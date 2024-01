Despliegue de seguridad y control en zonas exclusivas de Medellín: estas fueron algunas de las recomendaciones

En calles, hoteles y comercio de El Poblado y Laureles fortalecen controles para proteger a los turistas y evitar que cometan delitos - crédito @DenunciasAntio2 / X

La Policía del Valle de Aburra desplegó acciones de control y preventivas en las comunas de El Poblado y Laureles, debido a los alarmantes casos denunciados por la Personería de Medellín y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en donde 32 turistas estadounidenses murieron en extrañas circunstancias en estas dos zonas exclusivas del área metropolitana de la capital antioqueña.

Te puede interesar: Ladronas en Medellín que usan la seducción como anzuelo en ‘apps’ de citas están en la mira de Estados Unidos

Ante la situación reportada, las autoridades de la ciudad decidieron hacer frente a delitos como hurtos, secuestros, lesiones y asesinatos de los que fueron víctimas turistas extranjeros cuando llegaban a Medellín en 2023. Según reportó la Embajada norteamericana, la mayoría de esos casos se registraban cuando ciudadanos usaban aplicaciones de citas para concretar encuentros tanto en El Poblado como en Laureles.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Colombia se ubicó como el sexto mejor país a nivel mundial en importante listado de turismo

Asimismo, se sumaron denuncias de la comunidad en donde reportaron comportamientos inadecuados por parte de turistas, quienes llegaban a la Ciudad de la Eterna Primavera para incurrir en delitos como turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.

Uniformados del grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, en compañía de Infancia y Adolescencia, adelantaron en la noche del 24 de enero de 2024, en las comunas 14, El Poblado y 11, Laureles - Estadio, campañas preventivas en calles, hoteles, establecimientos comerciales y operadores turísticos encaminadas a la protección de turistas nacionales y extranjeros.

Te puede interesar: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia fortalecen acciones contra el crimen organizado con la “Red Andina de Seguridad”

Dichas actividades, según reportó la mayor Evelyn Villa, jefe del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio, contaron con el acercamiento a locales comerciales y de entretenimiento en los que se verificaron documentos de operación correcta. También acciones de sensibilización para que no incurran en conductas inapropiadas, y brindaron recomendaciones de seguridad a turistas que vienen a conocer y disfrutar de la ciudad.

Desde el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía Metropolitana se realizaron visitas a comercios para dar recomendaciones ante la inseguridad - crédito Policía del Valle de Aburra

Turistas dieron sus impresiones

Medellín se destaca por ser uno de los epicentros de Colombia, en donde arriban turistas entre nacionales e internacionales, para disfrutar de la variedad artística y cultural que respira la ciudad. Es por ello que dentro de las labores de control adelantadas por la Policía de Protección y Servicios Especiales y la Policía Metropolitana quisieron preguntar a viajeros extranjeros acerca de la percepción tienen sobre la capital paisa.

Para Steffano, turista proveniente de Italia, “Medellín es muy bonita, porque me he sentido muy seguro acá, no es como te dicen antes de venir, que debes estar corriendo y no hablar con nadie. La gente es muy amable en todo lado, siempre te sonríen”.

Entretanto, para Julia, una ciudadana francesa, la ciudad lo tiene todo, resaltando que en ningún momento se ha sentido insegura y además ha podido disfrutar la comida y del clima.

Las recomendaciones a turistas nacionales y extranjeros fueron: portar documentos en lugares seguros y no brindar datos personales a desconocidos - crédito Policía de Valle de Aburra

Recomendaciones

Entre las recomendaciones dadas por las autoridades antioqueñas a comerciantes, transeúntes y turistas nacionales y extranjeros estuvieron:

Recordar siempre portar sus documentos y tenerlos en un lugar seguro.

Nunca, por ningún motivo, dar datos básicos a personas desconocidas.

Siempre tener a la mano datos del hotel u hospedaje en donde se esté quedando.

Y por último, indicaron tener precaución al conocer personas por redes sociales y por aplicaciones de citas digitales.

Además, la Policía Nacional invitó a la comunidad a denunciar, a través de la línea de emergencia 123, cualquier hecho que afecte la seguridad y sana convivencia de turistas.

De acuerdo con El Colombiano, William Yeffer Vivas, personero de Medellín, convocó a las autoridades locales a efectuar una actualización del Acuerdo 20 de 2015, que regula la política de turismo en la ciudad. Esta solicitud busca garantizar una mayor seguridad para los turistas y vecinos que disfrutan de los atractivos de Medellín.

Vivas puntualizó que desde 2022 se viene advirtiendo por las problemáticas derivadas del turismo, en el cual las cifras por muertes violentas a turistas se han incrementado, “en 2022 se registraron 29 muertes y 32 en 2023, con un aumento del 41%”.

“Este número aumenta en la medida en que se incrementa el número de visitantes a la ciudad de Medellín”, indicó.