La voz kids: Greeicy Rendón usó una dulce estrategia para que los niños decidieran quedarse en su equipo

La cantante caleña Greeicy Rendón utilizó una estrategia para que los participantes de La voz kids eligieran estar en su equipo - crédito Caracol Televisión

La Voz Kids inició su séptima temporada el 9 de enero de 2024, con un elenco de jurados renovado que incluye al artista Andrés Cepeda y a los nuevos entrenadores Greeicy Rendón y Aleks Syntek.

Te puede interesar: Aleks Syntek, jurado de La Voz Kids, recurrió a procedimiento estético para lucir con más cabello y verse más joven

La intérprete de Mala fama, en su debut como entrenadora en esta competencia transmitida por Caracol Televisión a las 8:00 de la noche, empleó una estrategia para persuadir a los menores a que eligieran su equipo, y lo hizo al llevar a su mascota, un pomerania llamado Tostao.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Greeicy Rendón llevó a su mascota al programa La voz kids para convencer a los pequeños talentos de estar en su equipo - crédito Caracol Televisión

Greeicy Rendón resaltó en la primera emisión con su táctica utilizando a Tostao, que dio resultado cuando la participante Kyara Rivera, hermana de Keyla del programa La Descarga, la eligió como entrenadora, sintiendo conexión por la afinidad hacia los animales: “Ay yo tengo uno, tengo hartas mascotas, me fascina. Yo tengo cuatro perros y tengo tres gatos (...) Una se llama París y es Pomerania, es una loca completa”, expresó la pequeña concursante oriunda de Ibagué.

Te puede interesar: Los problemas de Carolina Cruz por el sobrepeso de Don Jediondo, en La vuelta al mundo en 80 risas

“Bueno, él es Tostao y está buscando pareja, yo estoy buscando alguien en mi equipo como tú”, indicó la cantante caleña intentando convencer a la participante.

El regreso de La voz kids a la televisión colombiana fue recibido con gran emoción tanto por los espectadores como por los propios jurados, quienes compartieron su entusiasmo en las redes sociales.

Te puede interesar: Greeicy Rendón y Mike Bahía, quién gana gana más dinero: esto fue lo que revelaron los artistas

La dinámica de la competencia se estructura en cuatro fases: las audiciones a ciegas, las batallas, los knockouts y la final; donde los niños, de entre 5 y 15 años, son guiados por los entrenadores, todos cantantes reconocidos, en su camino por alcanzar el título.

La nueva temporada de La voz kids tiene nuevos jurados - crédito @syntekoficial/Instagram

Greeicy Rendón se estrena como jurado en La voz kids

La cantante y actriz colombiana se consolidó con su posición como jurado en la edición actual de La Voz Kids. Su labor ha sido destacada tanto por la audiencia como por los participantes del programa musical infantil.

Con una trayectoria que combina su pasión por la música y la actuación, Greeicy ha logrado un importante reconocimiento en el entretenimiento latino. Su presencia en el reality es una muestra de su versatilidad y su compromiso con las nuevas generaciones de artistas.

“Te digo que cuando me hicieron la invitación, lo primero que pensé es que tiene que ser muy duro el momento en el que tengamos que tomar ese tipo de decisiones, porque son difíciles por la cantidad de talento, que de cierta manera es una buena noticia porque hay mucho de dónde escoger, pero ya viéndonos ahí digo que es uno como adulto el que se complica la vida, porque ellos están felices, disfrutando y eso te da tranquilidad a la hora de decirles que no siguen, ellos están preparados, lo están viviendo de manera genuina, saben cuál es su propósito más allá de si ganan o no, o del tiempo que duren”, expresó la artista para una entrevista para El Colombiano.

Greeicy Rendón es la nueva jurado de La voz kids - crédito @greeicy/Instagram

En su rol como jurado, la caleña enfocará sus esfuerzos en ser un soporte emocional para los participantes, más allá de juzgar su talento: “Siento que hoy, todos los niños, por lo menos el 90 % que están en La Voz Kids están viviendo lo mismo, nunca se imaginaron tener esa oportunidad. Siento que sí o sí es una plataforma que abre oportunidades, tanto para niños como para grandes”, agregó para el medio.

La pareja del también cantante Mike Bahía reveló que viene nueva música luego de una pausa de tres años: “Viene mucha música, un álbum que vengo desarrollando hace casi tres años, creo que nunca me había demorado tanto, pero entendí que hay cosas que necesitan ese tipo de maduración”.