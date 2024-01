Dayana Jaimes libra otra batalla legal: demandas en contra de Diomedes Díaz llegaron hasta sus hijos

Dayana Jaimes aseguró que hasta su hija se ha visto afectada por el asunto - Colprensa/Q'hubo Barranquilla

Dayana Jaimes fue la segunda compañera sentimental de Martín Elías Díaz, cantante vallenato que falleció en 2017 y que era hijo de Diomedes. Como fruto del amor entre ambos nació una hija llamada Paula, pero después de la muerte del artista la viuda ha enfrentado diferentes problemas.

Uno de los temas neurálgicos de su vida actual es la disputa por la herencia del vocalista. “Cuando siento que no puedo con algunas cosas con las que vengo batallando desde hace años, siempre recuerdo y me digo a mi misma: ‘nada es para siempre, Dayana, y esto algún día pasará’”, comentó en sus redes sociales.

Según ella, la complicación radica en que las otras partes están haciendo “pretensiones que van más allá de lo que realmente es justo”, añadiendo que ha sufrido por causa de ese aspecto.

“Cada año le he pedido a Dios con todas las fuerzas de mi corazón finiquitar tantos procesos jurídicos con los que llevo batallando desde el mismo año en que murió Martín. Todo esto ha sido un desgaste mental, de tiempo y dinero, sin ningún tipo de justificación y solo por el capricho de unos cuantos que quieren pasar por encima de la ley y otros que creen que no soy merecedora de nada y ellos sí”, siguió diciendo en un texto que publicó en Instagram.

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, ha enfrentado problemas legales tras el fallecimiento del cantante - crédito @dayanajaimes55/Instagram

Tanto ha sido el estrés que ha derivado del tema que ha preferido encontrar una solución por las buenas. “He querido conciliar de mil maneras pero sus pretensiones van más allá de lo que es realmente justo. Otro año que termina y está batalla jurídica seguirá... Otro año acompañada de Dios en todo momento. Mi peor pecado fue haber sido esposa y madre de Paula, durante todos estos años he tenido que luchar con el que decía ser amigo y terminó siendo el peor enemigo, el que prometía lealtad terminó siendo el más desleal, al que un día más de una vez se le ayudó, se le olvidó”, añadió en su carta abierta.

Diomedes Díaz le habría heredado asuntos pendientes a sus nietos - crédito @DayanaJaimes55/Instagram

En ese mensaje comentó que lo más doloroso para ella era sentir que las demás personas querían dañarla. “Y lo peor de todo es que lo hicieron con la intención de verme caer y aquí sigo... De pie, bendecida cada día más con el amor de Dios, el de mi hija y mi familia que han sido mi ayuda en todo momento; y por supuesto los amigos que si estuvieron en las buenas y en las malas. Ellos saben quienes son... Siempre se los agradezco. Hay problemas que te quedan grandes en tus fuerzas pero no en las manos del Señor. Dios no da por inocente al culpable. Dios obra en su tiempo. Dios es la defensa del justo”, concluyó.

Dayana Jaimes enfrenta un nuevo problema legal por la familia de Martín Elías

Lejos de la disputa por el legado de Martín Elías, Dayana Jaimes reveló que hay otro problema que incluso está afectando a su hija. “Ando encontrando chicharrones. Otra demanda más para el montón. Están relacionadas con personas que demandaron a Diomedes [Díaz]. Entonces, esas demandas pasan a los hijos, y como Martín fallece, las heredan sus hijos, en este caso ‘Martincito’ y Paula. Y como soy la representante legal de Paula, todos los chicharrones me llegan a mí”, expresó en su Instagram.

No obstante, aclaró que esos problemas no son un motivo de desvelo para ella actualmente, dado que contrató un equipo de abogados para respaldarla. “Antes, este tipo de cosas me robaban la paz y la tranquilidad, ya no porque tengo un juez que se llama Dios y también porque tengo unos excelentes abogados que son mis tíos”, concluyó la periodista.