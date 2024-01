Lorena Meritano confirma en redes sociales la identidad de su nuevo novio: es un famoso colombiano

Lorena Meritano ya había publicado algunas fotos con el que es su novio - crédito @lorenameritanooficial/Instagram

Lorena Meritano llegó desde Argentina para robarse el corazón de miles de colombianos desde el 2001, cuando hizo parte del reparto de Ecomoda, la polémica secuela de Yo soy Betty, la fea. Apesar que la producción no fue tan exitosa como su antecesora, sirvió para que la actriz se diera a conocer ampliamente en el país.

Tiempo después volvió a las pantallas nacionales en grandes proyectos que resuenan hasta el día de hoy, tales como Pasión de gavilanes, Chepe Fortuna o la versión local de Amas de casa desesperadas. Tanto fue el cariño que recibió en Colombia que se aproximó todavía más de la nación cuando atravesó por un duro tratamiento contra el cáncer.

Además, su nombre retumbó una vez más en todos los medios de comunicación locales cuando se confirmó su divorcio con Ernesto Calzadilla. Desde ese momento, los fans de la artista comenzaron a ver que su vida tuvo otro cambio drástico, así como el que pasó cuando la enfermedad la hirió físicamente.

En sus redes sociales dejó evidencia de su capacidad de ser feliz sola, aún sin pareja, filosofía en la que centró sus publicaciones hasta hace algunos días. Después de siete años de disfrutar su soltería, la oriunda de Concordia reveló que ha vuelto a confiar en el amor.

A través de dos fotografías románticas, se ve cómo su nuevo novio le estampa un beso con el mar de fondo. Por primera vez, la intérprete dio a conocer la identidad de su compañero sentimental actual y se trata del guionista, director y productor colombiano, Rodrigo Triana.

El creativo de 60 años estuvo detrás de títulos como Pasión de gavilanes, Comando Élite o Amor sincero. También dirigió exitosas películas fuera del país como Soñar no cuesta nada, que fue nominada al Goya o Tuya, mía... Te la apuesto, que se rodó en México.

Lorena Meritano y Rodrigo Triana serían pareja - crédito @notitalencol/Instagram

El programa de chismes Lo sé todo fue uno de los que se encargó de capturar las imágenes que fueron publicadas temporalmente por la celebridad en su cuenta de Instagram.

Lorena Meritano y Ernesto Calzadilla se tiraron con todo después de su divorcio

Aunque fueron uno de los matrimonios más queridos por los televidentes latinoamericanos, las cosas no terminaron como un cuento de hadas entre Lorena Meritano y Ernesto Calzadilla. La pareja se separó en 2016, cuando la protagonista de Escándalo todavía padecía con el cáncer.

Por ello, cuando esta comunicó la ruptura, indicó que lo sentía como un abandono. Años más tarde, en una entrevista para el programa, En íntimo de Globovisión, Calzadilla señaló que “cuando terminas una relación no es en ese momento que estás terminando, van pasando cosas que te llevan a eso, y un día decides que ya, que no podemos seguir en esto y la vida sigue, ella estaba ya perfecta de hace un año y le tocaban operaciones de prevención”.

Sin embargo, no juzgó a su expareja. “El cáncer es difícil y le cambia la vida a todos los cercanos”, agregó al respecto.

Ernesto Calzadilla fue el esposo de Lorena Meritano - crédito captura de video RCN Televisión

“Guardé silencio porque son problemas domésticos, son cosas que se dejan en casa (...) yo me entero del video cuando me empiezan a mandar mensajes, yo no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que sucede puertas adentro, siempre he sido reservado con mi vida personal”, siguió mencionando el ex presentador de Yo me llamo.

Después del malentendido, la actriz tuvo que disculparse por sus afirmaciones iniciales. “Lo que sucedió después es una reacción mía, en el lugar y con las personas equivocadas. Actué impulsivamente, desde el dolor y la desolación. Nunca imaginé que alguien falto de códigos y ética publicaría un mensaje de chat privado”, expresó en un comunicado subido a su cuenta de Twitter.

“Me equivoqué y asumo mi error. Debí subirme al avión, aguantar mi dolor y haberme desahogado en familia o en el consultorio de un psicoanalista. Lamentablemente ya pasó y se hizo todo un circo romano de esto”, añadió, diciendo lo que deseaba para el venezolano. “Que Dios lo proteja y cuide siempre, y que a mí me dé la fortaleza para las dos cirugías y procedimientos que aún me faltan y su posterior rehabilitación”, concluyó.