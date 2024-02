Arturo Vidal rompió el silencio sobre su fallido fichaje al América de Cali

Arturo Vidal, a sus 36 años, volverá al club en el que debutó como profesional - crédito Jesús Avilés/Infobae

Arturo Vidal fue presentado de manera oficial por Colo Colo, luego de la larga novela sobre su nuevo equipo, en el cual se vio involucrado el América de Cali. La dirigencia del cuadro rojo del Valle del Cauca hizo todo lo que estuvo a su alcance para fichar al bicampeón continental, sin embargo, el deseo personal del Rey Arturo siempre fue volver al equipo del que es hincha en Chile y en el que sueña con retirarse de la actividad profesional.

En diálogo exclusivo con DSports Chile, el volante se refirió a la expectativa generada por saber en dónde continuaría su carrera tras terminar el contrato con Atlético Paranaense de Brasil. Una de las opciones reales fueron los Diablos Rojos, que gestionaron la llegada de dos patrocinadores exclusivos para concretar el que sería el fichaje más costoso en la historia del fútbol colombiano.

Lo planteado por los Escarlatas era un contrato a dos años por un valor superior al millón de dólares: “Hable muchas veces con Riquelme... Pero mi objetivo era Colo Colo, estaba libre... Estaba Boca, se metió el América de Cali. También que me encantó su forma de hablar conmigo, el cariño de la gente que recibí en tan poco tiempo y se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta. Yo soy así, entonces eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Creo que mi decisión, si no hubiera sido Colo-Colo, hubiese sido el América de Cali”.