Jerusalén: así se vive en el municipio más caliente de Colombia

El municipio ubicado a 113 kilómetros de la capital registró un nuevo récord de temperatura en el país - crédito Kevin Bolaños/YouTube

El martes 23 de enero de 2024, el municipio de Jerusalén, Cundinamarca, registró una temperatura récord en el país, pues alcanzó 40,4 °C sobre el mediodía, un dato que alertó al país dada la crisis que se vive por el fenómeno de El Niño.

El nuevo récord de temperatura que se registró en el país lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) a través de una publicación en la que compartió el mapa de Colombia con los puntos más calientes registrados el 23 de enero.

Jerusalén, el municipio más caliente de Colombia

En la infografía que compartió el Ideam sobre los puntos más calientes en Colombia aparecen municipios como Sahagún, Córdoba; Abrego, Norte de Santander o Santa Marta, Magdalena, pero el municipio que más llamó la atención fue Jerusalén en Cundinamarca, pues superó los 40 °C, una temperatura que no se había registrado en el país.

Jerusalén alcanzó una temperatura récord de 40,4 °C - crédito Ideam

En Jerusalén viven 2.679 y cuenta con un área urbana de 110 km², mientras que el área rural tiene una extensión de 126 km², está ubicado en la cordillera Oriental, a 354 metros sobre el nivel del mar, por lo que el clima es cálido.

El poblado se formó en 1865 en la antigua hacienda “Casasviejas” ubicada en la ruta que los conquistadores seguían de Tocaima a Guataquí y su temperatura media es de 32 °C. Para llegar desde Bogotá la distancia es de 133 kilómetros.

Así es vivir en Jerusalén, Cundinamarca

Luego de que se conociera que Jerusalén había alcanzado una temperatura récord en el país, también se hizo público que el municipio tiene una emergencia por escasez de agua, lo que ha generado problemas para los pobladores, pues no han podido cosechar alimentos.

Así lo dio a conocer la alcaldesa, Ingri Marcela Villalba Contreras, en entrevista con Caracol Ahora, en la que compartió detalles del municipio y explicó que no es normal que se presenten este tipo de temperaturas.

Jerusalén tiene un área urbana de 110 km2, mientras que su extensión rural es de 126km2 - crédito Alcaldía Jerusalén

“No es normal porque antes aquí estábamos sobre 28 grados y ahora estamos sobre 40, entonces ha subido bastante”.

Un llamado que hizo la alcaldesa fue para que el Gobierno nacional ayude enviando carro tanques, pues el municipio cuenta con uno solo de este tipo de vehículos para proveer del líquido vital a los habitantes.

En cuanto a la temperatura más alta que se ha registrado en el país, la alcaldesa aseguró que: “Los habitantes estaban muy desesperados por la calor, anoche la gente me llamaba que estaban muy desesperados de la calor y yo lo que les puedo pedir es que tengamos calma y pedirle a Dios que nos envíe aguita para que se refresque un poco y que cambie el clima”.

Ingri Marcela Villalba Contreras aseguró que las altas temperaturas han llevado a que se genere una problemática de hambre en el municipio, pues no se han logrado sacar cosechas, lo que ha generado un impacto en la economía, por lo que aseguró que “dentro del municipio todos estamos en crisis”.

Equipo de trabajo Alcaldía de Jerusalén, Cundinamarca - crédito Alcaldía Jerusalén

“Hace dos años no se ve una cosecha de maíz aquí dentro del municipio, entonces al no darse las cosechas el dueño del cultivo genera trabajo a las personas que le ayudan y todas esas personas vienen a comprar comida y en estos momentos, al no haber cosecha, hay una crisis y la gente está aguantando hambre”.

Por último, la alcaldesa de Jerusalén pidió ayuda al Gobierno nacional para que se pueda garantizar el suministro de agua para los habitantes del municipio, aunque reconoció sentirse un poco tranquila, pues no se han registrado incendios en la zona.

“Me preocupa bastante por el líquido porque de verdad, de corazón, pido ayuda al Gobierno nacional, a medio ambiente, y pues gracias a Dios hasta el momento no he tenido incendios forestales, pero me preocupa el líquido para la gente y poder abastecer a las personas”.