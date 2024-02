Gregorio Pernía regañó a compañera en ‘La casa de los famosos′: “Hay que respetar”

Gregorio Pernía demostró que está para ayudar, pero también para corregir en La casa de los famosos Estados Unidos - crédito @gregoriopernia/Instagram

Gregorio Pernía volvió a sacar su lado paternar en La casa de los famosos Estados Unidos, donde demostró que está tanto para colaborar como para corregir cuando lo considere necesario, pues así como ayudó a La Divaza, reganó a a la modelo boricua Maripily Rivera. “En la vida hay que respetar a todo aquel que tenemos al lado”.

Con contundente llamado de atención, el actor cucuteño reclamó el respeto en el cuarto tierra tras enfrentamiento entre dos de sus compañeras.

Luego de que ‘El Titi’ dejara ver su cara más amable al enseñarle al influencer venezolano cómo se prepara el café, ahora reveló su lado autoritario e impuso normas de convivencia entre quienes comparten el cuarto tierra. “Debemos tratar como queremos que nos traten”.

Gregorio Pernía sacó su voz de mando e impuso el respeto en el cuarto tierra de La casa de los famosos Estados Unidos - crédito @gregoriopernia/Instagram

“Yo no vine a ganar, vine a crecer como ser humano”, con esta frase Gregorio reflexionó sobre lo importante que considera que es no dejarse llevar por la individualidad dentro de un juego, ya que para él existen barreras que no se deben romper.

“Ponernos en sus zapatos, obrar bien para que a uno le vaya bien en la vida y así avanzar como personas de bien”, añadió el actor quién le jaló las orejas a la boricua tras su discusión con la actriz Thalí García y por las fuertes actitudes y comportamiento negativo que ha tomado en los últimos días en la cuarta temporada del reality show La casa de los famosos, (Telemundo).

El enfrentamiento de Pernía fue bien recibido por el resto de los compañeros quienes apoyaron la actitud mediadora del actor colombiano y aceptaron que se debía conciliar cuando existieran diferencias entre el grupo. El cuarto tierra llegó a un acuerdo de hablar las cosas cuando las consideren necesarias y no agrandar los problemas.

A Gregorio le hicieron caso

El actor colombiano al que sus compañeros de competencia llamar por el apodo de sus personaje de ‘El Titi’, en la saga de Sin senos no hay paraíso, consiguió imponer el orden entre sus compañeros ya que al final la discordia entre las dos compañeras quedó sanada.

Gregorio Pernía consiguió poner orden en el cuarto tierra de La casa de los famosos Estados Unidos - crédito @alocha07/TikTok

“Eres un excelente mujer y madre. Sé que no eres muchos quieran pensar de ti y yo me voy con eso y con lo poquito que compartí (contigo). Si en algún momento te lastimó algo, te pido también mil disculpas porque también sé pedir perdón. Quizás en momento de coraje uno usa palabras que no son y te pido perdón porque nunca mi intención fue ofenderte”, expresó la modelo boricua a su compañera de cuarto a quien aceptó que había ofendido el día anterior.

“Lo tienes todo para seguir hacia delante para llenarte de fuerza y aprendí de ti muchísimo y te disfruté muchísimo también”, agregó la empresaria.

Pese a que las disculpas de Maripily fueron bien recibidas todo indica que ella será la próxima nominada para eliminación en la siguiente semana.

Gregorio Pernía logró conciliar los disgustos en su cuarto, sin embrago la estrategia en contra de Maripily Rivera en La casa de los famosos Estados Unidos avanza - crédito @lcdlfxluis/Instagram

García y dos de sus compañeros del cuarto tierra (Lupillo Rivera y Gregorio Pernía) aseguraron que la puertorriqueña no aceptó su error, más allá de disculparse con Thalí.

“Ella no acepta que estuvo mal. Ahorita lo acepta porque (Thalí) dijo que se quiere ir (de la casa)”, dijo el cantante de música regional mexicana. Además, afirmó que Maripily está jugando de forma individual sin pensar en el cuarto tierra.

Y aunque no mencionó directamente que nominará a Maripily para que esté en la línea de salida en la futura gala, el famoso dejó entrever la intención de querer hacerlo.

“Si agarras una canasta y tiene siete manzanas, pero hay una manzana mala, ¿Qué va a pasar?”, le preguntó el intérprete de ‘Fondo fondo’ a Pernía, a lo que este contestó: “Se pudren las demás lógicamente”.

Aparentemente, el cantante considera que la puertorriqueña debería de recibir un “escarmiento” por su actitud voluble y agresiva en contra de Thalí.