Fiscalía archivó investigación contra Andrés Julián Rendón por construcción de dos CAI en Rionegro

El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que los CAI sí empezaron a ser operados por la Policía - crédito Gobernación de Antioquia

La Fiscalía General de la Nación archivó una investigación penal que adelantaba contra Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, tras concluir que no incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Esos tipos penales se le atribuyeron por un proceso de contratación que se llevó a cabo durante su gestión como alcalde de Rionegro (Antioquia), entre el 1 de enero 2016 y el 1 de enero de 2020, en el cual se identificaron presuntas irregularidades.

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El objeto del proyecto era la construcción de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas. De acuerdo con El Colombiano, pese a que la construcción de ambos CAI finalizó en 2017 y 2019, respectivamente, una veeduría ciudadana reveló que esos lugares estaban vacíos, es decir, que aunque la infraestructura estaba, para 2022 todavía no había sido ocupada por las autoridades.

La construcción de los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas terminó en 2019 y 2017, respectivamente - crédito Colprensa/Archivo

Al parecer, esos puntos empezaron a ser utilizados por personas inescrupulosas para hacer fiestas clandestinas y otras actividades. Por eso, la Fiscalía inició una investigación al respecto y vinculó al exalcalde y actual gobernador.

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En 2023, Rendón se refirió a los hechos, indicando que la Policía Nacional sí se puso al frente de la operación de esos espacios cuando fueron entregados; el problema estuvo en el trámite que se debía efectuar para hacer la entrega formal de las instalaciones a las autoridades.

“Dicen que hay un detrimento patrimonial porque la Policía no ha recibido las obras de manera formal. Pero los CAI fueron construidos y terminados. El primero se entregó en 2017 y desde eso lo opera la Policía y el otro se entregó el último día de mi mandato. La fuerza pública no recibió las obras formalmente y yo, por un trámite burocrático, no podía dejar de brindar soluciones en seguridad”, afirmó el mandatario departamental, citado por el informativo.

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Andrés Julián Rendón aseguró que la Policía Nacional no recibió los CAI formalmente, pero que estos sí fueron construidos, dando cumplimiento a todos los requerimientos establecidos - crédito Colprensa

Contraloría archivó proceso de responsabilidad fiscal contra Rendón

La decisión de archivo coincide con la posición adoptada por la Contraloría General de la República en enero de 2026 de no continuar investigando a Andrés Julián Rendón por una presunta responsabilidad fiscal relacionada con la construcción de los CAI. En su momento, la entidad empezó a indagar una posible falta de planeación del proyecto, la cual impidió la prestación de servicios de seguridad para la ciudadanía.

Por el CAI de San Antonio de Pereira, la Contraloría calculaba un detrimento aproximado de $830 millones; por el de Cuatro Esquinas, advertía un detrimento cercano a los $433 millones. Sin embargo, Andrés Julián Rendón afirmó que desde la Alcaldía de Rionegro se adelantaron todas las gestiones para garantizar que las instalaciones de los CAI ingresaran a la estructura orgánica de la Policía Nacional.

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La Contraloría revisó el material probatorio allegado y determinó que no existió ningún detrimento patrimonial por el desarrollo de las construcciones que, finalmente, sí fueron utilizadas por las autoridades.

La Contraloría General no identificó ningún detrimento patrimonial en la construcción de los CAI en Rionegro - crédito Colprensa

“Parece evidente que del análisis hasta ahora efectuado se advierte que no existe un daño con afectación patrimonial de los intereses estatales, teniendo en cuenta el material probatorio solicitado y aportado, donde logró demostrar de manera suficiente, clara y específica que no existe un detrimento patrimonial al erario, habida cuenta de que la obra contratada se encuentra ejecutada y en funcionamiento conforme a los requisitos técnicos y estructurales, de acuerdo con lo contratado”, indicó.

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Así las cosas, ya no pesa sobre el gobernador ninguna indagación relacionada con esas obras ni en la Contraloría ni en la Fiscalía, que también archivó la investigación que adelantaba en su contra. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, celebró la decisión que tomó el ente acusador.

“Gobernador @AndresJRendonC, nos alegra profundamente esta noticia, por usted, por su familia y por el departamento. Desde Medellín, reciba nuestro respaldo absoluto. ¡A Colombia la sacamos adelante desde las regiones y aquí estamos listos para seguir construyendo!”, escribió en X.

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El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, celebró la decisión de la Fiscalía de archivar una investigación contra el gobernador Andrés Julián Rendón - crédito @alejodebedout/X