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Estos son los centros comerciales que más dinero mueven en Bogotá y lideran el negocio inmobiliario

Un informe del sector reveló cuáles fueron los complejos comerciales con mayor valorización y mejores indicadores económicos durante 2025

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Unicentro Bogotá lidera el ranking de valorización inmobiliaria con un valor de $69.469.364, según el último informe de Mall & Retail - crédito Tripadvisor
Unicentro Bogotá lidera el ranking de valorización inmobiliaria con un valor de $69.469.364, según el último informe de Mall & Retail - crédito Tripadvisor

El negocio de los centros comerciales sigue mostrando músculo en Bogotá. Más allá del tráfico de visitantes y la llegada constante de nuevas marcas, un reciente análisis del mercado inmobiliario comercial dejó al descubierto cuáles fueron los complejos con mayor valorización y mejores indicadores económicos en la capital durante 2025, un año en el que el consumo mantuvo un comportamiento positivo pese a la cautela de algunos hogares.

Los resultados fueron presentados por Mall & Retail, compañía especializada en el seguimiento del sector retail y de activos comerciales en Colombia. Su más reciente informe analizó variables como ocupación, costos de administración, precios de venta y tasas de capitalización, con el fin de medir el comportamiento real de los centros comerciales en Bogotá y municipios estratégicos del área metropolitana.

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Centro comercial Titán Plaza, en la calle 80 con Boyacá - crédito Centro Comercial Titán Plaza/Facebook
El mercado de centros comerciales en Bogotá muestra un alza sostenida y consolida su liderazgo nacional en 2025 - crédito Centro Comercial Titán Plaza/Facebook

La investigación tomó como muestra 35 complejos comerciales ubicados entre la capital y municipios cercanos como Soacha y Chía, territorios que hoy hacen parte del circuito económico de Bogotá gracias a su crecimiento poblacional y comercial.

El informe aparece en un momento clave para el comercio colombiano. Según datos del sector citados en el estudio, durante 2025 los centros comerciales del país movieron cerca de $47,3 billones en ventas, registrando un crecimiento de 3,5% frente al periodo anterior. De ese total, Bogotá concentró una porción relevante del mercado nacional.

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La capital, de hecho, alcanzó ventas estimadas por $18,7 billones, cifra que representa cerca del 39,6% del movimiento económico total registrado en el país dentro de esta categoría. El dato confirma que Bogotá sigue siendo el principal epicentro comercial del país, especialmente en formatos de retail y entretenimiento. Pero uno de los puntos que más llamó la atención del análisis fue el ranking de los centros comerciales con mejor desempeño económico.

En la primera posición apareció Unicentro Bogotá, que lideró la medición con un valor de $69.469.364. Su resultado lo mantuvo como uno de los activos comerciales más sólidos y cotizados del mercado bogotano.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
El sector retail y entretenimiento impulsa las ventas en centros comerciales de Bogotá, que representan el 39,6% del total nacional - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Muy cerca se ubicó Centro Comercial Andino, con un registro de $64.812.834. Ubicado en una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de la ciudad, este complejo continúa siendo un referente en segmentos premium y marcas internacionales. El tercer lugar fue para Titán Plaza, que alcanzó ingresos estimados por $49.630.094, consolidándose como uno de los complejos con mejor desempeño en el corredor occidental de la ciudad.

De acuerdo con Mall & Retail, estos resultados no provienen únicamente del flujo de compradores o del volumen de tiendas activas. El análisis se construyó con base en una metodología enfocada en activos disponibles para venta dentro del mercado inmobiliario.

“Esta metodología permite capturar referencias reales de mercado en escenarios activos de negociación. Los centros comerciales de propiedad única no están considerados en este análisis, dado que sus activos no se encuentran disponibles para la venta y, por tanto, no generan referencias comparables bajo la misma lógica de mercado”, explicó la firma en su reporte.

Otro de los hallazgos del estudio tiene que ver con el comportamiento del valor comercial de los locales dentro de estos complejos. Según la investigación, el precio promedio ponderado por metro cuadrado de los locales comerciales en Bogotá se ubicó en $29.209.549, manteniendo una tendencia de crecimiento cercana al 2%.

Los visitantes del centro comercial tienen miedo de la seguridad en el recinto - crédito Centro Comercial Andino / X
El precio promedio por metro cuadrado en locales comerciales de Bogotá alcanza $29.209.549, con crecimiento estable del 2% anual - crédito Centro Comercial Andino / X

Aunque la variación parece moderada, los analistas señalan que refleja estabilidad en la valorización de estos activos, algo especialmente importante para inversionistas y desarrolladores inmobiliarios. Por zonas, el norte de Bogotá fue el sector con mejores indicadores, registrando valores promedio de $34.783.316 por metro cuadrado.

Le siguieron los corredores del centro y occidente de la ciudad, donde el promedio alcanzó $32.755.849 por metro cuadrado, impulsado por la mezcla entre comercio tradicional, oficinas y entretenimiento. En el sur de la capital, por su parte, el valor promedio fue de $20.249.178 por metro cuadrado. Aunque está por debajo de otras zonas, el estudio muestra una dinámica estable y con oportunidades de expansión.

Finalmente, el informe concluye que la variación anual de precios se mantuvo dentro de un rango cercano al 0,6%, un comportamiento que los expertos califican como homogéneo y saludable para el mercado.

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