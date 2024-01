“La migración está romantizada, cuando uno migra no le dicen lo mal que lo puede llegar a pasar”: Erika en Francia

Erika Muñoz, mejor conocida como Erika en Francia dedica sus cuentas a hacer videos que muestren la diferencia entre Francia y Colombia - crédito @ErikaMuñoz/Instagram/YouTube

Erika en Francia es una influencer colombiana, oriunda de Fusagasugá, Cundinamarca. En sus redes sociales comparte contenido en que muestra su vida cotidiana ahora que vive en la frontera franco-suiza y hace un paralelo con la vida que tenía en Colombia.

Tal paralelo aborda desde cambios culturales hasta la forma en la que se cría a los niños, se vive en comunidad y hasta cómo se celebran las fiestas. En vista de que Erika ha tenido un creciente aumento en su público, Infobae Colombia le hizo una entrevista exclusiva en la que se abordaron desde las temáticas de sus videos, así como su proceso creativo y, por supuesto, las diferencias que hay entre uno y otro país.

¿Quién es Erika en Francia, de dónde surge esa idea de hacer videos, qué tiempo le dedicas entendiendo que eres madre de tres pequeños?

Erika en Francia es una mamá inmigrante colombiana. Hablando un poquito de lo que hacía antes de venir acá a Francia, yo era audióloga, me dedicaba a otra cosa, completamente diferente y, bueno, llegué a Francia hace más o menos dos años pasaditos. La idea de hacer videos surge como un escape, por decirlo de alguna manera, porque yo llegué acá en una situación complicada, porque yo estaba en mi casa sin hablar francés.

Entonces estar en mi casa con dos niños sin hablar el idioma, sin tener amigos, sin nada, me llevó a empezar a subir videos con cosas con las que me sentía identificada. Esto, porque siento que el tema de la migración está muy romantizado, es decir, nadie te habla de las cosas malas de emigrar o de qué te podrías deprimir o que podrías sentirte un bicho raro. Yo creo que por eso es que subo este contenido y logro conectar con muchas personas en redes sociales.

Ahora, organizar el tiempo es una locura. Cuando estamos haciendo los videos y yo les digo (en el video) que puedo hablar, en realidad es porque los tengo durmiendo; ahí yo aprovecho para grabar mis vídeos, y ya en la noche, cuando mi esposo llega, los editamos. De hecho, generalmente todos los videos que subo son grabados del mismo día porque no tengo el espacio para hacerlos.

Además de la diferencia entre la educación pública de Francia y Colombia, ¿qué otras disparidades se encuentras en cuanto al nivel de vida?

Entre Colombia y Francia hay un montón de cosas diferentes. Primero, hay que decir que hay buenas y otras no tan buenas. Entre las buenas se engloba el nivel de cultura que yo veo acá. Digamos, la idea que tienen los franceses de regalarse libros entre ellos, y por lo menos en mi casa, es decir, en un hogar promedio, no lo hacíamos. O sea, en mi infancia yo tenía la típica Barbie de tres pelitos o el carrito o la cosita así, pero nunca un libro, porque además, hay que considerar que pagar 40 o 50 mil pesos por un libro, para una persona que tiene un salario muy básico es demasiado dinero. Sin embargo, no puedo evitar notar que el gran nivel de cultura de aquí en gran medida se debe a la cantidad de libros que leen. Además, están los espacios que crea el gobierno francés para que las personas vayan con sus hijos, ya sea a ver una obra de teatro o a escuchar un concierto.

Otra cosa que me parece muy impactante y muy buena es que los franceses están obsesionados con cuidar el medio ambiente, acá se recicla todo y yo aprendí a reciclar acá.

De las cosas muy diferentes que hay es que en Colombia se está acostumbrado escuchar música en las calles cuando hay una inauguración de una panadería, de una droguería de un restaurante, lo que sea; eso acá no va a pasar, en las calles nunca nunca vas a escuchar música a alto volumen. Además, aquí son personas muy reservadas, digamos que nosotros los colombianos somos muy abiertos. Por ejemplo, en Colombia uno va en un bus y si se da la posibilidad de hablar con alguien, lo haces, al final uno se baja y ya conoce la vida de esa persona, pero acá hay que ser muy amigo de esa persona, porque no se cuentan los problemas, ni las cosas muy privadas.

Como te gusta la música tan alta, es decir, como acá en Colombia, ¿le han llamado la atención en algún momento?

Afortunadamente el apartamento donde vivo está bien amortiguado. Además, acá donde yo vivo hay muchos inmigrantes, entonces a veces yo tengo que escuchar a mis vecinos de abajo pelear y todos estamos habituados de que en la torre se hace ruido y de que se escucha a los niños. Entonces, por el momento no me han llamado la atención.

Cuando hace los videos, ¿tiene algún guion o va diciendo lo que se le viene a la mente?

Al principio yo intentaba organizar en un guion, pero no me gusta, siento que no sale tan natural. Entonces lo que hago es que pienso en las ideas de lo que quiero decir y luego me paro frente a la cámara y voy hablando de lo que va surgiendo, pero no casi todo es improvisado.

Algunos de los videos más populares son los <i>unboxing</i>, ¿por qué los empieza a hacer?

Yo hago los unboxing, no tanto centrándome completamente lo que es el producto y lo que estás destapando, sino en lo que hay alrededor de cuando a ti te llega un producto o lo que sea, cuando tú pides algo y te llega, y la emoción y lo voy a destapar, y lo voy a probar, como que se te eriza la piel, me enfoco en esas cosas un poco más viscerales del unboxing. Lo mismo probando productos de belleza. Mira, yo no soy una mujer que se maquilla mucho, apenas estoy aprendiendo. Entonces me gusta y me da risa, porque muchas veces son cosas, que yo me pongo y pienso ‘pero qué estoy haciendo y por qué a estas mujeres se les ve tan precioso y a mí no’, con eso yo puedo grabar y sé que muchas otras personas se pueden llegar a sentir así.

Hablando de su esposo, ¿él qué piensa de la fama que está agarrando su esposa “está hermosa y sexi bomba latina”?

Le sorprende mucho, pero mira que muchas veces las personas me reconocen por él, pues me dicen: yo te vi, pero te reconocí por él´, porque tu esposo es todo mono y de ojos azules’ y acá no hay tantos. Además, le parece muy chévere, le parece muy lindo, pues él está muy enamorado de la gente colombiana en general. Me dice que le gusta mucho la actitud que tenemos como somos la alegría entonces ver que nos reciben con tanto amor y eso ha sido mejor dicho, él se siente súper contento.

¿Ya puede comer comida con ‘sabor a nevera’?

Yo no sé a qué sabe la nevera, pero la nevera tiene un sabor, él (el esposo) me dice ‘ay, pero tú lo calientas por el sartén, le pones queso o lo que sea’, pero no, no puedo, y a veces es un caos cocinar, pero yo prefiero cocinar y comer de ese día, porque él me dice muchas veces: ‘tú cocinas el domingo’ y todo lo que cocinamos el domingo, entonces lo comemos el resto de la semana y yo no imagino comiéndome un viernes una comida que me preparé el domingo anterior. Además eso es algo muy latino y también pienso que se debe a que acá se trabaja para vivir, en cambio, nosotros en Colombia vivimos para trabajar y, por eso, en esta parte del mundo la gente trata de reducir la mayor cantidad de tiempo.

Ese tiempo se lo ahorran en limpieza, cocina que sea de cosas que que no son muy placenteras para invertirla en paseo en salir a comer y tener tiempo para disfrutar en cambio, nosotros un domingo le hacemos aseo a la casa en lugar de ir a pasear por una montaña.

Cuál ha sido la mayor “colombianada” que has hecho en Francia y viceversa, viviendo en Francia y viniste a Colombia cuál ha sido la mayor “francesada”?

Colombianadas me han pasado infinidad, de verdad que he pasado mucha vergüenza en este país a veces. Por ejemplo, estaba poniendo esa canción de “este muerto no lo cargo yo”, llega mi suegra y me pregunta de qué se trata la canción y yo tenía mucha vergüenza de decirle que yo estaba como de fiesta con una canción que habla de una persona que murió. Francesadas no, por que yo siento que todavía soy muy colombiana para que me pase alguna francesada.

Algunas personas consideran que es " como la Juanda femenina”. ¿Qué piensa de ese comentario?

Juanda me parece una persona de lo mejor que hay en redes sociales, porque creo que es súper transparente, me parece directo. Me parece sincero, me parece que tiene un sentido del humor especial. Entonces la verdad que para mí un honor, ojalá uno llegará a ser tan grande como Juanda, me parece hermoso, lo admiro, me encanta su contenido.