Marbelle acabó con el misterio: contó por qué rechazó a Karol G en el Factor XS

Marbelle contó qué pasó realmente con Karol G en las audiciones de Factor XS - crédito @latingrammys/Instagram - @Marbelle30/Instagram

Es probable que algunos no lo recuerden, pero en la primera temporada del Factor XS participó una de las exponentes del género urbano en el país. Se trata de Karol G, que audicionó frente al exigente jurado para ese momento conformado por José Gaviria, Juan Carlos Coronel y Marbelle , que dio uno de los sí para que la Bichota avanzara en la competencia.

Sin embargo, la intérprete de temas como Qlona y Mañana será bonito no logró llegar a las rondas finales para obtener un cupo en las galas en vivo. Esto llevó a que los internautas indagaran sobre lo que ocurrió y durante una de las entrevistas que Karol G ofreció al programa Yo José Gabriel, calificando su participación como una experiencia más en el camino a convertirse en la estrella que es hoy.

“Yo me acuerdo que mi papá empezó a ver los comerciales y me decía que fuera a presentarme. Él hizo la fila y firmó todos los documentos, y yo me presenté y pasé, entonces fue lo máximo. Me tocó con Marbelle. No llegué a las galas, pero fue mi primera aparición en televisión y me gustó, me encantó”, contó en su momento, destacando que allí surgieron buenas amistades y consiguió su primer contrato discográfico.

Sin embargo, a la Bichota no le alcanzó la mecha para poder llegar a las galas en Bogotá - crédito @k_f1419/TikTok

Qué dijo Marbelle al respecto

Han pasado 18 años desde que Karol G tuvo un primer acercamiento con la música a través de un reality, pero los seguidores de la antioqueña recuerdan que no le dieron el pase para la siguiente etapa. Por eso, la reina de la tecnocarrilera contó cuáles fueron los motivos que la llevaron a decirle “no” a la artista que ha llenado grandes escenarios en los Estados Unidos y se prepara para una nueva gira por Latinoamérica y Europa.

De acuerdo con la intérprete de Collar de perlas, existen muchas cosas que los televidentes no alcanzan a dimensionar de lo que ocurre en este tipo de concursos. No fue solamente el “no” a Karol G, sino que simplemente no dimensionaron la cantidad de niños que se audicionaron, por lo que se les salió de las manos “y en el primer Factor X de niños se presentaron muchos”.

La reina de la tecnocarrilera sorprendió con su confesión - crédito @besamebogotafm/Instagram

Esta confesión se produjo en medio de una conversación que Marbelle tuvo con la Emisora Bésame, en la que reveló también algo que pocos jurados de otros realities se habían atrevido a confesar. Esto tenía que ver con el límite de cupos que tenían para traer participantes a la capital del país, donde estaban los campos de entrenamiento.

“Nosotros teníamos un límite de cupos para traer niños a Bogotá. Digamos, 5.000 niños, pero nos podemos traer 60 a Bogotá. A veces habíamos dado tantos ‘sí’ y éramos conscientes que, sin importar el talento de los que vinieran de ahí para atrás, teníamos que venir con una racha de ‘no’ porque había un límite en cuanto a presupuesto y organización, por todo lo que implica hacer un programa de estos”, mencionó.

Finalmente, la cantante aseguró que siente una profunda admiración tanto por Greeicy y Karol G, que estuvieron en las mismas temporadas. Sin embargo, reiteró que todo se debió a los cupos que tenían asignados para traer a Bogotá, pues “hubo personas que me encantaron, pero hubo cosas que influían en esos ‘no’ y obviamente la gente no sabe esas cosas y me duele cuando critican”.