Este es el edificio más angosto de Bogotá: tiene solo 180 centímetros de fachada

En su fachada se ubican 6 contadores del agua - crédito @datoqueanadieleimporta / TikTok

En la localidad de Chapinero, frente a la sede de la Nueva EPS, se encuentra una de las construcciones más surrealistas de Bogotá y no es el planetario, de Pizano, Pradilla, Caro y Restrepo; el Corteza, de Terranum, las Torres del Parque, de Rogelio Salmona, o el Jorge Hoyos Vásquez, de Felipe Uribe.

Lejos de la suntuosidad o los parámetros que rigen la arquitectura moderna, en la carrera 14a con calle 68, bajo la avenida Caracas, se encuentra el edificio más angosto de la ciudad.

“Con apenas seis y medio pies de ancho; es decir, cerca de 180 centímetros, cuanta con tres pisos de altura, 12 viviendas en su interior”, explica la cuenta en TikTok del portal especializado Datos que a nadie le importan.

Son seis apartamentos y seis apartaestudios (todos en venta), que se alzan sobre una calle bastante concurrida, tratándose de una vía secundaria. Se encuentra rodeada por locales, casa de familia y en frente hay un centro de salud.

En su interior alberga 12 viviendas - crédito @datoqueanadieleimporta / TikTok

Según comentan en redes, tiene ciertas similitudes con la casa de la familia “Little” de la película de los años noventa Stuart Little, de la que participaron Jonathan Lipnicki, como George Little (hermano de Stuart); James Hugh Calum Laurie, como Frederick Little (padre adoptivo de Stuart) y la actriz Virginia Elizabeth Davis, como Eleanor Little (madre adoptiva de Stuart).

Pues, se encuentra emplaza entre dos edificios que la superan en tamaño y altitud. Sin embargo, quienes la conocen por dentro dicen que su fachada tiene las medidas de un pasillo extenso que lleva a un espacio mucho más amplio.

“¿Cómo que 12 apartamentos?”, “No debe tener licencia de construcción, ni declaración de construcción; es decir, estarían comprando un problema”, “Yo siento que los edificios que tiene a los lados son los que la sostienen”, “Lo que todo arrendatario avaro desearía”, “Un compañero de colegio vivía ahí. Es un pasillo largo, pero se amplia en el centro de la cuadra”, “Tiene 450 metros cuadrados después del pasillo”, “No, mi claustrofobia no me permitiría vivir ahí”, “La mitad deben ser puras escaleras”, “Y con 7 contadores”, “No tengo casa, pero me gustaría vivir ahí”, “Cómo es posible este suceso”, “Las camas han de ser verticales”, “Yo la arreglaría y la pondría como museo”, “Ahí ni entra mi cama”, “Para mí que era un pasaje peatonal y alguien se lo agarró”, se lee en algunos de los comentarios –la mayoría a manera de broma– sobre la construcción.

En Medellín fue construida la primera mansión con funicular de Colombia

A pesar de ser construida con un concepto escalonado, en Medellín fue construida la primera casa con su propio funicular, para que sus propietarios no se vean obligados a usar las escaleras, de la cochera a la planta principal.

Así lo explicó el agente de bienes raíces francés y creador de contenido Florent Meliz, “la casa tiene un concepto escalonado, así que se puede subir por las escaleras, pero también para comodidad de los compradores tiene su propio funicular”.

Fue construida entorno a un árbol gigante - crédito @flomeliz

Se trata de una cabina de vidrio, en medio de la naturaleza que lleva a la puerta principal. “Entrando, a mano izquierda, hay una sala de cine; un comedor para diez puestos; al frente las escaleras, y, en el último nivel, hay un mirador”.

Y al costado derecho se encuentran la sala de estar, la cocina de concepto abierto y una piscina con vista a la ciudad de la eterna primavera. Mientras, la segunda planta es de uso privado para la familia y en el último piso tiene una terraza 360, en pleno barrio El Poblado.

