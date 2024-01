Yina Calderón sufrió una emergencia durante la despedida del 2023: “Me iba a morir, quedé sin respiración”

La creadora de contenido colombiana reveló que sufrió una emergencia en la celebración de fin de año debido a que no podía respirar - crédito Yina Calderón/ Instagram

La influencer colombiana Yina Calderón narró una angustiosa experiencia que vivió el 31 de diciembre de 2023, cuando en medio de la celebración de Año Nuevo, se vio envuelta en un incidente que la llevó a temer por su vida.

Te puede interesar: Yina Calderón agradeció a los que la criticaron en 2023: “Me hicieron más fuerte”

La empresaria y figura pública, conocida por sus polémicas en redes sociales, describió cómo fue el suceso inesperado que vivió en medio de una noche de festejos junto a sus amigos y familiares.

El altercado tuvo lugar cuando la celebración de fin de año de Calderón se vio perturbada por disturbios cercanos donde estaba. La creadora de contenido no se percató inicialmente del caos en la calle hasta que la Policía a dispersó gas lacrimógeno. Este hecho provocó una reacción de pánico y confusión entre los asistentes y ella misma experimentó dificultad para respirar.

Te puede interesar: Rigoberto Urán compartió gracioso mensaje a sus seguidores: “Mijitos, para este nuevo año más felicidad y chisme”

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

La creadora de contenido Yina Calderón sufrió un accidente en la fiesta de fin de año - crédito Yina Calderón/ Instagram

“Imagínense que yo estaba el 31 de diciembre en mi pueblo que se llama Oporapa, Huila (...) y que bailoteé y llegaron las 5 de la mañana pues estaban mis primos, mis primas, nos hicimos, estamos que bailamos ya estaba medio borracha, pero la marica se sostenía, en un pie, pero me sostenía, pero no estaba tan como me pongo yo, o sea, saiyajina, todavía no estaba, cuando de repente me estaba asfixiando”, comenzó diciendo la dj.

Te puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez aseguran que los estafaron con su luna de miel en Roma: una promotora musical los ‘tumbó'

Según Calderón, una intervención policial con gas lacrimógeno en su localidad fue la causa de una sensación de asfixia que le hizo pensar “me iba a morir, me quedé sin respiración”. La creadora de contenido mencionó que en ese momento llegó a pensar que querían “asesinarla”, expresando la gravedad de la situación vivida.

La creadora de contenido confesó que vivió momentos angustiantes en medio de la celebración de fin de año - crédito redes sociales

“Me estaba asfixiando, me iba a morir, me quedé sin respiración. yo le digo a mi novio: amor, me voy a morir. Y sale todo el pueblo corriendo cada uno por diferentes cuadras y yo corro, corro como en una peña arriba y es que yo no me di cuenta, porque yo estaba en mi mundo y eso se formaron un poco de problema y peleas en mi pueblo, la policía salió y tiró gas lacrimógeno”, agregó la empresaria.

A pesar del angustioso incidente, la influencer logró recuperarse después de que su novio logró calmarla: “Yo pensé que la Policía nos quería asesinar, pero luego de que yo subí la historia, pues ya como que me tranquilicé porque mi novio me dijo respira, respira. Yo respiré y él me hizo entender que la policía tira esos gases lacrimógenos para que la gente no se mate porque literal había como 30 peleadas en cada esquina, pero yo en ese momento no entendía lo que pasaba”, finalizó la colombiana.

La influencer colombiana hizo una reflexión despidiendo el año 2023 y recibiendo el año 2024 - crédito redes sociales

Antes de que pasará el hecho que asustó a la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele, Calderón había enviado un mensaje de fin de año en el que agradecía a los detractores por las críticas que recibió en el año 2023.

“Quiero desearles un feliz año, desearles este año mucha prosperidad, mucha salud, usted con salud hace lo que usted quiera. Gracias por haber comprado mis productos, gracias por creer en mí, gracias por el apoyo, gracias también a los que me criticaron todo este año, porque créanme que me hicieron muy fuerte, más fuerte, y este 2024 va a ser su año, el suyo y va a ser mí año”, expresó la dj a través de un video.

Yina Calderón es una figura destacada en el entorno de las redes sociales en el país, tanto por sus opiniones sobre la farándula nacional como por su música y discusiones con otras personalidades. Sus seguidores la reconocen también por sus eventos que frecuentemente incluyen alcohol y bailes que generan polémica.