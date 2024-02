Colombia podría organizar otros juegos: los Panamericanos quedaron en el pasado

El presidente de Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, afirmó que el país aún puede realizar otros juegos internacionales aparte de los Panamericanos - crédito John Paz/Colprensa jhon Paz | John Paz

Colombia finalmente no tuvo una buena respuesta de Panam Sports sobre los Juegos Panamericanos 2027, los cuales le fueron retirados a Barranquilla el 3 de enero, ratificaron la decisión el 1 de febrero y las candidatas para las justas son Lima y Asunción.

Sin embargo, el Comité Olímpico Colombiano aseguró que el país sigue siendo de gran interés para acoger otros juegos y estaría en conversaciones para dos competencias, más allá de que la pérdida de los Panamericanos fue un golpe a la credibilidad de la nación y al Gobierno de Gustavo Petro.

El 12 de marzo será la asamblea de Panam Sports sobre los Juegos Panamericanos 2027, en las que se tocará el caso de Barranquilla, que tiene apoyo de otros países para devolverle la sede, y de no ser así, se elegirá al que lo organizará entre las capitales de Paraguay y Perú.

Los juegos que vendrían a Colombia

Luego del anuncio sobre la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, muchos sectores consideraron que sería muy difícil que el país vuelva a realizar unas justas en los próximos años por los problemas e incumplimientos con Panam Sports, pero tal parece que es todo lo contrario.

Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, le dijo a Noticias Caracol que existe una posibilidad de que los Juegos Bolivarianos se celebren en el país, al igual que los Centroamericanos y del Caribe, aunque no dio una fecha en específico para esas justas ni la elección.

La última vez que Colombia realizó unos Juegos Bolivarianos fue en 2022, cuando designaron a Valledupar - crédito IPD

“La ODEBO, Organización Deportiva Bolivariana, está muy interesada en Colombia para que se haga un evento, los Centroamericanos y del Caribe, y de verdad que todavía hay cierta credibilidad de organizaciones internacionales con Colombia”, afirmó.

Cabe recordar que Barranquilla viene de hacer los Centroamericanos en 2018, que son designados por Centro Caribe Sports, mientras que Valledupar organizó los Bolivarianos 2022, pertenecientes a la ODEBO, que podría abrirle un espacio a Colombia para la edición de 2027.

La responsabilidad de María Isabel Urrutia

Durante la rueda de prensa del 2 de febrero, el presidente Ciro Solano explicó que una de las razones para que Colombia perdiera los Juegos Panamericanos se debió a la gestión de María Isabel Urrutia como ministra del Deporte, entre agosto de 2022 y febrero de 2023.

“Desatendió todos los llamados. Tres cartas y nos las contestó. Hacía acciones aisladas. Dice al principio que el presidente no quería los juegos y ella tampoco. Luego aparece en Barranquilla haciendo una reunión y nombra un gerente cuando ni siquiera había un comité organizador, que es quien establece el derrotero o tareas a seguir y crear las responsabilidades”, informó.

Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, y María Isabel Urrutia, exministra del Deporte - crédito Comité Olímpico Colombiano

El presidente del Comité Olímpico Colombiano añadió que “había mucha especulación que el Gobierno Petro no aprobaría los juegos. Necesitábamos el pronunciamiento del presidente si los quería o no. El ministro Guillermo Herrera lo puso en conocimiento en el empalme y no se pagó la cuota de junio 2022″.

Cabe recordar que Víctor Salcedo, representante a la Cámara por el Partido de la U, afirmó en entrevista con Infobae Colombia que la exministra tenía conflictos con el Comité Olímpico Colombiano antes de que llegara al cargo en el Gobierno Petro, lo que perjudicó seriamente las justas.

“Ella no se reunía con el Comité Olímpico Colombiano, que es el operador natural cuando hay una sede de esos juegos y los recursos se canalizan a través del comité, que se encarga de hacer la mecánica de los recursos, del flujo, de todo lo que hay que hacer. Por eso yo advierto que en septiembre se vencía un plazo y no lo pagaron, y Panam Sports oficia al Comité Olímpico Colombiano y le dice que hay un ultimátum si el Gobierno no gira”, explicó el congresista.