Jenny López aclaró los rumores sobre su mala relación con la mamá de Jhonny Rivera

La relación entre el cantante Jhonny Rivera y su pareja Jenny López ha estado sujeta a la atención y crítica de sus seguidores en las redes sociales. Recientemente, la joven de 21 años respondió a las especulaciones sobre la aceptación de su noviazgo por parte de la familia de Rivera, especialmente por la madre del artista.

La cantante caucana compartió una imagen en la que se le ve abrazando a la madre del intérprete del género popular durante la celebración de su cumpleaños, contradiciendo los rumores de un supuesto rechazo por parte de su suegra.

Jenny López disfrutó de la celebración de su cumpleaños en compañía de su suegra - crédito Jenny López/ Instagram

La joven artista publicó la imagen luego de que un seguidor le cuestionara: “¿Por qué no se tomó fotos con la suegra en el cumple?”, a lo que seguidamente la colombiana contestó: “¿Quién dijo que no? Solo que no público todo lo que hago”.

La artista ha reiterado en varias ocasiones su decisión de no permanecer en silencio ante las críticas que invaden su esfera privada, manifestando su solidaridad con aquellos que, a diferencia de ella, podrían no saber cómo enfrentar comentarios negativos.

“Sé que muchos me critican por eso o me dicen que no me desgaste, pero realmente creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona”, comentó López, recalcando en la importancia de defenderse ante el acoso en las plataformas digitalesexigiendo respeto hacia su vida privada.

Jhonny Rivera y Jenny López han utilizado sus redes sociales para demostrar que el amor trasciende la edad y que su relación es fuerte frente a las opiniones externas. Con la fotografía y declaraciones de la joven, la pareja busca aclarar las especulaciones y enfocarse en su relación lejos de las críticas de los detractores.

Jhonny Rivera y Jenny López defienden su relación ante las críticas en las redes sociales - crédito Jenny López/ Instagram

Detractores critican a Jenny López por trabajar mucho

La joven colombiana se le ha visto crecer en la industria de la música con sus canciones como Que se mueran, No hay Razón para odiarte, Pobres de Espíritu, Pasaste de moda y muchas más. La caucana viaja por diferentes ciudades del país llevando un show único para sus seguidores, este acto fue criticado por un detractor.

Jenny López hizo una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 500 mil seguidores, y un hater le cuestionó: “¿Por qué trabajan tanto? Que necesidad de tanto dinero en lugar de compartir más tiempo”.

La artista caucana le dejo saber a sus fanáticos que el amor a su trabajo es más fuerte y su familia comprende su actuar: “Desde niña me ha gustado trabajar, no me gusta pedirle nada regalado a Nadie. Tengo que aprovechar ahora que estoy joven y que disfruto enormemente lo que hago. Sé que mi familia entiende que esto más que trabajo es una pasión y tampoco gano mucho dinero, solo lo suficiente para los gastos de cualquier persona y alguna inversión para mi futuro”, recalcó la colombiana.

La artista caucana fue criticada por trabajar mucho y no pasar tiempo con su familia - crédito Jenny López/ Instagram

En otras ocasiones, la joven de 21 años reveló que su relación con Jhonny Rivera no afecta a su carrera debido a que los dos comparten el mismo arte. “Creo que tenemos la fortuna de que ambos amamos la música y no sentimos que nuestro trabajo sea una obligación (como tal vez les puede pasar a otras parejas) tenemos diferencias como todo en la vida, pero hablamos de lo mismo(...) Aunque él es mi novio, en el trabajo, si él da una instrucción la acato de la misma manera que el resto del equipo”, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, Jenny López expresó el apoyo que le brinda a su pareja acompañarlo a sus presentaciones musicales: “Yo voy a todos los conciertos de Jhonny, porque trabajo para Los Porteños desde hace 5 años; pero hago mi show solo cuando estoy contratada de manera independiente”.