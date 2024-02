Yina Calderón eliminó dos de los tatuajes de su rostro: “Qué miedo tan hp”

La DJ se mostró emocionada y nerviosa por el nuevo procedimiento al que se sometió - crédito yinacalderonoficial / Instagram

La conocida DJ de guaracha Yina Calderón inició un tratamiento para eliminar dos tatuajes en su rostro, un proceso sobre el cual ha compartido detalles en su cuenta de Instagram.

A pesar de haber estado previamente contenta con estas marcas, Calderón tomó la radical decisión de retirarlas, expresando cierto nerviosismo ante el dolor que este procedimiento podría generar. Este hecho captura una vez más la atención hacia su persona, dado su historial de generar contenidos controvertidos y polémicos en redes sociales.

La empresaria de fajas, que también es recordada por su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele 2013, ha estado frecuentemente en el foco de la opinión pública debido a su estilo de vida y diversas decisiones personales, incluyendo sus cirugías estéticas y tatuajes.

De hecho, la decisión de eliminar los tatuajes faciales surge tras un periodo de reflexión personal, durante el cual ha compartido su experiencia y las razones detrás de su cambio de parecer con sus seguidores. La empresaria ha mostrado un lado más vulnerable, expresando arrepentimiento por no haber escuchado consejos previos sobre sus decisiones estéticas: “¡Ay señor bendito! ¿Por qué no le hice caso a mi mamá?”, se lamentaba Yina en lo que le realizaban el procedimiento.

Además de los detalles relacionados con la eliminación de los tatuajes faciales, la DJ despertó reacciones mixtas con respecto a un nuevo tatuaje situado en la cadera, diseñado para cubrir las cicatrices de pasadas intervenciones quirúrgicas, de las cuales salió perjudicada a causa de los biopolímeros.

La DJ y empresario envió reflexivo mensaje desde su experiencia con los biopolímeros - crédito redes sociales

Este tatuaje, que representa para ella el cierre de una etapa y el comienzo de otra, fue exhibido en redes con gran orgullo, aunque no exento de críticas por parte de algunos internautas, quienes cuestionan tanto la necesidad como la estética de la exhibición en redes sociales.

La atención que Yina Calderón recibe en las redes, tanto positiva como negativa, refleja la complejidad de la percepción pública hacia figuras notorias por compartir abiertamente su vida privada y decisiones personales. De igual manera, sus acciones resaltan el impacto que las redes sociales tienen en la formación de imágenes públicas, y cómo estás permiten un seguimiento casi en tiempo real de las transformaciones y desarrollos personales de celebridades y figuras públicas.

Yina Calderón reveló la razón por la que no tiene amigas

Por otra parte, Yina Calderón compartió declaraciones reveladoras sobre su percepción de la amistad y las razones de su renuencia a formar lazos fuera de su círculo familiar más cercano. En una reciente entrevista para el pódcast Sin Tabú, conducido por Jessica Pereira, Calderón expresó abiertamente sus reservas hacia las relaciones de amistad entre mujeres, alegando una fuerte desconfianza hacia el género femenino fuera de su familia.

“Yo no soy amiga de nadie, no confío en las amigas, ¿me entiendes? Mis amigas son mi mamá y mis hermanas, o sea, yo no tengo amigas”, indicó Yina. La influencer también se describió a sí misma como alguien que prioriza sus principios sobre la necesidad de encajar o complacer a otros, incluso si eso significa tener un círculo social limitado.

La creadora de contenido reveló las razones por las que no tiene amistades cercanas y sorprendió a sus seguidores - crédito rastreandofamosos / Instagram

“Siento que las mujeres son peligrosas, y encontrar una buena amiga es difícil. Yo digo que puede haber, pero una en la vida y yo no la he encontrado. Entonces no me gusta la compinchería, no me gusta mantenerme en la casa de nadie, o sea, soy como alejada”, aseguró en el programa la exprotagonista.

Su entrevista no solo arrojó luz sobre sus opiniones personales respecto a la amistad, sino que también insinuó pasadas fricciones con otras figuras influyentes en el medio, destacando su naturaleza conflictiva percibida por algunos. Calderón afirmó que su enfoque en mantenerse auténtica y establecer límites claros ha sido malinterpretado por algunos como agresivo o confrontativo.

Estas declaraciones de Yina Calderón ofrecen una visión introspectiva sobre los desafíos de navegar la fama y las relaciones personales en el ámbito público, destacando cómo las experiencias pasadas y las expectativas sociales influyen en las decisiones personales respecto a la amistad y la confianza.