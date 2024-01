Sofía Vergara rompió el silencio sobre lo ocurrido en El Hormiguero con Pablo Motos

Sofía Vergara tuvo momentos de tensión durante su entrevista en El Hormiguero, por lo que rompió el silencio - crédito @elhormiguero/Instagram

El 8 de enero de 2024, la colombiana Sofía Vergara fue una de las invitadas al programa El Hormiguero, presentado por Pablo Motos. La entrevista fue la más vista de lo que lleva al aire el show de televisión, con más de cinco millones de espectadores únicos, algo que destacó Antena 3 en las redes sociales.

Sin embargo, también fue una de las más comentadas por los seguidores del night show. De acuerdo con versiones, Vergara fue antipática con Motos. Otros afirman que se trató del humor que caracteriza a la Toty y que con este consiguió salir bien librada, a pesar de los apuntes que hizo el presentador durante la transmisión, siendo aplaudida en múltiples ocasiones.

Y es que durante la entrevista, Motos, con cierto tinte de sarcasmo, le pidió a Sofía que repitiera la frase Modern Family. Visiblemente molesta, la actriz toma la determinación de poner en su lugar al presentador y le dijo: “¿Me sale mal?”.

La colombiana aseguró que no tiene problemas con Pablo Motos y que siente aprecio por el presentador - crédito @esodicentv/TikTok

Es en ese momento fue cuando Sofía Vergara se despachó en contra de Pablo Motos y volvió a agregar ya cansada de la situación: “¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos, perdona? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?”.

Durante la promoción de la miniserie Griselda, Sofía Vergara decidió romper el silencio sobre lo ocurrido en la entrevista con El Hormiguero. De acuerdo con la versión de la actriz, todo fue planeado, no tiene ningún problema con el presentador español y simplemente, todo se dio para hacer una charla como amigos.

“A mí me dijeron: Para que sea chistoso, métete con él y comienza a mmm … Yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa, solo que estábamos tomándonos el pelo entre los dos”, aseveró la barranquillera para Ventaneando.

Sofía Vergara entregó su versión sobre lo ocurrido en la entrevista con Pablo Motos y detalló que todo fue parte del show - crédito @El_Hormiguero/X

Posteriormente, agregó que “hay muchas cositas que sí eran verdad, pero nada fue con mala intención, yo lo quiero mucho”. Así las cosas, la colombiana habría dejado claro que el debate que se produjo por cuenta de su pronunciación en inglés, no fue nada más que un acuerdo entre la dupla para hacer más amena la conversación.

Qué dijo Pablo Motos al respecto

Previo a que se conocieran las declaraciones de Sofía Vergara sobre la interacción en el programa español y el debate que se produjo en redes sociales sobre la actitud de Pablo Motos, el presentador entregó su versión de los hechos. Todo se presentó durante otra entrevista en la que dos actores intentaron imitar lo acontecido con la barranquillera semanas atrás.

Estas explicaciones se presentaron a pesar de que Motos no suele entrar en las polémicas que se generan en redes sociales, mucho menos a entregar explicaciones. Sin embargo, en esta oportunidad decidió hablar largo y tendido sobre el tema que lo sepultó con los internautas colombianos y seguidores de la actriz.

Pablo Motos se defendió y entregó su versión sobre la entrevista con Sofía Vergara, algo que ya habían planeado detrás de cámaras - crédito Flickr

“Debo ser el único del mundo que no se ha enterado. [...] Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y entonces yo le digo: ‘Sofía, vi una entrevista tuya con Kevin Hart en la que no le dejabas caminar y estabas todo el rato vacilándole y él vacilándote a ti; si pudiésemos hacer como si fuésemos dos viejos amigos y me vacilas y te vacilo’, y me dijo: ‘Pues claro que sí’”, explicó inicialmente.

Posteriormente, agregó que los dos la pasaron muy bien en la conversación, tuvieron un programa como nunca antes y agregó: “Bajamos aquí, hicimos un programa de puta madre, nosotros nos lo pasamos muy bien, el público se ríe y al día siguiente sacamos 5.100.000 de espectadores. Hasta aquí lo que yo puedo decir, más allá de lo otro, no intento leer nunca”, explicó el presentador en su show en vivo.