracha, su franca manera de expresarse es parte de su identidad, argumentando que no puede ocultar su desagrado hacia ciertas personas cuando está en su presencia. “Yo llego a un lugar y veo a alguien que no soporto y se me nota, la vena se me brota”, expresó Yina Calderón.

Este tema de las máscaras lo asoció de inmediato con Andrea Valdiri, de quien aseguró que todos estos años había tenido una ante sus seguidores que la hacían ver como la víctima de todo lo que pasaba en su vida, como por ejemplo la disputa legal con su expareja por la custodia de Adhara. “Las máscaras se caen, uno puede tenerla unos días o meses, pero desenmascarada. Miren no más a la Valdiri, cuántas veces no les dije que ella era una bruja y una arpía”.

Te puede interesar: El cantante Blessd le envió un cariñoso mensaje para Andrea Valdiri: “Vivo agradecido contigo”

Además, vinculó sus críticas hacia Valdiri con un incidente reciente, la cuenta de Instagram de la influenciadora barranquillera fue suspendida, lo que la misma Valdiri comentó a través de las redes sociales de una de sus hijas, sugiriendo que había personas celebrando su infortunio.

Los problemas entre ambas mujeres comenzaron luego de que Calderón llamara "gorda" a Valdiri y esta le respondiera | Fotos: Instagram - Edición: Infobae Colombia

La opinión pública ha reaccionado de manera variada ante estas declaraciones, con muchos criticando a Calderón por alimentar la polémica y otros cuestionando su postura ética al hablar desfavorablemente de otra mujer. “Yina siempre armando show”; “Raro en ella buscando la polémica; se le nota la envidia”; “De eso vive Yina”; “Feo una mujer hablando mal de otra”; “Yina no es la indicada para hablar”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes.

Este episodio subraya la continua tensión y el drama que frecuentemente rodea a figuras públicas en el entorno digital, donde las interacciones y los conflictos son instantáneamente amplificados por el alcance de las redes sociales. La historia entre Yina Calderón y Andrea Valdiri ha sido cubierta previamente por diversos medios de comunicación, destacando la naturaleza volátil de sus interacciones y cómo estas se convierten en temas de discusión entre sus seguidores y el público en general.

Ambas celebridades han utilizado las redes sociales no solo para promocionar su trabajo, sino también como una plataforma para expresar sus opiniones personales, lo que en ocasiones ha provocado controversias.

¿Qué pasó con el Instagram de Valdiri?

La cuenta de Instagram de la generadora de contenido Andrea Valdiri ha generado incertidumbre y debate entre sus seguidores luego de que fuera inaccesible desde el 31 de enero. Tanto aficionados como medios digitales de entretenimiento han notado la ausencia de su perfil en la plataforma, lo cual ha desatado una serie de especulaciones sobre los motivos detrás de esta situación. Las teorías predominantes sugieren desde una estrategia de marketing por parte de Valdiri hasta una posible desactivación por infringir las normativas de Instagram, propiedad de Meta.

Andrea Valdiri explicó que le eliminaron su cuenta de Instagram

Andrea Valdiri, conocida por compartir aspectos de su vida personal, profesional y pasajes de su reciente soltería tras su separación del influencer Felipe Saruma, utilizaba Instagram como su principal medio de comunicación con el público. Su perfil, repleto de contenido sobre su transformación personal y física, dejó de estar disponible, provocando un torbellino de reacciones entre sus millones de seguidores. La ausencia de su cuenta ha dado pie a especulaciones, con internautas divididos entre aquellos que creen en una maniobra publicitaria y aquellos que argumentan una posible violación a las políticas de la red.

Los comentarios en sitios de entretenimiento digital reflejan una amplia gama de opiniones, desde el apoyo a la teoría de una campaña de marketing hasta suposiciones sobre un posible hackeo o infracción de normas por parte de la influencer. Esta situación pone de manifiesto la importancia de Instagram como herramienta de visibilidad y, al mismo tiempo, las implicaciones que tiene el cumplimiento de sus reglamentos para figuras públicas como Valdiri.