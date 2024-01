Así se ve el hijo de ‘El man es Germán’ después de una década: habló de si volverá a actuar y del infarto que sufrió

El Tigre, de El man es Germán, fue interpretado por Jesús Forero - crédito RCN

Pocas veces en la historia un spin-off (producción derivada de otra) ha logrado hacerse más famoso que el título del que resultó. Sin embargo, en Colombia hay un caso muy conocido y es el de El man es Germán. De hecho, algunas personas ni siquiera recuerdan que esta haya aparecido como consecuencia de Las detectivas y el Víctor.

El mohicano de Santiago Alarcón, personajes como Frito o Michael Giovanni o las cómicas actitudes de Calixto hicieron de la producción un éxito total. Además, hubo una coreografía que el protagonista utilizaba para sus clases de aeróbicos que se bailó en muchos colegios colombianos de la época.

Entre tantos íconos del imaginario colectivo local que surgieron de ese programa de televisión, hubo uno que cautivó con ternura y ocurrencias propias de su edad a todo el público. Se trataba de El Tigre, apodo que el personaje principal le tenía a su hijo, Jonathan.

Jesús Forero actualmente tiene 26 años - crédito @chucho_forero/Instagram

Jesús ‘Chucho’ Forero fue el encargado de asumir ese papel. Sin embargo, su gran popularidad no fue suficiente para permaneciera en la cima, sino que su aparición fue simplemente un momento efímero. Su talento ha seguido vigente desde ese momento a pesar de todo.

Consultando por su actualidad, Lo sé todo dio con el paradero con el actor de 26 años y le preguntaron acerca de los proyectos que tiene para alcanzar un resurgir laboral. En ese sentido, aseguró que ahora lo que quiere es “producir. Tengo una productora y a eso me dedico”, afirmó el artista que años atrás lamentablemente tuvo un infarto cerebral. Añadió además que “estoy esperando el momento oportuno para regresar a cámara”.

Indicó también que “a veces es difícil para mí llegar a reuniones ejecutivas y llegar afeitado”, pero que aun así hace su mayor esfuerzo para seguir involucrado en el mundo del espectáculo. Tanto es su deseo de seguir con actividad que dicta talleres de actuación en una academia llamada Casting y Talento, en la que además es el codirector de dos de los programas que se ofrecen.

Por otro lado, es esposo y padre. Se fue de su casa a los 16 años a raíz de la separación de sus padres y formó un hogar ejemplar. “Me fui de casa muy joven porque mis papás se separaron. Me fui de casa porque yo realmente loco y queriendo ser independiente”, contó en su momento a RCN.

“Al principio fue muy duro, pero hoy en día tengo mi hogar vivo solo con mi hija y mi mujer. No hay papás que me molesten”, siguió diciendo en su momento.

El actor Jesús Forero da clases en una academia y es productor - crédito Leo Sánchez/Revista Vea

De hecho, todo en su vida se relaciona, debido a que conoció a la que hoy es su esposa en una empresa en la que también impartía clases de dramaturgia. “Yo era profe de actuación en una academia de modelaje, aunque yo era muy profesional, yo nunca la vi con otros ojos que no fuera profe-alumna. Las cosas se dieron después, pero era muy profesional”, confesó.

No todo ha sido color de rosa. Justamente en otra entrevista, la cual concedió a la revista Vea, recordó cómo fue el momento en que sufrió el accidente cerebro-vascular. “Sufro un infarto cerebral el 23 de enero, me dio en el set, me dio grabando la última temporada de Germán”, apuntó el artista. “La verdad y básicamente entre mis 17 y 19 años tuve una etapa complicada. Me había separado de mis papás, de una pareja… Fueron años críticos donde no me cuidaba, me alimentaba muy mal, dormía mal, tomaba muchas bebidas energizantes y trasnochaba un montón; el cuerpo me cobró factura”, concluyó.

A pesar de todo, el sueño de poder brillar sigue intacto y es por lo que trabaja arduamente cada día de su vida.