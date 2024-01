Incendios en Bogotá: Carlos Fernando Galán reveló cómo avanzan los operativos para controlar la emergencia

El alcalde detalló las actividades que se llevaron a cabo durante el día - crédito Alcaldía de Bogotá

Desde el Puesto de Mando Unificado, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que durante el día las autoridades han trabajado cinco incendios forestales. En cuanto a la emergencia en la quebrada La Vieja, el mandatario precisó que se ha controlado en 82%.

Sin embargo, hay varios puntos activos que se están monitoreando. Durante las labores del miércoles 24 de enero, las autoridades han ejecutado 20 descargas de agua a través de dos helicópteros.

Durante el día, en la quebrada La Vieja han participado 314 personas, pero se están trasladando grupos a las zonas donde se está requiriendo apoyo, como es el caso del cerro El Cable.

El segundo punto de mayor atención es el incendio en inmediaciones del relleno Doña Juana, que ya se encuentra controlado, además se está haciendo control de puntos calientes para evitar que se vuelva a activar la emergencia.

En el caso del cerro El Cable, Galán comentó que “la activación de ese incendio recibimos la información a las 12:14 del día, y en ese momento actuaron inmediatamente los bomberos. Hicieron presencia en el sitio dos cuadrillas de bomberos de dos estaciones: Centro Histórico y La Central”.

En ese punto de la ciudad, las autoridades realizaron 27 descargas de agua. En el momento, trabajan 60 personas con ejercicios de ataque para proteger a la población. El alcalde confirmó que no hay riesgo para la integridad de las personas que residen en el barrio El Paraíso.

Hay varios puntos activos que se están monitoreando - crédito Alcaldía de Bogotá

No obstante, por la complejidad de la zona, Galán señaló que solo se logró un 30% del control del incendio. En los trabajos que se están ejecutando se está velando por la integridad de las antenas que están en el sitio.

“Estamos pendiendo, yo le pedí a la Policía un apoyo adicional para el día de mañana. Consideramos que las capacidades que tenemos son suficiente, pero es previsible que la situación obviamente tenga dificultades en los próximos días por posibles nuevos incendios. Entonces estamos trabajando para fortalecer esas capacidades, para evaluar las capacidades que tenemos en este momento, y evaluar que necesitaríamos en caso de requerir por cuenta de nuevos incendios o que se agraven los incendios que les he mencionado”, sumó Galán.

Por otra parte, el alcalde confirmó que el director de la Policía Nacional, general Salamanca, le comentó que desde primeras horas del jueves 25 de enero, el avión antinarcóticos entrará nuevamente a las actividades de control en las zonas más afectadas de la ciudad.

Calidad del aire en la ciudad

el mandatario destacó que está evaluando con la entidad de Habiente la posibilidad de declarar una calamidad pública en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Respecto a ese punto, el mandatario destacó que está evaluando con la entidad de ambiente la posibilidad de declarar una calamidad pública en Bogotá. “Eso requiere cierto elemento, que tiene que ver con evaluar las capacidades que requeriríamos para poder atender las emergencias, entonces en las próximas horas vamos a evaluar si tomamos la decisión”.

Galán sumó que el dictamen distrital tendrá que ver con la decisión que se tome desde el Gobierno nacional. En cuanto a los colegios de las zonas de influencia a las emergencias, el alcalde señaló que a través de los canales de la Secretaría de Educación se va a informar que instituciones pasarían a dictar clases de manera virtual.

“Ahora, debo decir, que es probable que haya un deterioro progresivo en las próximas horas de la calidad del aire; básicamente, a medida que baja la temperatura, el humo que tenemos, que ya sentimos en varios puntos de Bogotá, va a bajar también y va a afectar a la población. Eso es predecible, existe una probabilidad significativa que mañana amanezcamos con estaciones que reporten una situación de la calidad del aire deteriorada”, concluyó Galán.

Finalmente, el alcalde recomendó el uso de tapabocas de manera preventiva. “Hacemos un llamado a la ciudadanía a ser conscientes de la situación: no hagamos fogatas, no pongamos en riesgo nuestros cerros. Pueden estar tranquilos: no vamos a descansar hasta controlar y extinguir totalmente los incendios en Bogotá”.