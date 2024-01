En vídeo quedó registrado cuando un hombre salió de una alcantarilla en Cali

Hombre salió de una alcantarilla en la capital vallecaucana - crédito Gettyimages

La comunidad en Cali (Valle del Cauca) se encuentra preoucupada luego de conocieran que un hombre saliera de una de las alcantarillas a plena luz del día.

De acuerdo con un video que circula en las redes sociales, el hecho ocurrió en el barrio Libertadores cuando el sujeto quedó captado saliendo del interior del ducto con un palo en su mano, una linterna frontal y varias maletas.

Según con las autoridades, se trataría de un grupo de delincuentes que se dedican a robar el cableado de las redes de telecomunicaciones de Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Una vez se conocieron las imágenes, los internautas no tardaron en reaccionar, “Las propias fuerzas especiales”; “Cuando las tortugas ninja conocieron el bazuco y el fentanilo”; “Esa es la “herencia” que deja haber tenido un alcalde izquierdoso, la izquierda solo trae hambre, miseria, desolación, inseguridad, muerte”; “Vendedores de cobre. Existen muchísimos”: fueron algunos de los mensajes.

Son conocidos como 'topos', quienes roban los cables de Emcali - crédito Redes sociales

Un caso similiar ocurrió en el mes de junio de 2023 en el barrio Obrero en la carrera 14 con Calle 20 en la capital vallecaucana cuando dos hombres salieron a plena luz del día de una alcantarilla, estos no eran habitantes de calle y parecía que tampoco estaban bajo efectos de alucinógenos.

De acuerdo con una habitante del sector, Camilo Arévalo, aseguró que, “aún no sabemos qué es lo que está pasando, pero sospechamos que algo lícito no están haciendo. Esto no es normal. Presentimos que van a robar a alguien por un túnel, algún local comercial o se van a meter a un almacén”, expresó para el diario local El País.

En ese momento, la Policía Metropolitana de Cali, la Sijín y las mismas Empresas Municipales de Cali (Emcali), adelantaron una investigación y dieron con que estos hombres salían de las alcantarillas por el robo subterráneo de cables de servicios públicos, hechos en cobre. Durante la inspección de las alcantarillas se determinó que estos son ductos son amplios y largos, los cuales tienen una altura de al menos 2 metros por 2 metros de ancho y su longitud se prolonga al menos por 100 metros.

En ese momento, los habitantes del sector mencionarios que esta escena no era nueva y generaba varias preguntas porque uno de los dos sujetos tenía un traje de neopreno (como el que utilizan los buzos para protegerse del frío) y cuando salen de las alcantarillas fueron escoltados por un vehículo y una moto.

Este fenónmeno ha llegado a registrar por día entre 15 y 20 reportes sobre daños por robos de cableado en el servicio de telecomunicaciones (teléfono, internet y televisión), según Emcali. De esta manera, la entidad aseguró que en un año, se registraron 2.604 requerimientos de arreglos, tras hurtos y vandalismo.

Ciudadanos saliendo de una alcantarilla en Cali. Recuperado de: pantallazos de video

Hay que tener en cuenta que para reportar robos se puede llamar a las líneas: 602 8995302, 602 8995306 y 602 325000. Funcionan durante las 24 horas, aseguraron en Emcali.

Caleños cuestionan cobros indebidos desde Emcali

Ciudadanos de las comunas 8, 9 y 13 dieron a conocer su inconformidad al recibir de forma puntual el cobro del servicio telefónico de Emcali, pero sin poder gozar del mismo. Esto se debe al robo frecuente de cable de cobre en sus sectores.

“Cada vez que roban se llama a la empresa, arreglan el daño y no pasa ni tres días cuando ya se han vuelto a robar los cables”, realtó Julia Belalcázar, habitante de Atanasio Girardot, para el diario local El País.

Además, la preocupación también se debe a la llegada de facturas aún en los meses en los que no recibió el servicio.