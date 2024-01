Endry Cardeño debutó en la comedia con lleno absoluto en Medellín: “Espero tener temporada en Bogotá”

Endry Cardeño agotó entradas con su primer show de comedia en Medellín - crédito @endrystar/Instagram

Endry Cardeño inició el nuevo año imparable y con el pie derecho, ya que su debut en la comedia fue todo un éxito. La actriz trans nacida en Cúcuta (Norte de Santander) contó con lleno total en su primera presentación en la ciudad de Medellín. Además, habló de nuevos proyectos que la tienen muy emocionada: “Son dos producciones bomba para mí y bomba para mi gente”.

La artista agradeció al público paisa por la gran acogida de su show humorístico y prometió a sus seguidores tener gira por otras ciudades del país. “Espero organizar todo para poder estar en Bogotá”.

Cabe recordar que Endry ya venia haciendo sus pinitos en el stand up comedy con un espectaculo que incluía humor, baile y canto con el que calentó motores en su ciudad natal; sin embargo, este es su gran salto a las ligas mayores, pues pasó a integrar el cartel de un reconocido festival de comedia en la ciudad de La Eterna Primavera, en un escenario en el que reconocidas figuras de la comedia nacional han tenido su show.

Endry Cardeño cautivó con su show de comedia en Medellín - crédito @carlosochoatv/Instagram

Endry entró a codearse con comediantes como Frank Ramírez, Chicho Arias y Adrian Parada entre otras caras reconocidas que hacer parte de la nómina de humoristas que trae este festival para su edición 2024. Endry no defraudó en su primera presentación y, por el contrario, cautivó al público paisa, que ovacionaron su intervención.

Mero festival de comedia reunió a lo más selecto de la comedia nacional para entretener al público de Medellín en vivo durante todos los fines de semana del mes de enero, en donde los seguidores de la actriz cucuteña que no alcanzaron a verla en su debut, aún tienen oportunidad de disfrutar de su show en nuevas fechas.

“Estoy gratamente sorprendida con el cariño y la aceptación de las personas. Me han pedido mucho estar en otras ciudades, pero por ahora me queda difícil debido a que me encuentro radicada en Cúcuta por temas personales”, comentó la exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia del Canal RCN, en la edición que ganó Carla Giraldo.

Laisa para rato

En conversación con el periodista paisa Carlos Ochoa, que la visitó en su camerino antes de salir al escenario, Endry afirmo que está haciendo todo lo que se encuentra a su alcance para organizar sus tiempo y poder llegar con su espectáculo de humor a la capital colombiana. “Se que tengo las puertas abiertas en Casa E Borrero, para cuando decida y esté lista con un montaje digno de Bogotá, así que atentos porque de seguro este año estaremos en la que ha sido mi casa por tantos años”.

Endry Cardeño se robó todos los aplausos en el Mero festival de comedia 2024 en Medellín - crédito @endrystar/Instagram

En cuanto a la temática de su rutina de comedia, la artistas comentó que le es imposible dejar a un lado los temas de los que la gente siempre va querer escuchar y conocer, sumados a aquellos por la que el público la conoció y se hizo popular en Colombia: “Es indiscutible no hablar de mi transición de género, mi orientación sexual y mi otra faceta como estilista. También haré un paso por la tía Laisa Reyes de la novela Los Reyes y mi trayectoria en la televisión.

Respecto a los rumores que existieron sobre su posible inclusión en La casa de los famosos, versión Colombia que prepara el Canal RCN, Cardeño confirmó que no fue convocada por parte de la producción, pero haber sido así ella hubiera atendido el llamado. “Tal y como lo hice en Bailando con las estrellas, y MasterChef Celebrity si el Canal me hubiera pedido estar, habría aceptado”, afirmó.

Endry Cardeño se lució como comediante y pasó la prueba con su primer show en Medellín - crédito @carlosochoatv/Instagram

Esta es la programación de Mero festival de comedia:

Sábado 6 de enero: E. C. Bart e Ibrahim Salem con la presentación de Chacha.

Viernes 12 de enero: Culotauro y Chicho Arias con la presentación de Luisa Vergara.

Sábado 13 de enero: Pamela Ospina y Adrián Parada con la presentación de Hugo Aristizábal Carejunto.

Viernes 19 de enero: Diego Camargo y Vicky Berrio con la presentación de Alejo Mejía.

Sábado 20 de enero: Andrés Torres y Checho Leguizamón con la presentación de Daniel El Panda.

Viernes 26 de enero: Frank el Flaco y Gabriel Murillo.

Sábado 27 de enero: Zulima Ochoa y Catalina Guzmán con la presentación de Estefanía Useche.