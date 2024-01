Estas famosas encendieron las redes con sus cuerpower durante las vacaciones de fin de año

Martha Bolaños, Catalina Gómez, Caterine Escobar y Johanna Fadul hacen parte de los cuerpower de famosas que se robaron todas las miradas en las redes sociales - crédito montaje Infobae Colombia

Andrea Valdiri, Luisa Fernanda W y Karen Martínez son algunas de las famosas que se robaron todas las miradas en las redes sociales con sus ‘cuerpower’ durante las vacaciones de la temporada de fin de año.

Actrices, presentadoras e influencers presumieron sus curvas bajo el sol y subieron la temperatura con sus curvas y tonificadas figuras, despertando la admiración de sus seguidores.

Diciembre es uno de los meses favoritos de las famosas para salir de viaje y visitar las playas. Dentro de sus planes preferidos están broncear sus pieles, al tiempo que lucen sus atributos:

Nina Caicedo

La actriz y cantante chocoana recordada por su participación en la serie del Canal RCN, Enfermeras y su paso por el musical Mujeres a la plancha no se quiso perder la tradición familiar de pasar las fiestas decembrinas en la capital vallecaucana y disfrutar de la Feria de Cali en donde su papá Nino Caicedo tuvo varios conciertos con su Orquesta Guayacán.

Nina Caicedo es una de las famosas que más disfruta lucir su cuerpo e redes - crédito @ninacaicedo/Instagram

La también cantante tiene a su público acostumbrado a su contenido en el que exhibe su cuerpo con sus coreografías, además de que ella pasa bastante tiempo en su finca familiar disfrutando de la piscina.

Johanna Fadul

Recibió el 2024 en Acapulco México en donde aprovechó para tomar el sol y enseñar cómo avanza la recuperación de su cirugía corporal, pues cabe recordar que ella regresó al quirófano en el mes de septiembre del 2023 para retocar detallitos con los que no se sentía gusto.

Johanna Fadul regresó al quirofano en el 2023 y todavía se encuentra en recuperación - crédito @johannafadul/Instagram

La actriz y creadora de contenido bogotana estuvo en el ojo del huracán por cuenta de las críticas de algunos de sus seguidores que todavía no entienden o no simpatizan con su proceso en el que ella asegura no tiene nada que ver las inseguridades. “Tiene que ver con el amor propio”, afirmó.

Caterin Escobar

La actriz quien ha mostrado su talento en producciones como Café con aroma de mujer, Las muñecas de la mafia y El cartel de los sapos: el origen, descrestó con su figura saludable y despampanante cuerpo.

Caterin Escobar dejó poco a la imaginación - crédito @caterinescobaractriz/Instagram

“Terminando mi 2023 en mi lugar favorito, el mar. Que todo lo que pidamos con el corazón se nos multiplique. Que llegue un 2024 llenito de bendiciones para todos. Les deseo un feliz año y gracias por tanto amor que me envían sin conocerme. Por tantos lindos mensajes y por acompañarme por aquí. Besos vuelan para todos”, escribió la caleña agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

Karen Martínez

La actriz y expresentadora del Factor X, del Canal RCN, siempre se ha destacado por su delgadez y estilo de vida tanto fit como saludable; de hecho, hace parte de las famosas que comparten con su público recetas de alimentación sana junto a rutinas de yoga.

Karen Martínez aprovechó su paso por la playa para promocionar algunas marcas de vestidos de baño - crédito @lachechi/Instagram

“Feliz 2024 familia bella. Que este nuevo año llegue cargado de cosas bonitas, así como esta foto, que les llegue cargado de amor, de familia, de fuerza, salud y muchas bendiciones”, compartió la cartagenera. La también modelo aprovechó su paso por la playa para realizar contenido para diferentes marcas de ropa de las que ella es imagen.

Catalina Gómez y Violeta Llano

La presentadora y exparticipante de MasterChef Celebrity dejó boquiabiertos a sus seguidores con su cuidada figura, pero adicional recibió halagos por la similitud que encontraron con su hija de 16 años de edad.

Catalina Gómez y Violeta Llano sorprendieron con su parecido - crédito @marthaisabelii/Instagram

“No se sabe cuál es la mamá y cuál es la hija. ‘Mamasitas’ las dos”, “Parecen hermanas”, “que bella que está la hija, que bella que está la mamá”, “divinas las dos y siempre tan unidas”, “se creció Violeta, está igual de hermosa que Cata, besos”, “siempre juntas e igualitas”, 2la muestra de que la belleza si se hereda”, le comentaron en sus redes.

Martha Bolaños

Una de las participantes más controversiales de la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia cautivó al mostrar que se conserva incluso mejor que cuando hizo su icónico personaje de La Pupuchurra en la popular serie de Yo soy betty, la fea, pues a sus 50 años no tiene nada que enviarle a la modelo de aquel entonces.

Martha Bolaños cautivó con su figura a sus 50 años - crédito @marthaisabelii/Instagram

La caleña lució su piel dorada desde las playas del mar Caribe en Mayapo, La Guajira, en donde recibió el nuevo año y pasó unos días de descanso. Ella revolucionó su cuenta de Instagram en donde incluso le pidieron que abriera su propio canal de Onlyfans.

“Hermosa y talentosa”, “sigue así de linda”, “belleza infinita”, “queriendo ver más”, " estás muy guapa Martica dios te bendiga”, “simplemente preciosa”, “tremendo bebesote”, " el cuerpazo, te luce todo lo que pones”.

Andrea Valdiri y Luisa Fernanda W

Las creadoras de contenido se llevaron una mención especial, pues a pesar de no posar en traje de baño, si deslumbraron con sus outfits de Año Nuevo. Tanto Luisa como Valdiri coincidieron en la elección de vestido corto y color verde.