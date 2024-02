María Isabel Urrutia desconoció los Juegos Panamericanos: la dura acusación del Comité Olímpico Colombiano

El Comité Olímpico Colombiano arremetió contra la exministra María Isabel Urrutia por perder los Juegos Panamericanos 2027 - crédito Colprensa

El Comité Olímpico Colombiano (COC) fue la primera organización en el país que dio la cara sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027, al conocer la decisión de Panam Sports de ratificar el retiro de la sede el 3 de enero y cuyos esfuerzos por recuperarlos terminaron el 1 de febrero.

Durante una rueda de prensa, el COC señaló a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia como una de las responsables de los incumplimientos con las justas durante su labor entre agosto de 2022 y febrero de 2023, cuya carta de Panam también indicó esos problemas en ese periodo de tiempo.

Con la pérdida de la sede, el país también se vio afectado en su credibilidad para llevar a cabo estos eventos, según el comité olímpico; pero se salvó de que Panam Sports le impusiera una sanción económica. Sin embargo, el golpe fue muy duro para el deporte colombiano, que deberá esperar otra oportunidad para acoger un evento de ese tipo.

María Isabel Urrutia, la piedra en el zapato

Durante una rueda de prensa el 1 de febrero, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, explicó las razones para perder los Juegos Panamericanos y señaló como la primera responsable a María Isabel Urrutia, exministra del Deporte, porque según él puso trabas en el proyecto.

“Desatendió todos los llamados. Tres cartas y nos las contestó. Hacía acciones aisladas. Dice al principio que el presidente no quería los juegos y ella tampoco. Luego aparece en Barranquilla haciendo una reunión y nombra un gerente cuando ni siquiera había un comité organizador, que es quien establece el derrotero o tareas a seguir y crear las responsabilidades”, dijo el directivo.

María Isabel Urrutia explicó el nombramiento de Rodolfo Bossa como gerente de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito Ministerio del Deporte

Solano añadió que el primer error para perder las justas estuvo en el cambio de administración: “Había mucha especulación que el Gobierno Petro no aprobaría los juegos. Necesitábamos el pronunciamiento del presidente si los quería o no. El ministro Guillermo Herrera lo puso en conocimiento en el empalme y no se pagó la cuota de junio 2022″.

El presidente del COC añadió que la exministra del Deporte creó un caos no solo con los Juegos Panamericanos, sino con la relación con otras organizaciones deportivas en el país por unos recursos: “Dice que recuperó los dineros a las Federaciones y eso es falso. Siempre se han firmado convenios y siempre ha sido una política de firmar los convenios. Los que dijimos es que nos quitó la plata de preparación para nuestros atletas en el ciclo olímpico”.

“Si exigimos que nos den la plata para la preparación para que haya responsabilidad del COC y que no representen casos tan lamentables como el de Jossimar Calvo. Como vamos a responder si no tenemos el manejo de los recursos para los atletas, eso se tiene que resolver para el futuro”, añadió.

“Los juegos se perdieron el 3 de enero”

Ciro Solano también explicó que ya no hay espacio para buscar culpables por el retiro de la sede, en especial después de la ratificación el 1 de febrero: “Buscar responsables ya no sirve. Los juegos se perdieron el 3 de enero y por todos los incumplimientos que tuvimos nos los quitaron. Incluso los Juegos nos los habían quitado en agosto. Panam Sports nos dio un ultimátum en esa fecha para ponernos al día en lo pactado en octubre del 2021″.

El presidente de Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, en rueda de prensa sobre la ratificación del retiro de los Juegos Panamericanos - crédito John Paz/Colprensa jhon Paz | John Paz

El presidente del Comité Olímpico Colombiano mencionó que en el momento en el que abrieron convocatorias para la nueva sede de los Juegos Panamericanos, sabía que el camino para recuperarlos era muy difícil: “Se nos cerraban todos los caminos por la desconfianza que se había generado. Trabajamos duro y parejo con el tema estatutario”.

“Los deportistas nos apoyaron en silencio. Los mejores atletas de Colombia se reunieron con Neven Ilic, suplicando que nos devolvieran la sede, porque desde el punto de vista legal y contractual ellos tenían la razón. Pero se cerraron en un tema económico. Para mí es censurable que se haya cerrado. En el Ministerio del Deporte estaban los dineros. Siempre que hablamos con la ministra estuvo firme que iban a girarlos hasta el 21 de diciembre, cuando recibí el primer campanazo”, afirmó.

Solano finalizó su intervención diciendo que el retiro de la sede no afectará la relación del país con otras organizaciones deportivas, ya que era un tema exclusivo de Panam Sports: “El COC tiene que pasar la página dolorosa y demostrar que somos una potencia y eso lo haremos en París 2024″.