Estas fueron las tendencias virales de 2023 que divirtieron a los colombianos en redes sociales

Shakira, Gustavo Petro y el papá de Luis Díaz fueron protagonistas de algunas de las tendencias en redes sociales en 2023

La palabra trending es un anglicismo que significa que una cantidad considerable de personas están hablando de un tema en particular en un momento concreto, lo que lo convierte en tendencia en las redes sociales. Aunque el término se utiliza principalmente en la red social X (antes Twitter), se puede emplear para las diferentes plataformas sociales.

De esta forma, para darle la bienvenida a 2024 y despedir 2023 definitivamente, en Infobae Colombia recopilamos los hechos que fueron tendencia, destacando situaciones en las que estuvo involucrado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su equipo de trabajo, celebridades y hasta hechos internacionales que fueron adoptados en el país.

Ferrari por un Twingo

La colaboración de Shakira con Bizarrap generó múltiples memes - crédito redessociales/@Bzrp/YouTube

La separación de Shakira y Gerard Piqué fue uno de los primeros temas que generaron memes en 2023, dado que el 11 de enero se estrenó la Music Sessions, Vol. 53, una colaboración de la barranquillera con Bizarrap en la que enviaba múltiples indirectas a su expareja.

Sin embargo, el fragmento en el que Shakira hizo una comparación entre un Ferrari y un Renault Twingo fue lo más destacado, ya que el segundo es uno de los vehículos más vendidos del país y los propietarios de esta referencia se defendieron con memes al respecto.

“Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelva, hazme caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo, yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo”, es el fragmento de la canción.

Severo Sinvergüenza

Un negocio en el que venden postres con forma de genitales masculinos y femeninos fue tendencia durante varias semanas en Colombia - crédito Severo Sinvergüenza/Facebook

Un video en el que el trabajador de una wafflería realizaba un baile erótico a una mujer mientras le entregaba un postre con forma de un pene se convirtió en tendencia en la última semana de febrero, lo que continuo durante varias semanas.

Se trató de Severo Sinvergüenza, un negocio ubicado en Cali, que además tiene sedes en Medellín y Bogotá, y tiene como objetivo vender postres con forma de genitales masculinos y femeninos, que además de recibir publicidad gratuita tras la viralización de las grabaciones, también terminó siendo perjudicado.

Ya que fue intervenido por las autoridades y aunque sigue funcionando, ahora lo hace con vidrios polarizados, no puede vender su producto a menores de edad y los trabajadores tienen prohibido hacer actos de masoquismo a los clientes, que era parte de los shows que hacían con cada venta.

Francia Márquez: “De malas”

La frase de la vicepresidenta generó múltiples memes y burlas en redes sociales - crédito Colprensa/redessociales

Debido a los viajes en helicóptero de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, a su vivienda ubicada en Dapa (Valle del Cauca), recibió múltiples críticas por parte de la oposición del Gobierno nacional y los colombianos en redes, lo que llevó a que Márquez en marzo respondiera a sus detractores.

“Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que, a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas, y lo siento”, afirmó al respecto la vicepresidente a Semana.

Además de las críticas que recibió por su respuesta, “De malas” se convirtió en tendencia en Colombia, con memes y burlas sobre la vicepresidenta, en la mayoría de estas publicaciones se afirmaba que Francia Márquez se había convertido en el tipo de persona que criticó antes de llegar a su cargo.

Colombia campeón de la Copa Pistón

La publicación de una cuenta de X (antes Twitter) en Brasil se volvió tendencia en redes sociales - crédito Montaje Infobae

Cars es una de las películas de Disney más populares en Colombia, debido a esto, en junio, una publicación de una cuenta de X (antes Twitter) de Brasil se convirtió en tendencia, ya que en esta se afirmaba que un auto colombiano era tres veces campeón de la Copa Pistón (competencia del universo animado de la película).

La publicación resaltada los campeones de esta competición con la nacionalidad del vehículo, y aunque Cruz Ramírez, personaje secundario de la tercera entrega, es de nacionalidad mexicana, la persona que realizó el montaje asimiló que su color amarillo se debía a que era de Colombia.

Esto provocó múltiples memes en redes sociales, incluyendo afirmaciones sobre un hipotético día cívico por los títulos y recordando cuando los hinchas del Junior de Barranquilla celebraron una estrella al creer en una fake news.

Petro Barbie

El video publicado por la cuenta de TikTok de la Presidencia de Colombia fue blanco de múltiples burlas - crédito @PresidenciadeColombia/TikTok

Petro y Barbie son dos palabras que en muy pocos escenarios podrían utilizarse juntas; sin embargo, la publicación de la cuenta de la Presidencia de Colombia en TikTok del 18 de julio logró que en redes sociales se hiciera tendencia el hashtag #PetroBarbie.

Desde el área de comunicaciones de la presidencia pensaron que sería buena idea aprovechar el estreno de la película de la muñeca de Mattel, producida por Universal, para promocionar la visita de Gustavo Petro el 20 de julio a San Andrés, por el Día de la Independencia.

Esto no tuvo el efecto esperado, ya que fue el motivo por el que los usuarios crearon múltiples memes para burlarse de la mala estrategia.

Trabajar con la DEA

Hasta la DEA se vio involucrada en los rumores del fin de la relación de Rauw Alejandro y Rosalía - crédito montaje Infobae

El 25 de julio iniciaron los rumores sobre la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía, y aunque esto fue confirmado por los artistas, en Colombia se hizo viral un hilo en X (antes Twitter) en el que una usuaria afirmaba que la razón por la que los cantantes se habían separado era una presunta infidelidad por parte del puertorriqueño.

Dentro de las afirmaciones, esta persona aseguraba que en Medellín había una agencia de publicidad que funcionaba como una red de prostitución y que Rauw Alejandro había sido uno de sus clientes, mientras que para referirse a las presuntas trabajadoras sexuales utilizo el término “trabajar con la DEA”.

Esta es una expresión usada por algunas personas en Colombia para hacer referencia a la prostitución; sin embargo, no todos conocen el término, por lo que en redes sociales algunos usuarios pensaron que se trataban de agentes de Administración de Control de Drogas (DEA).

Temblores del 17 de agosto: “Culpa de Petro”

Usuarios en redes culparon al presidente por el temblor registrado el 17 de agosto - crédito REUTERS/Luisa González

En la tarde del 17 de agosto se registró un temblor de 6,1 en la capital del país, que se mantuvo durante más de tres minutos y alertó a los ciudadanos en Bogotá y municipios aledaños, esto fue continuado con dos réplicas más, que provocaron que la ciudadanía se mantuviera en alerta durante varias horas.

Además de las palabras “Temblor” y “Magnitud”, en Colombia fue tendencia la frase “Culpa de Petro”, ya que los defensores del mandatario aprovecharon para responsabilizar al presidente del temblor, afirmando que era el comportamiento que tendría la oposición.

“Obviamente, el temblor fue culpa de Petro”, “Culpa de Petro, se vienen detalles inéditos”, “¿Cómo así que los dos temblores NO son culpa de Petro?”, son algunos de los trinos que fueron publicados por los usuarios luego de que se registrará un temblor y dos réplicas en Colombia.

La rodilla de Petro

La excusa por desaparecer ocho días del presidente de Colombia, se convirtió en tendencia en redes sociales - crédito Presidencia de Colombia

En octubre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desapareció durante varios días de redes sociales y eventos públicos, lo que generó la duda sobre el paradero del mandatario, que el 18 de octubre reapareció con una excusa que involucraba un golpe en su rodilla.

“El lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena, ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad. Reprogramaremos la reunión del Chocó”, publicó el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

Esto provocó que en redes sociales se hicieran virales algunos memes que se burlaban del golpe del mandatario, principalmente por memes en los que se afirmaba que tenían la oportunidad de no ir al trabajo por un golpe, o algunas comparaciones entre el presidente con el futbolista brasileño Neymar.

Póster al estilo Disney

La creación de estos pósters fue tendencia en redes sociales - crédito Infobae

La publicación de pósteres con estilo Disney fueron tendencia en octubre en Colombia, esto fue posible por medio de la inteligencia artificial. Los usuarios crearon este tipo de imágenes al ingresar a la herramienta Bing Image Creator, de Microsoft, en la que solo debían registrar un correo electrónico.

La publicación de este tipo de imágenes se convirtió en tendencia en Colombia debido a que los usuarios usaron contextos icónicos del país para generar las piezas con estilo de Disney y Pixar, algunas de estas se volvieron virales en redes sociales.

Dentro de las creaciones más virales estaban algunos hechos protagonizados por el presidente Gustavo Petro y momentos históricamente relevantes en el ámbito macondiano de Colombia (situaciones que sorprenden y que las personas afirman solo podrían registrarse en el país).

Tunja, en más de una oportunidad

La capital de Boyacá fue tendencia en varias oportunidades después de las Elecciones Regionales 2023 - crédito montaje Infobae

Las Elecciones Regionales 2023 tuvieron varias sorpresas; sin embargo, la más viral fue la elección del ruso Mikhail Krasnov como nuevo alcalde de Tunja, capital de Boyacá.

Esto provocó que en redes se publicaran diferentes memes, la mayoría de ellos con alusiones de los cambios que tendría Tunja con la llegada del ruso a su alcaldía, pero esta no fue la única oportunidad por la que este municipio se hizo viral.

Ya que fue señalada como el lugar en Colombia con más variedad de gustos musicales, o al menos esto señalaron miles de usuarios que al observar su Spotify Wrapped, observaron que la plataforma señalaba a Tunja como un espacio en el que sus gustos musicales sería similar.

Celebración del papá de Luis Díaz

La reacción de Luis Manuel Díaz a los goles de su hijo frente a Brasil se convirtió en memes - crédito redes sociales

El 9 de noviembre se registró la liberación tras 12 días de secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del extremo de la selección Colombia, Luis Díaz, que estuvo en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en un hecho que fue noticia no solo en el país, sino en el mundo.

Tres días después, Colombia enfrentó a Brasil por las eliminatorias rumbo al mundial de 2026, y Luis Manuel Díaz fue protagonista de la jornada, ya que la selección derrotó a su rival 2-1 con doblete de Luis Díaz; sin embargo, en redes sociales el protagonista fue su padre.

Dado que la celebración del segundo tanto de Colombia tuvo un primer plano con la reacción de Luis Manuel Díaz, que de manera efusiva no pudo contener su llanto y tuvo que ser asistido por uno de sus acompañantes, pero en redes sociales utilizaron el fragmento para hacer burlas y memes de la situación.

Mi primera chamba

Una canción creada con inteligencia artificial y la voz de Eladio Carrión se volvió tendencia en redes sociales - crédito EFE/@albertodelyu/Tiktok

La llegada de la inteligencia artificial se registró bajo la justificación de que es una herramienta para facilitar algunas tareas; sin embargo, algunas personas la utilizan para crear tendencias en redes sociales, este es el caso de “Mi primera chamba”, una canción falsa con la voz de Eladio Carrión que se hizo viral.

“Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé”, es parte de la canción que originalmente se llama Si la calle llama de Carrión y Myke Towers.

Aunque la canción generada con IA afirma que la persona se encuentra feliz de haber trabajado por primera vez, la tendencia consiste en subir videos en los que trabajadores han tenido accidentes o días desafortunados durante su jornada laboral, lo que fue aprovechado por miles de usuarios para subir videos con referencia a los infortunios que tuvieron en sus trabajos.