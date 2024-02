Ariadna Gutiérrez tomó la delantera en ‘La casa de los famosos’ Estados Unidos y no salvó a Gregorio Pernía

Ariadna Gutiérrez dejó por fuera a Gregorio Pernía de la suite de líder - crédito @gutierrezaryInstagram

Ariadna Gutiérrez sacó ventaja en la competencia en la que se encuentra participando, pero no benefició al otro colombiano, Gregorio Pernía.

La modelo y actriz se convirtió en la reina de la residencia al ganar el liderato de la semana en La casa de los famosos Estados Unidos lo que le dio el derecho de disfrutar de la suite de liderato junto a un invitado. La sorpresa de la noche se la llevaron los televidentes al darse cuenta que no eligió a su coterráneo.

Todo parece indicar que la estrategia que se imaginó el público que tendría los colombianos de protegerse entre ellos, no existe, ya que Ariada Gutiérrez dejó a su compañero Gregorio Pernía con quien además comparte el cuarto tierra, fuera del beneficio de estar junto a ella en la suite de líder lo que aseguraría su permanencia en el juego una semana más.

Ariadna Gutiérrez tomó la delantera en La casa de los famosos Estados Unidos - crédito @lacasadelosfamosostlmd/Instagram

Con el voto de las mujeres, Ariadna consiguió tomar la delantera en el reality internacional en que al parecer cuenta con la admiración y apoyo de sus compañeras que le permitieron ganarse el privilegio de estar una semana tranquila dentro de la casa.

Acudiendo a que la elección de sus acompañante para estar toda la semana a su lado en la suite y avanzar en la competencia, Gutiérrez argumento que la persona que iba a mencionar le daba paz. Elección que causó revuelo en las redes sociales, pues la persona a la salvo, el público la daba por eliminada pronto.

“Bueno, tengo muchas opciones, pero el otro habitante que estará conmigo será alguien que me divierte mucho, me da paz y me siento tranquilla a su lado, estas son las razones por las me llevaré a ¡La Divaza!”.

Ariadna Gutiérrez superó a sus compañeros y ahora es la líder La casa de los famosos Estados Unidos - crédito @lacasadelosfamosostlmd/Instagram

“Siiii, arriba Colombia y Venezuela! Ellos si son gente. Ella misma lo dijo: pura alegría y paz”, “hoy la arepa es colombiana”, “un sueño cumplido. Colombia y Venezuela agarradas de la mano, unidas por siempre”, “Dios mío amo total que dupla team Divaza y Ariadna”, “mis favoritas llegando lejos”, “arriba, son fan de ambas”, “amé tu elección”, “La beba será la ganadora”.

¿Y Gregorio?

Si bien los seguidores de la producción asumieron que por ser también colombiano, la exreina buscaría protegerlo, esto no ocurrió. Recordemos que ‘El Titi’, sí se visualiza en la final junto a ella, así lo anunció en sus redes.

Gregorio Pernía demostró que quiere llegar a la fina de La casa de los famosos Estados Unidos con Ariadna Gutiérrez -crédito @gregoriopernia/Instagram

Para que se decidiera quién sería el líder esta semana, el cual obtiene una serie de beneficios, como no poder ser nominado, elegir a que integrante salvar de la posible eliminación y sobre todo, poder espiar, se llevó a cabo una prueba que se dividió en varias fases al enfrentar primero a las mujeres entre si y luego a los hombres; finalmente, la decisión se redujo a tan solo cuatro integrantes que podrían acceder a la suite del líder.

En esta carrera espacial, el turno llegó primero para las mujeres, quienes tenían que luchar no solo entre ellas, sino contra el tiempo, ya que había que realizar un par de actividades de destreza; en primer lugar, subir a un “ovni” donde debían dar vueltas quince veces y después correr para meter cinco “asteroides” en agujeros. Ante este reto, fueron Ariadna y Tahlí quienes lograron superar al resto de las integrantes de La Casa.

Por su parte, en la segunda prueba los hombres realizaron la misma actividades que las mujeres y por el género masculino el contrincante vencedor fue Clovis al cumplir con el menor tiempo y debió enfrentar a la colombiana

Ambos géneros se enfrentaron primero, entre iguales, con las mismas reglas que la vez pasada. De este modo, los finalistas fueron Ariadna y Clovis. Sin embargo el voto de las mujeres definió la contienda.