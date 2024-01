Federico Gutiérrez advirtió que no hay contacto con Petro: “No puede dejar tiradas a las regiones”

El alcalde Gutiérrez además reparó en que solo ha tenido interlocución con algunos miembros del gabinete del presidente Petro, como los ministros de Defensa y Vivienda o el alto comisionado para la Paz. Sin embargo, con el presidente, el contacto no existe - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín no se ha podido reunirse, desde su elección, con el presidente de la República. Es más, no tienen contacto. Así lo reveló Federico Gutiérrez, el 23 de enero de 2024, durante su intervención en el Foro Colombia 2024, que también dijo estar preocupado, no porque no haya sido invitado a la Casa de Nariño, sino porque cree que el país está marchando hacia “un salto al vacío sin paracaídas”.

“No, con el presidente no hay contacto. No hay contacto. No hay ningún tipo de contacto con el presidente, lastimosamente. Creo que no solo para mí, sino para el país, porque es que, más allá de las diferencias que uno pueda tener, que son serias diferencias, no solo en lo ideológico, en cómo va el país, porque yo sí considero que el país va por muy mal camino. Nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas”, dijo alcalde Gutiérrez.

También advirtió que la única interlocución que ha tenido con el Gobierno nacional ha sido con el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.

“La elección de octubre, en cierta forma, es como una contención, un poco, en lo político, pero el contacto con el Gobierno nacional ha sido a través de algunos ministros. Por ejemplo, con la ministra de Vivienda ya hablamos sobre proyectos, con el ministro de Defensa tuvimos un consejo de seguridad, con Otty Patiño, que es el alto comisionado para la Paz, hablamos sobre unos temas delicados que hay frente al tema de la paz total, que incluye negociación con estructuras criminales de Medellín y el área metropolitana que están en la cárcel de Itagüí”.

El alcalde también le dijo a presidente que recuerde la campaña terminó hace tiempo y que debe gobernar

El alcalde Gutiérrez señaló que, si bien hay enormes diferencias entre los dos, es fundamental poder hablar con el Gobierno nacional y le pidió al presidente Petro que reconsidere su posición y convoque a todos los alcaldes y gobernadores del país para que haya más integración entre el Gobierno central y las regiones, a las que dijo “no puede dejar tiradas”. Además, reparó en que le ha mandado, con los ministros, mensajes al presidente Petro para establecer ese diálogo con las regiones, pero que no ha tenido la respuesta que esperaba.

“El Gobierno es fundamental, pero hay que hablar con ellos. Yo, por lo menos, no he tenido, esa oportunidad. Como yo he dicho, el presidente debería convocarnos a todos, hablar, es que es el presidente y no puede dejar regiones tiradas y como nos miran con desprecio, por ejemplo, a Antioquia en el tema presupuestal, en las 5g, en los grandes temas, eso no puede seguir pasando. Yo espero que el presidente recapacite, que entienda que es el presidente, que entienda que la campaña se terminó hace mucho rato, que hay que gobernar y que nos convoque a todos”.

El alcalde Gutiérrez, que quedó en tercer lugar en la primera vuelta presidencial de 2022, también criticó la situación de seguridad que vive el país, diciendo que esta nueva vorágine de violencia en las regiones es producto del llamado pacto de La Picota, del que anotó no significó otra cosa que rendirse a las estructuras criminales bajo la bandera de la Paz Total: “Una vez ganó este Gobierno, después del pacto de La Picota, que no era nada diferente a votos por apoyo a criminales con la excusa de la paz total, en eso es lo que está el país hoy. La paz total es el resultado del pacto de La Picota”.