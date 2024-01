Senador David Luna tildó de “incapaz” a Gustavo Petro por la no designación de director de Invima

El senador David Luna de Cambio Radical, cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro en relación con la designación de director de Invima- crédito Colprensa

El viernes 5 de enero se conoció que el doctor Germán Velásquez declinó la invitación del presidente Gustavo Petro de asumir la dirección del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), debido a que, pese a que recibió la propuesta en octubre de 2023, no se volvió a hablar de tema, aún gestionando la documentación necesaria para ocupar el cargo.

“Fue para mí un gran honor la designación como director del Invima anunciada por el Señor Presidente Gustavo Petro por X (Twitter) el 28 de octubre 2023 y discutida personalmente con él dos días después. En la reunión con el Presidente dije que si el nombramiento se confirmaba en Noviembre podía estar en Bogotá antes del final del año 2023, lo que impicaba dejar mi puesto en Ginebra y trasladarme con mi familia a Colombia”, indicó Velásquez en una misiva enviada al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, conocida por El Tiempo.

Velásquez sostuvo que envió todos los requisitos pertinentes, pero llegó el año nuevo y el decreto que oficializaba el nombramiento nunca se expidió, por lo que ahora el que sería director de Invima se ocupará en otros compromisos asumidos y la vacante quedaría desierta nuevamente:

“Documenté así, mi doctorado en economía de salud de la Universidad de la Sorbona, París y mis 40 años de experiencia en el campo de la salud, la reglamentación farmacéutica y políticas de medicamentos, que responden ampliamente a las exigencias de ese cargo (...) Dos meses después no he tenido ninguna noticia de vuestra parte, ni del Ministerio de Salud, sobre la emisión del decreto de nombramiento. Por ese motivo, tengo que informarles que he decidido asumir nuevas responsabilidades en el Centro Sur, exigidas por una situación imprevista, urgente y el contexto internacional actual”

En la carta, Velásquez aclaró que no se trata de un rechazo al puesto, debido a que nunca le notificaron el inicio del proceso: “Este mensaje solo pretende informar que mi situación personal ha cambiado en relación al anuncio en X del Presidente, de que sería el Director del Invima. No se trata evidentemente de un rechazo a un puesto en el que nunca fuí confirmado. Solo me permito comunicar que, por las razones expuestas y por la manera en que el gobierno ha manejado el anuncio del Presidente, ya no estoy disponible (sic)”.

La falta de un directivo permanente en el Invima generó malestar en la oposición, específicamente en el senador de Cambio Radical David Luna, que cuestionó la gestión por parte del presidente Gustavo Petro, dudando de esta forma si logrará su promesa de ampliar la infraestructura de centros de salud en el país. En el mensaje hasta lo tildó de incapaz:

“Si el Presidente @petrogustavo no es capaz de nombrar un director/a que tiene bajo su responsabilidad aprobar los medicamentos que salvan vidas, ¿qué podemos esperar de su promesa de construir 2.500 centros de salud?”

Añadió que Invima completa 15 meses sin director, en los cuales cuatro personas se han desempeñado como directores encargados, lo que estaría generando retrasos en más de 10.000 trámites.

David Luna se refirió a la inoperancia del presidente Petro para elegir director de Invima - crédito Lunadavid

Cabe destacar que, desde el 22 de diciembre de 2023, el Ministerio de Salud confirmó a Yenny Adriana Pereira Oviedo como directora encargada de Invima, reemplazando de esta forma a Juan Carlos Arias Escobar, que estaba encargado en el instituto desde el 18 de octubre de 2023. Pereira fue asesora del despacho del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

El nombramiento se dio a través del Decreto 2258 de 2023: “para garantizar el cumplimiento y la continuidad en la prestación del servicio, se hace necesario encargar a la doctora Yenny Adriana Pereira Oviedo, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.158.607, de las funciones del empleo de Director General de Entidad Descentralizada Código 0015 Grado 25, del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, sin perjuicio de las funciones del empleo del cual es titular. (sic)”, indicó el decreto.