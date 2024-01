Millonarios pone nueva condición para vender a Álvaro Montero: se caería la negociación con Estudiantes

Desde el lunes 22 de enero que se conoció la negociación de Estudiantes con Millonarios por Álvaro Montero - crédito Colprensa

Millonarios pasó la página de la Superliga que le ganó a Junior en Bogotá y puso toda su atención en la negociación con Estudiantes por Álvaro Montero, portero que sigue pendiente de su futuro para seguir como uno de los guardametas de la selección Colombia y el plano internacional le ayudaría mucho.

Sin embargo, el cuadro azul ha complicado la venta del arquero al equipo argentino, que envió varias ofertas para adquirirlo y ahora se encuentra una nueva condición por parte de los bogotanos, quienes saben que es complicado encontrar un hombre de las cualidades del guajiro.

Álvaro Montero fue figura en el título de la Superliga de Millonarios FC ante Junior - crédito Win Sports

Por el momento, el cuadro azul se prepara para la segunda jornada de la Liga BetPlay ante Bucaramanga, en la capital santandereana, el domingo 28 de enero, cuando se sabrá definitivamente si los embajadores seguirán contando o no con Montero para el campeonato local y la Conmebol Libertadores.

La condición para la salida de Montero

Desde que se conoció que Estudiantes negocia con Millonarios el fichaje de Álvaro Montero, el conjunto azul sabe que dejar partir un hombre de sus condiciones sería terrible para la nómina, en especial porque es muy complicado encontrar un reemplazo en el poco tiempo disponible.

Por esa razón, los embajadores le dejaron claro a los argentinos que la única manera de aceptar la oferta es si consiguen un nuevo guardameta con el mismo nivel o superior que el guajiro, como lo mencionó el periodista Rafael Puentes, del programa radial Casa Azul Radio de Colmundo.

Tal parece que Millonarios le dejó claro a Estudiantes y Álvaro Montero su posición para una venta - crédito @Rafa_Puentes/X

Sumado a eso, comunicadores como Alexis Rodríguez indicaron que Millonarios busca un arquero para finiquitar la salida de Montero, pero tal parece que Estudiantes mirará otras opciones porque el mercado de fichajes cierra en Argentina el 2 de febrero.

Millonarios no soltaría a Álvaro Montero hasta que encuentre su reemplazo en el corto tiempo - crédito @alexisnoticias/X

¿Qué pasó con David Ospina?

Horas antes al partido de Superliga entre Millonarios y Junior, el 24 de enero, el periodista Javier Hernández afirmó en el programa radial Blog Deportivo que el conjunto bogotano estaba buscando a David Ospina, del Al Nassr, para saber si podía negociar un fichaje rápido.

“Millonarios le ha manifestado a la gente de Estudiantes (de Argentina) que para poder ceder a Montero, tiene que aparecer un arquero. Y el arquero apareció. Estamos en capacidad de informarles que David Ospina retornaría al fútbol colombiano para jugar en Millonarios. Allegados me lo confirman. Él quiere conversar con Millonarios”, dijo el comunicador.

David Ospina fue titular en la victoria de la selección Colombia por 3-2 ante México - crédito @FCFSeleccionCol/X

Sin embargo, al poco tiempo el tema se descartó por completo porque el portero, al parecer, no se encontraba interesado, como lo dijo Felipe Sierra, y eso provocó que la salida de Montero al fútbol argentino se complicara más de lo que parecía en el primer momento.

Montero y Gamero se pronunciaron

Después de la final de Superliga, Álvaro Montero dio unas declaraciones sobre el encuentro y la consecución del título, aunque algunas personas consideraron que dichas palabras parecían de despedida, algo que el portero nunca pronunció:

“Aquí todos intentamos poner el granito de arena, los compañeros tuvieron un desgaste grande, corrieron más que todos los partidos, porque teníamos la ambición de empezar bien el año. Lo importante es que hay variantes, estoy feliz disfrutando cada momento”, afirmó.

En rueda de prensa, Alberto Gamero sí se refirió a la negociación con Estudiantes y dejó clara su posición: “Hay una oferta por él y que, lo primero que se le ha dicho a él es que no se está con la expectativa de soltar a ningún jugador cuando el torneo ya comenzó”.

El portero de Millonarios apuntó a su deseo de salir en la actual temporada de fichajes - Crédito Camilo Zabaleta

“Si a mí me preguntarían, a mí no me gustaría que se fuera, ya comenzó el torneo, es complicado buscar un portero ahora, mucho más colombiano, porque ya tenemos tres extranjeros. Ese es mi punto de vista, hay que mirar que viene adelante con él, con los directivos, con el equipo que está interesado”, dijo el entrenador.