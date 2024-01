El Niño y su sombra sobre la economía: declarado desastre natural

Gustavo Petro afirmó que el país se encuentra en alerta roja por incendios forestales - crédito Infobae

En los últimos días ha estado en los titulares de todos los medios de comunicación la gran cantidad de incendios forestales que se presentan a lo largo del territorio nacional.

Te puede interesar: Por ola de calor en Colombia, los embalses bajaron al menos un 10% en lo que va de enero, según sector energético

Se habla de la pérdida de una gran cantidad de hectáreas de flora y el daño del hábitat de muchas especies animales. Sin embargo, este tipo de conflagraciones provocadas por el fenómeno de El Niño son apenas la primera parte de los daños que puede ocasionar, ya que además del desastre ambiental, se vienen una serie de consecuencias negativas para la economía del país.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Calidad del aire en Bogotá: hay alerta inminente y solo tres estaciones están en buen estado

El fenómeno de El Niño, además de provocar incendios, ocasiona sequias, reducción del recurso hídrico disponible. De hecho, desde junio del 2023 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD, envió la circular 031 en la que advertía todas las afectaciones que se podían presentar en medio de la ocurrencia de El Niño.

Según la ingeniera ambiental de la UNGRD en enlace con la CAR, Diana Romero, desde el 2023 se estuvo haciendo pedagogía “frente a los incendios forestales, pues deben estar preparados porque la cobertura vegetal se seca y se hace más vulnerable.

Te puede interesar: Fenómeno de El Niño ya deja 9.000 animales muertos y millonarias pérdidas en el sector ganadero

Por otro lado, les indicamos tener un plan de contingencia frente a la afectación de la calidad del aire (...) se debe tener en cuenta que como tal los municipios no tienen planes directos para abordar al niño, por esa razón la UNGRD y el Ideam publican circulares de modo que se pueda hacer pedagogía y cada cual tome la información que más le conviene”.

No obstante, al parecer la pedagogía no fue suficiente pues varios municipios no estaban preparados para las consecuencias del fenómeno climático, al punto de la UNGRD reconoció “que faltó preparación”. A pesar de lo anterior, los incendios son apenas la primera parte de las consecuencias, pues Colombia al ser un país agrícola en la mayor parte verá afectada en gran medida la economía.

Según las indicaciones de la UNGRD el sector agrícola debe estar preparado para los daños que puede provocar pues estos varían desde las sequías hasta la reducción de la producción pecuaria.

La reducción en la cantidad de agua disponible y las heladas podría ocasionar una baja en las cosechas - crédito Tingshu Wang/Reuters

Daños para el agro

La UNGRD indica que este año el fenómeno puede provocar en materia agrícola la “afectación de cultivos debido a incendios forestales y heladas y la disminución en volumen de cosechas o producción pecuaria”. Asimismo, cultivos como el maíz y la soya se verán gravemente afectados. Según Fedegan, es posible que los animales puedan sufrir de golpes de calor, también habrá pastos secos, lo que implica que habrá menos comida para cada cabeza de ganado y por ende menos leche.

Asimismo, el fique sería el cultivo más impactado, con una baja de 12,6% en el rendimiento, luego de la yuca (7,6%), palma de aceite (7,3%), cebada (6,8%), leche (4,9%), arroz (4,8%), papa (4,6%), maíz (4,5%), algodón (4,3%), caña panelera (4,1%), y plátano (3,8%).

Fedegan ha señalado que la captación de leche a nivel nacional podría caer entre un 35% y 40%, mientras que la producción de carne decrecería hasta un 20% por la pérdida de peso en los animales. La crisis ha provocado que los ganaderos deban incurrir en gastos adicionales para mantener sus hatos, recurriendo a la compra de silo de maíz y concentrados como reemplazo de los forrajes, cuya oferta se ha visto mermada por las altas temperaturas, vientos fuertes y la cada vez más escasa disponibilidad de alimentos.

La entidad también dio a conocer un balance que reúne lo ocurrido entre el 1 de diciembre de 2023 y el 15 de enero de 2024; allí contabilizó más de 113.508 predios afectados, cifra que corresponde a más de 2,5 millones de hectáreas. Además, la cifra de bovinos muertos por el calor asciende a 8.879, mientras que la cantidad de cabezas desplazadas por las condiciones llegan a 308.481.

El calor podría ocasionar la muerte de varios animales y la perdida de peso de otros - crédito Abir Sultan/ EFE

El gremio contó una caída diaria en la producción de leche de 1,8 millones de litros, con un daño económico por la baja en venta de $2.351 millones cada día y debido a la cantidad de animales muertos, la pérdida está estimada en $16.645 millones.

Principales afectaciones

Heladas

Según el Ideam una helada se origina por la pérdida de calor que sufren las plantas y el suelo durante la noche por medio del proceso de radiación. Es la helada típica de las regiones tropicales y son factibles de presentarse a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m). Estas heladas ocurren al presentarse un balance de energía negativo, es decir, cuando se pierde durante la noche mayor cantidad de energía de la ganada durante el día.

Baja producción pecuaria

La producción pecuaria es el conjunto de actividades de manejo de especies animales para beneficio del hombre. Se realiza con diversos fines: la producción de alimentos, pieles, lana, plumas, pelo, materia prima para cosméticos y el manejo de animales de carga o para trabajo. Se prevé que por la falta de agua y alimento este sector produzca menos de lo esperado.

Bajo el volumen de cosechas

Debido a la sequía cultivos como el arroz, café, banano, cítricos, mora, hortalizas, aguacate y otras frutas, siembras que se dan en su mayoría en las regiones Andina y Caribe.

Proliferación de plagas

Con el aumento de las temperaturas se dan las condiciones propicias para la proliferación de zancudos y mosquitos, transmisores de enfermedades como zika, chikungunya y dengue.

Estrategia del Gobierno

Se trata de un conjunto de planes de acción orientados a la reducción del impacto que este fenómeno climático puede tener sobre sectores críticos como la agricultura, el abastecimiento de agua y la energía eléctrica, entre otros.

Entre las medidas a adoptar, se destacan la inversión en sistemas de riego eficientes, el fomento de prácticas agrícolas adaptativas y la promoción del uso de energías alternativas, así como el fortalecimiento de la infraestructura hídrica y energética para asegurar la continuidad en la prestación de servicios esenciales. Estas acciones buscan no solo atenuar los efectos inmediatos de El Niño, sino también aumentar la resiliencia del país frente a futuros eventos climáticos.

Al detalle, las instituciones gubernamentales pertinentes realizarán un seguimiento continuo de las variables meteorológicas para ejecutar acciones preventivas en los momentos oportunos. Asistencia técnica y financiera será otorgada a los productores agrícolas para que implementen técnicas de cultivo más resistentes a las fluctuaciones climáticas. Por otro lado, se incentivará la investigación en tecnologías que permitan una gestión más eficaz de los recursos naturales.

El Gobierno buscará apoyo internacional para abordar el problema del fenómeno de El Niño - crédito John Vizcaino/Reuters

Además de los esfuerzos domésticos, Colombia buscará cooperación internacional para ampliar la capacidad de adaptación y mitigación frente a los desafíos impuestos por el cambio climático. La experiencia y el intercambio de mejores prácticas a nivel global serán un pilar fundamental para fortalecer las estrategias nacionales.

Es clave resaltar que las acciones propuestas buscan promover una transformación estructural en cómo el país aborda los retos ambientales y su relacionamiento con el desarrollo económico sustentable. Estos planes de gobierno son una muestra del compromiso de Colombia con la sostenibilidad ambiental y la reducción del riesgo de desastres.

Se espera que las medidas implementadas resulten en una disminución significativa de los efectos negativos asociados a El Niño, contribuyendo así a la estabilidad económica y social del país. La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado será esencial para la ejecución efectiva del plan.