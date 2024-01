La Liendra entró al quirófano de emergencia: esta fue la razón

La Liendra anunció a través de Instagram que entrar a una cirugía de urgencia - crédito @la_liendraa/ Instagram

El influencer y YouTuber Mauricio Gómez, conocido como ‘la Liendra’, generó mensajes de preocupación de su comunidad de seguidores después de publicar en su cuenta de Instagram unas imágenes de él en una clínica, vestido con traje quirúrgico y conectado a suero, tras pasar varias horas en evaluación médica.

Luego de que los médicos le practicaran varios exámenes al creador de contenido, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente: “Ay, liendritas, no les voy a negar que estoy un poco asustado, pero pues es lo mejor estoy acá desde las 10 de la mañana y después de unos exámenes, radiografías y un poco de vueltas, vean, me tienen con suero, medicamentos, lo mejor es operar ”, indicó el colombiano con un tono de intranquilidad.

El creador de contenido estuvo varias horas internado en una clínica, en donde le practicaron varios exámenes médicos - crédito La Liendra/ Instagram

La Liendra expresó su nerviosismo ante la cirugía, especialmente por enfrentarse a la anestesia general, además, la angustia aumentó al revelar que era primera vez que iba hacer operado: “Acicalándonos para que el cirujano nos vea bonitos, nos acaban de confirmar que nos operan (...) a mi nunca me han operado, nunca me he desmayado, nunca me he quebrado un hueso, es mi primera vez, voy a perder mi virginidad, así que estoy nervioso. Entro a operación dentro de dos o tres horas, pero quedo hospitalizado, que todo salga bien. Me da mucho susto la anestesia general (...) así que nada vamos con toda, se vienen unos días de recuperación”, indicó el colombiano.

A pesar de la ansiedad expresada por el youtuber frente al procedimiento, mantuvo una actitud resuelta, concluyendo con un “vamos con toda”, frase con la que dio a entender su intención de enfrentar con coraje esta nueva adversidad.

El influencer colombiano reveló que era primera vez que iba a ser operado - crédito La Liendra/ Instagram

En principio, Mauricio Gómez no reveló la razón de su intervención, pero luego la situación del influencer se complicó después de que los médicos hallaran otras afectaciones, incluyendo una hernia, lo que prolongó su tiempo en el quirófano: “Durante la operación le encontraron otra cosa ( una hernia...) por eso están tardando más”.

En este momento tan angustioso, el creador de contenido no estuvo solo, ya que contó con el apoyo de su pareja, Daniela Duque más conocida en las redes sociales como Dani Duke, quien se encargó de actualizar a los seguidores de La Liendra sobre su estado mediante vídeos en Instagram: “Gracias por todo mi bebé”, escribió el influencer antes de entrar a cirugía acompañado de una foto de su novia en el hospital.

La Liendra fue operado y durante la intervención hallaron una hernia - crédito La Liendra/ Instagram

El procedimiento quirúrgico implicará que La Liendra permanezca varios días en hospitalización y recuperación, los cuales serán documentados y compartidos con su seguidores: “Después de 5 horas de operación, todo salió bien, gracias Dios (...) Estoy muy drogado que descanse los quiero”, compartió el colombiano cuando salió de la intervención.

Horas más tarde de la cirugía del influencer de 34 años y oriundo de Quindío, publicó una imagen acostado en su cama desde su hogar, en la que se puede ver unas heridas en su abdomen: “Ya estoy en casita”, escribió el creador de contenido.

El influencer colombiano reveló que se encuentra en su casa luego de una intervención quirúrgica - crédito La Liendra/ Instagram

Mauricio Gómez, quien es figura sobresaliente en las redes sociales, conocido por su estilo de vida y contenido que frecuentemente se vuelve motivo de controversia generó muchos mensajes de apoyo de sus seguidores, los cuales se encontraban al tanto de su estado de salud: “Ay mi Liendra que todo te salga muy bien Dios te guarde” y “Yo sí le deseo que le vaya muy bien y que Dios bendiga siempre”.

Por el contario, los detractores en las redes se burlaron de la situación de emergencia del creador de contenido refiriéndose a que se iba a operar otras partes de su cuerpo: “Las orejas o alargamiento de miembro”; “Por fin se va a recortar las orejas”; “Por fin lo operan de la cabeza?”; “Es que se va a hacer la lipo”.