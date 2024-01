James Rodríguez despejó las dudas en cuanto a su futuro con São Paulo

Desde su llegada a Brasil, el jugador colombiano solo ha marcado un tanto con São Paulo - crédito Isaac Fontana/EFE

El jugador colombiano James Rodríguez ha decidido ignorar las especulaciones y rumores de la prensa relacionados con su futuro. Este enfoque se produce en un momento crítico, en medio de las conversaciones sobre su posible vuelta al fútbol europeo.

Sin embargo, Rodríguez se encuentra actualmente enfocado en adherirse al riguroso programa de entrenamiento impuesto por el nuevo equipo técnico del São Paulo, Thiago Carpini. Hasta el momento, el cucuteño ha estado ausente en cuatro encuentros desde el comienzo de la temporada.

El jugador aún está en duda para participar en el próximo enfrentamiento del São Paulo contra el Palmeiras, que se disputará este domingo en Belo Horizonte por la Supercopa de Brasil. La decisión de Rodríguez de apartarse de la prensa y concentrarse en su rendimiento físico es vista como un paso clave en su compromiso con el club brasileño, especialmente en una temporada que promete ser desafiante.

La contribución del jugador de la selección Colombia al São Paulo ha sido tema de interés tanto para los fanáticos como para los críticos del fútbol, quienes mantienen una mirada atenta a su evolución física y técnica bajo la guía del nuevo cuerpo técnico. Su experiencia internacional, incluyendo su destacada participación en equipos europeos y la Tricolor, plantea altas expectativas sobre su impacto en el fútbol brasileño.

Los entrenamientos intensos a los que se ha sometido recientemente buscan prepararlo no solo para los desafíos inminentes con su equipo actual, sino también para reafirmar su posición como uno de los mediocampistas más talentosos de su generación. Fans, críticos y compañeros de equipo esperan impacientemente su retorno al campo, convencidos de que su aporte puede ser decisivo para las aspiraciones del São Paulo este año.

En una decisión sorpresiva que marcó el clásico del fútbol brasileño, Thiago Carpini, director técnico, decidió no incluir a James en la alineación para el encuentro contra Corinthians, en el cual su equipo se impuso con una victoria de 2-1 como visitantes. Este hecho generó diversas reacciones entre los aficionados y seguidores del deporte, dada la constante participación de James en las sesiones de entrenamiento durante la semana previa al partido.

Los rumores que ponen a James de vuelta al fútbol europeo

James Rodríguez espera ganarse la confianza de Carpini - crédito SPFC Play

En los últimos días, el futuro del goleador de Brasil de 2014 volvió a ser tema de conversación, ya que, según Globo Esporte, el Beksitas de Turquía estaba detrás de los servicios del ‘10′ de la selección Colombia, que antes de firmar por São Paulo sonó para llegar al conjunto otomano.

No obstante, el ex Real Madrid parece no estar interesado en cambiar de aires, de acuerdo con su última publicación en Instagram en la que colgó dos fotografías: “Días libres no hay para mí. 💪🏼”.

El jugador de la selección Colombia no ha jugado con São Paulo en lo que va del año - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Así mismo, el presidente del conjunto paulista, Julio Casares, aclaró la situación de James: “No fuimos contactados, es jugador del São Paulo, tiene contrato. Por supuesto, si llega una propuesta, se analizará, como ocurre con cualquier jugador, pero no llegó nada. Pensé que era extraño, pero estas son cosas del fútbol”.

Y agregó: “Está el tema del jugador, del cuerpo técnico, en su conjunto. Pero no contamos con eso, no. Está integrado, pero el fútbol es muy dinámico. De repente llega una propuesta que conviene a ambas partes, pero no tenemos nada. Creo que es otro globo de prueba”.

Con la casaca de São Paulo, el exEnvigado ha disputado por todas las competiciones un total de 14 partidos, marcando un tanto y contribuyendo con tres asistencias en 704 minutos en cancha.