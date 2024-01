Hollman Morris revivió trino de Petro relacionado con el escándalo de Jeffrey Epstein

En el trino de Gustavo Petro, replicado por Hollman Morris, aparece el expresidente Andrés Pastrana, que desde un inicio ha negado cualquier vínculo con Jeffrey Epstein - crédito Colprensa

El expresidente Andrés Pastrana ha sido tendencia en estos últimos días por las investigaciones que ha adelantado la justicia estadounidense en torno al empresario Jeffrey Epstein, que se suicidó el 10 de agosto de 2019 en el Correccional Metropolitano de Nueva York. Tenía de frente una posible condena de 45 años de prisión por tráfico sexual de menores de edad.

A la ola de trinos sobre él se unió el subgerente del Sistema de Medios Públicos, Hollman Morris, desempolvó un trino del presidente Gustavo Petro, publicado en 2019, en el que se refiere a una isla, presuntamente, de Jeffrey Epstein. Con el mensaje publicó una foto de Pastrana y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

El presidente Gustavo Petro había publicado una imagen del exmandatario Andrés Pastrana, presuntamente relacionada con Jeffrey Epstein - crédito @HOLLMANMORRIS/X

En los comentarios de los internautas se menciona al avión Lolita Express, que fue propiedad de Epstein y en el que presuntamente viajó Andrés Pastrana. Petro también revivió las dudas que ha generado el caso Epstein con respecto a Pastrana en otro trino reciente, en el que aseguró que nunca se subió al Lolita Express. Sin embargo, en una entrevista con Caracol Radio, el exmandatario aseguró que aunque viajó en un avión de Epstein, nunca vio menores de edad en él.

Pastrana ha negado desde el primer momento haber sido cercano al señalado pedófilo y tener conocimiento sobre los crímenes que cometió.

No obstante, su nombre volvió a resonar en las redes sociales y en los medios de comunicación debido a que una jueza de Nueva York ordenó la desclasificación de muchos documentos que están relacionados con el caso Epstein. Mucho se ha especulado sobre los nombres de las personas citadas en la investigación judicial e incluso, se ha pensado que Pastrana podría estar allí.

Andrés Pastrana no aparece en la “lista de Epstein”

Un primer tramo de la temida lista ya fue publicado el miércoles 3 de enero de 2024, pero, según la revista Cambio, el expresidente no fue nombrado en ella. Tampoco figura en ninguno de los testimonios de las víctimas que fueron entrevistadas por las autoridades estadounidenses.

Esta primera tanda de documentos, de casi 1.000 páginas, hace parte de un proceso judicial que pesa sobre Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein condenada por reclutar menores para explotación sexual, que fue denunciada por Virginia Giuffre, una de las víctimas de explotación sexual que dio a conocer su testimonio.

En la lista aparecen nombres de varias personalidades como el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra, el actor Leonardo Di Caprio, el cofundador de Microsoft Bill Gates, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, la presentadora de televisión Oprah Winfrey, el científico Stephen Hawking, entre otros.

Sin embargo, no se ha especificado cuál es la relación que estas celebridades y personajes públicos llegaron a tener con Epstein. Simplemente, sus nombres aparecen en la lista.

Pastrana se ha defendido de señalamientos

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, dijo que nunca vio menores de edad en los aviones de Epstein - crédito Joshua Roberts / Reuters, Handout / Reuters, Leigh Vogel/Getty Images y Marco Bello / Reuters

En entrevista con Blu Radio, el expresidente se defendió de los señalamientos en su contra, relacionados con posibles vínculos que habría tenido con Epstein. Aseguró que en 2002 conoció al empresario, en medio de un evento internacional en el que Pastrana recibió un reconocimiento.

“Yo conozco a Epstein en una reunión con el presidente Bill Clinton y Mijaíl Gorbachov, precisamente a mí me estaban condecorando en Irlanda, me estaban dando un premio y por ser un premio de liderazgo se hacían unas reuniones con todos los jóvenes del mundo que iban allá. En esa reunión me presentan a Epstein, el presidente Clinton estaba ahí y también estaba Mijaíl Gorbachov”, explicó el exmandatario al medio citado.

Asimismo, aseguró que nunca estuvo en fiestas con Jeffrey Epstein ni en ningún evento similar. Relató que, en cierto momento, el magnate señalado de pedofilia le manifestó su intención de conocer al expresidente de Cuba Fidel Castro, por lo que intermedió la logística para que tuvieran una reunión, en la que no estuvo presente.