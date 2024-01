Atracción del Parque del Café en Quindío se quedó varada a treinta metros de altura: pasajeros fueron evacuados

Minutos de angustia vivieron los visitantes del Parque del Café, ubicado en el municipio de Montenegro, en el departamento del Quindío, luego de que la atracción mecánica ‘Krater’ se quedara varada en plena cúspide de la montaña rusa, tras iniciar su ascenso.

De acuerdo con el reporte de algunas personas que se encontraban en el Parque, la emergencia se presentó el miércoles 3 de enero, cuando el coche de la montaña rusa presentó fallas durante su ascenso, lo que provocó que se quedara varado en plena cima de la atracción.

En videos e imágenes compartidas en redes sociales, se observa cómo el vehículo de la atracción quedó detenido en la cima de la atracción, justo cuando se disponía a realizar el descenso. Al ver las fotografías, se puede observar como el coche quedó como si estuviera ‘colgando’.

“Hay una situación en el Parque del Café, en la atracción Kráter. Uno de los vehículos se acaba de quedar atorado en la subida. La gente no puede bajar, y creo que ya hay funcionarios del Parque atendiendo la emergencia, van a iniciar labores de rescate”, relató uno de los visitantes al medio regional Tu Barco.

Según los testimonios de los internautas que se encontraban en el lugar, los visitantes que estaban al interior de la atracción duraron cerca de 25 minutos atrapados, mientras el personal del parque adelantaba las obras de evacuación.

“A 30 metros de altura, cerca de ocho personas llevan 25 minutos atascadas en la atracción Krater, en el @Parcafeoficial. Ya están realizando la evacuación de las personas”, informó uno de los visitantes del Parque, identificado como Sebastián Londoño, a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Tras conocerse la emergencia, y con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros de la atracción y los demás visitantes, las personas que se encontraban atrapadas fueron evacuadas en un ascensor auxiliar. Así lo dio a conocer el mismo internauta, horas más tarde de que se conociera el hecho.

“La evacuación se realiza en distintas tandas, con un ascensor auxiliar que baja a las personas que se encuentran atrapadas. Más de 30 minutos lleva el vehículo estancado en la cima de la montaña rusa”, comunicó el joven usuario.

Según Caracol Radio Armenia, del coche fueron evacuadas siete personas, seis adultos y un menor de edad. De acuerdo con lo dicho por las directivas del parque a la emisora, ninguna persona resultó lesionada durante la emergencia.

Tras los hechos, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, y a través de X, expresaron su preocupación y miedo por lo ocurrido. “Me muero”; “Eso debe ser horrible”; “Tengo una amiga allá en el Parque del Café y le había recomendado esa montaña rusa. En estos momentos no me responde”, y “A esa atracción siempre le pasa algo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

No es la primer emergencia

Ese no es el primer incidente que ocurre en un atracción mecánica del Parque del Café. El domingo 19 de diciembre del 2021, la montaña rusa azul del lugar presentó fallas técnicas, lo que ocasionó que los tres coches se detuvieran y comenzaran a devolverse en medio del recorrido.

“El fallo proviene de un cambio de energía, estamos ubicados en un área rural por lo que es común que suceda. Eso ocasionó que uno de los frenos del recorrido se activara y esto le bajó un poco la velocidad al carro, por tal motivo se ve que el carro no alcanza a subir”, explicó en ese entonces la directora de mantenimiento del Parque del Café, Luisa Fernanda Velázquez, al diario El Espectador.

Aunque los pasajeros pudieron evacuar por su cuenta, ya que la falla mecánica se presentó en la parte de la montaña rusa, tres de ellos resultaron lesionados.