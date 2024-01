Él es Michael Corleone, el hijo de la sangrienta narcotraficante Griselda Blanco que encarna Sofía Vergara en Netflix

Hijo de Griselda Blanco comparte vivencias de su niñez marcada por el legado de su madre - crédito @michaelcorleoneblanco / Instagram

En la antesala del esperado estreno de la serie de Netflix, Griselda, que está inspirada en la vida de la célebre narcotraficante Griselda Blanco, la voz de su hijo, Michael Corleone Blanco, se sumerge en los recuerdos y revela detalles íntimos de su infancia inusual, marcada por el mundo del narcotráfico.

Michael Corleone Blanco comparte sus memorias más entrañables de su madre, apodada ‘La madrina de la cocaína’ o ‘La viuda negra’, en un diálogo exclusivo con El Reporte Coronell de W Radio. A pesar de la reputación criminal que precede a Griselda Blanco, él la describe como: “... mi mejor amiga, la voz que siempre estuvo ahí para mí”. Un retrato humano que contrasta con la figura imponente y temida que el mundo conocía.

La niñez de Corleone, aunque aparentemente normal, tuvo una gran diferencia con el resto de niños colombianos, pues a los 12 años se encontró heredando el imperio criminal de su madre, sumergiéndose en un mundo de peligro y amenazas constantes.

“Yo no tuve la crianza de un niño normal. Eran pocas las veces que yo jugaba con otros niños. (...) A veces no tenía juguetes, a veces no veía a otros niños por varios días. No me podía dar el lujo de estar jugando en el vecindario al aire libre con otros niños mientras me estaban tratando de secuestrar o matar”, revela, describiendo una vida marcada por la urgencia y el constante temor.

Pese al legado de su madre, Corleone asegura que no puede odiar a su madre - crédito @michaelcorleoneblanco / Instagram

La serie de Netflix, protagonizada por la reconocida actriz colombiana Sofía Vergara, ha sido un tema de conversación. Corleone, si bien muestra admiración por el trabajo de la actriz, expresa su malestar por no haber sido consultado ni él ni la familia de Griselda Blanco.

“Es una cachetada en la cara”, manifiesta, destacando la importancia de respetar la memoria y la historia de su madre, mencionó en conversaciones con La W Radio.

A pesar de las adversidades de su infancia, Michael Corleone Blanco busca redimirse y construir un legado diferente. A los 42 años, emprendió en la televisión y expresó su deseo de llevar una vida legal, distanciándose del estilo de vida delictivo que marcó a su madre. Un intento de romper con el pasado y trazar su propio camino.

“Pido perdón a los afectados por el narcotráfico, por la cocaína en Estados Unidos y en Colombia. Mi mamá no era santa, pero en mi mente y corazón no la puedo odiar porque al final del día es mi madre”, sostuvo Corleone en el medio ya mencionado.

La vida de Corleone ha sido una montaña rusa de experiencias, incluido un oscuro episodio en 1994 cuando fue secuestrado a la edad de 14 años. Aunque los responsables aún son desconocidos, se especula que el secuestro podría haber sido perpetrado por rivales de su madre en el mundo del narcotráfico.

Michael Corleone ha hecho su vida alejado del narcotráfico - crédito @michaelcorleoneblanco / Instagram

A sus 42 años, Michael vive en Estados Unidos, donde ha construido su propio imperio empresarial. Aunque su linaje y su asociación con el narcotráfico podrían haber limitado sus opciones, fundó la marca de ropa urbana Pure Blanco, una iniciativa que busca distanciarse del oscuro legado familiar. La marca ofrece ropa y accesorios bajo el concepto de “cocaine lifestyle”.

La compleja relación de Michael con su madre se entrelaza con el misterio que rodea el asesinato de su padre, del cual Griselda Blanco fue autora. Aunque sospechaba que su madre tenía información sobre el caso, Corleone nunca abordó directamente con ella este oscuro suceso. Una ausencia de respuestas que lo acompañó a lo largo de su vida.

“Una conversación íntima y que tuvimos un par de veces mientras ella estuvo encarcelada. Ella era muy rígida, pero a la misma vez era muy transparente conmigo (…). Verbalmente no creo que hubiera una sola vez que en que ella me contestara. Yo comprendí algo que sabía, pero no creo que ella tuviera el corazón para confirmarme eso”, sostuvo Corleone en la entrevista ya mencionada.

Sobre la serie basada en la vida de su madre, Corleone sostuvo que: “Sí, estoy agradecido que una ‘reina’ colombiana (...) esté haciendo el papel de mi mamá, (...) pero al mismo tiempo esa es la cuestión, me pregunto, si de verdad quería hacer el papel completo, ¿por qué no se acercó a la familia? ¿por qué no se contactaron conmigo?... Si mi madre estuviera viva, no creo que Sofía se daría la libertad de hacer el papel sin la consulta de ella. Es muy ofensivo... es una cachetada en la cara no requerir de la información de la familia o consulta a la familia”.