Otty Patiño habló de los requisitos para que el ELN pueda “gozar de beneficios económicos y jurídicos”

Del 22 de enero y el 6 de febrero de 2024 se desarrollará el sexto ciclo de conversación entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN, el proceso que se realizará en Cuba busca concretar conceptos emitidos en el quinto ciclo de negociación transcurrido en México y que dejó interrogantes respecto a los secuestrados o ‘retenciones’ que realiza la estructura terrorista.

El grupo guerrillero se había comprometido a dejar de realizar las ‘retenciones tributarias’ o mejor conocidos como secuestros, pero pese a lo establecido en México el comandante del ELN, Antonio García, resaltó que no podían dejar de realizar tan lamentable práctica si no tenían financiación para mantener diversos aspectos de la organización.

“Es de sentido común que estos tres asuntos mencionados están relacionados, tal como aparecen redactados en los textos: 1) prórroga del Cese el Fuego Temporal, 2) suspensión de retenciones con fines económicos y 3) la Financiación; donde el punto 2 no podrá darse sin el 3, mejor dicho simultáneamente, para que todos seamos interpretados”, escribió García en una columna de opinión.

Por su parte el antiguo jefe del equipo negociador del Gobierno y actual alto comisionado para la paz, Otty Patiño, recordó a los guerrilleros que solo podrán recibir beneficios cuando se ciñan en el marco de la legalidad:

“En la medida que los activos armados del ELN se conviertan en activos de construcción de paz en los territorios podrán gozar de beneficios económicos y jurídicos que los habiliten como ciudadanos plenos”.

Para finalizar le dejó claro al comandante guerrillero que en ningún momento el Estado colombiano se regirá fuera de la legalidad que está enmarcada en las leyes nacionales y en el derecho internacional.

“Pero no haremos el juego a ninguna combinación de formas de lucha legales e ilegales, armadas y no armadas. Eso no. Eso es intolerable e inadmisible así no le guste al señor Antonio García”.

Cese bilateral con las disidencias de las Farc

El Gobierno colombiano y las disidencias de las Farc encabezadas por Iván Mordisco acordaron un cese bilateral del fuego desde el 16 de octubre de 2023 al 15 de enero de 2024, con la posibilidad de extender este periodo. Sin embargo, recientes enfrentamientos violentos entre este grupo y otras organizaciones criminales han generado dudas sobre la efectividad de esta medida.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, informó a los ciudadanos preocupados por la finalización del cese de fuego que las fuerzas armadas siguen preparadas para actuar contra los líderes guerrilleros si el acuerdo llegara a su fin, reiterando que el objetivo es mantener el control sobre los cabecillas de estos grupos.

“Estos objetivos se mantienen, lógicamente que se incrementan algunos, son prácticamente los cabecillas de estas estructuras, de estos grupos armados organizados. Hay un cese al fuego que se respeta, pero en el momento en que se suspenda este cese pues vamos con todas nuestras capacidades contra ellos”.

Durante las celebraciones de diciembre, el general Giraldo ya había advertido sobre posibles ataques de las disidencias y el ELN, buscando influir en la población y presionar al Gobierno. Así mismo el ministro de Defensa, Iván Velázquez, ha indicado en anteriores ocasiones que es necesario examinar detenidamente los resultados del cese de hostilidades para decidir si es beneficioso para la comunidad o si, por el contrario, es preciso aplicar una respuesta firme de las autoridades ante las disidencias.

Cabe mencionar los cuestionamientos previos de Sebastián Martínez y Robinson Caicedo, miembros de la Comisión de Diálogo de las disidencias, al ministro de Defensa por sus comentarios sobre la viabilidad del cese de fuego en el contexto de amedrentamiento a la población civil por parte de las disidencias. Sugirieron que el ministro mantenga un diálogo con el presidente para garantizar una postura coherente dentro del Gobierno en torno a la cuestión del cese bilateral del fuego y la seguridad de la población civil.