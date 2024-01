Marbelle aclaró rumores sobre su relación con Sebastián Salazar: no volvió a publicar fotos con él

La cantante de tecnocarrilera habló de su relación con Sebastián Salazar - crédito @marbelle.oficial/Instagram

La cantante colombiana Marbelle confirmó que mantiene su relación con el futbolista Sebastián Salazar, a pesar de los rumores de ruptura que circulan en las últimas semanas en las redes sociales.

La artista, cuyo nombre real es Maureen Belky Ramírez Cardona, aclaró que su relación con Sebastián Salazar, exjugador de Independiente Santa Fe y actual futbolista del equipo Bogotá FC, de la categoría B, sigue firme, según reveló en una entrevista para la emisora Bésame Radio.

A pesar de que la también actriz decidió mantener su relación lejos de las redes sociales, la artista subrayó que están bien y felices, atravesando distintas etapas juntos. “El corazoncito, bien, el corazoncito, bien. Sigo con Sebastián. Yo realmente decidí alejar mi relación, hace mucho tiempo, de redes. Pero estamos bien, tranquilos. Hemos pasado por etapas, pero ahí seguimos. Así que, nada, contenta y tranquila”, expresó la colombiana.

La cantante colombiana reveló que su relación con el joven futbolista continúa, pero indicó que publicará fotos con él en las redes sociales - crédito Marbelle/ Instagram

La decisión de la cantante colombiana podría haber sido por las diferentes criticas que recibió al confesar su noviazgo con el futbolista debido a su diferencia de edad: “Tuvimos que aguantarnos mucho bullying y por eso he cuidado tanto de mostrar cosas en redes. He tratado de no mostrar nada en redes: hay muchos detalles hermosos, viajes, pero que son de nosotros”, indicó la artista en su momento para el programa La red.

“Sebastián es como mi recompensa a las experiencias mal vividas antes. Es una persona que me ha dado mucha tranquilidad, me ha dejado ser y me ha dejado trabajar. Llevamos siete años que, además, era algo que la gente no veía posible. Los dos o tres primeros años, el ataque era muy fuerte por la diferencia de edad: yo soy 16 años mayor que él”, agregó la actriz para el medio anterior mente citado.

Marbelle habló de las criticas que recibió cuando inició su relación con Sebastián Salazar - crédito @marbelle.oficial/Instagram

La pareja de la cantante reconocida por éxitos como Collar de perlas y Adicta al dolor, que se ha consolidado como figura prominente en el género de la tecnocarrilera, en un diálogo para el programa de chismes La Red habló sobre su experiencia al lado de Marbelle, indicando que su noviazgo supone enfrentar retos propios de las dinámicas del mundo del entretenimiento y la exposición pública

Aunque el futbolista no entró en detalles específicos, es de conocimiento público que la artista ha tenido una vida llena de escrutinio mediático, lo que podría contribuir a la complejidad mencionada de su relación sentimental. Además, resaltó la fortaleza de Marbelle como un atributo que define su relación: “Ella lo hace muy fácil, pero el trámite es muy complicado”, dijo en su momento el joven deportista.

Sebastián Salazar, novio de Marbelle, confirmó en entrevista qué es lo que siente al ser pareja de la cantante. / Imagen @marbelle.oficial

Marbelle habló de sus planes en su carrera musical para el 2024

Durante la entrevista con Bésame Radio, Marbelle reflexionó sobre su trayectoria y los desafíos superados, resaltando cómo la novela Amor sincero dividió su vida en dos, permitiéndole comprender mejor su pasado y la relación con el padre de su hija. De igual forma, expresó su determinación de enfocarse nuevamente en la música, su pasión desplazada por otros compromisos en años recientes.

La colombiana manifestó el impacto personal y profesional que tuvo la producción basada en su vida: “Amor sincero partió mi vida en dos, compartir cosas tan personales y fuertes con la gente fue algo muy significativo para mí. Fue entender a mis padres, haber podido revivir cosas de mi pasado, la relación con el papá de mi hija, entre otros, hoy soy la mujer que soy por esa historia”.

En cuanto a su vida profesional, Marbelle anunció planes de lanzar nueva música y retomar su carrera en 2024 con una gira en Estados Unidos a nivel teatral: “Se viene nueva música, mi mayor propósito este año es volver a retomar mi carrera y grabar muchas canciones. Porque le he dedicado mucho tiempo a otras cosas. Se viene una gira por Estados Unidos a nivel teatral”, agregó la cantante para el programa radial.