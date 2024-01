James Rodríguez no tendrá privilegios, aseguró directivo de su equipo: “Nadie es más grande que el São Paulo”

James Rodríguez regresaría a las canchas para el partido de la Supercopa de Brasil - crédito Jesús Avilés/Infobae

La ausencia de James Rodríguez en los primeros partidos del São Paulo FC en la temporada 2024 se ha robado la portada de los principales medios de la ciudad. Sin embargo, su ausencia está justificada en una pequeña lesión que le impide estar al 100% en el aspecto físico y tanto el cuerpo técnico como los dirigentes prefieren no arriesgar al colombiano a una lesión mayor.

En una reciente entrevista con el programa Bola da Vez, de ESPN Brasil, dos integrantes de la parte administrativa, Carlos Belmonte y Rui Costa, se refirieron al proceso de adaptación del volante de la selección al fútbol brasilero, pero le dejaron un fuerte recado, donde aseguran que no permitirán que un futbolista, sin importar quien sea, esté por encima de la institución. La advertencia fue dada por Costa, quien tiene el cargo de ejecutivo departamental y vela por los intereses particulares del São Paulo:

“Es James, pero respondiendo a otro aspecto de la pregunta: James se adaptará a São Paulo. Necesita adaptarse a São Paulo, como Lucas se adaptó a São Paulo y como todos los atletas que llegan se adaptan a São Paulo, por principio, porque nadie es más grande que São Paulo”.

James Rodríguez se volvió a lesionar con São Paulo y se perderá los primeros partidos del torneo Paulista - crédito São Paulo FC

Sin embargo, Rui Costa, lejos de criticar a James Rodríguez por sus constantes ausencias, respaldó el proceso de adaptación de la estrella colombiana, que a la fecha ha jugado 14 partidos y ha marcado un gol. Los largos viajes, la diversidad de climas y el ritmo de competencia brasileño, son cosas a las que James Rodríguez debe adaptarse cuanto antes.

“Entonces él, dentro de sus características muy bien resaltadas por Belmonte, y usted lo sabe desde hace mucho tiempo, como es un jugador global, necesita adaptarse, no solo al club, sino también a la liga en la que está, para el hecho de que juega cada 72 horas, el hecho de que viajamos desde un país continental y pasamos de una temperatura baja a una temperatura alta y que los patrones de tono no son necesariamente los mismos. Así que el proceso de adaptación de James al fútbol brasileño es mucho más amplio que simplemente buscar una posición titular”.

James Rodríguez y las reuniones con los directivos y el cuerpo técnico

James Rodríguez estará ausente en las primeras fechas del Campeonato Paulista por lesión - crédito São Paulo FC

El otro invitado a la charla con ESPN fue Carlos Belmonte, director de fútbol del São Paulo. El dirigente se refirió a las charlas que han mantenido con James, las cuales han sido solicitadas por el mismo futbolista, y que han generado suspicacia entre la prensa de Brasil, que rumoraban con presiones ejercidas por el futbolista para rescindir su contrato.

En cuanto a las conversaciones con James, ocurren con todos los deportistas todo el tiempo. Todos los deportistas quieren jugar y estas conversaciones son absolutamente normales. Si digo que hubo una denuncia de James en algún momento… ¡No! Nunca hubo una queja por parte de James. Hay conversaciones, el propio James ya se puso en contacto con nosotros, ya se reunió con Rui y conmigo y nos preguntó qué podía hacer, qué podía mejorar, qué pensábamos”.

Una de las personas más importantes en la gestión de fichajes para el equipo profesional de São Paulo fue consciente de que el mejor nivel de James aún no ha sido mostrado en las canchas de Brasil, sin embargo, destacó el compromiso mostrado por Rodríguez Rubio en los entrenamientos y destacó el impacto no solo en la plantilla sino en las finanzas del club:

“Digamos que James no entrega todo lo esperado en el campo, lo que ya nos ha entregado, ya es mucho. James ya cambió el nivel del São Paulo a la hora de fichar, James nos ha generado muchos recursos desde su llegada, entonces, si en el campo aún no hemos tenido el rendimiento esperado, porque pasa por una situación física proceso y es un deportista excepcional, es de los primeros en llegar al CT, trabaja mucho, se dedica a entrenar, así que de James no tenemos nada que decir.