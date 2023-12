Revelan los desprendibles de pago que comprobarían que a las trabajadoras de Van Camp’s sí les descuentan tiempo

A la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le llegaron los desprendibles de pago que evidenciaría que les descontarían de manera irregular a las trabajadores de Van Camp's- crédito Getty Images

Un verdadero escándalo han generado las declaraciones de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, contra la multinacional Seatech International, la compañía fabricante de atún Van Camp’s, en las que aseguró que las trabajadoras debían usar pañal para hacer sus necesidades fisiológicas, para evitar ir al baño.

“Hemos encontrado, en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente, las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a los atunes: Van Camps, por ejemplo. Se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores, no son las mejores. Por ejemplo, no tienen tiempo para ir al baño, que es algo tan propio del ser humano y de la máquina que somos. Entonces, estamos trabajando para que estas condiciones de ejercicio de las labores y oficios tengan dignidad humana. Hemos encontrado a algunas trabajadoras que tiene que usar pañal, porque no tienen los tiempos necesarios para ir al baño”, sostuvo la ministra de Trabajo durante una rueda de prensa el jueves 27 de diciembre.

Para respaldar dichas acusaciones contra la multinacional, al correo del Ministerio estarían llegando las pruebas contundentes que demostrarían que atún Van Camp’s sí le descuenta tiempo a sus trabajadoras de manera no especificada.

Blu Radio reveló los desprendibles de nómina del 2021, 2022 y 2023 que muestran que los trabajadores no laboran jornadas completas, sino parciales, lo que sería un indicio de que hay descuentos no especificados en los volantes.

“Según lo informado por mi mandante y lo acreditado por las pruebas de la defensa, la empresa Seatech estaría descontando el tiempo que las mujeres usan para ir al baño, teniendo descuentos sustanciales en su salario, lo cual ha generado las condiciones para que las trabajadoras eviten ir al baño y una de las estrategias para ello seria el uso de pañales desechables para evitar el descuento de salario”, según indicó la comunicación reseñada por Blu Radio.

Los señalamientos no terminan ahí, debido a que en la cuenta oficial en X del Ministerio de Trabajo publicaron una serie de hallazgos en una de las últimas visitas a la compañía:

“La empresa, Seatech Internacional INC, enfrenta 10 procesos activos, uno de ellos por presunta violación al artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo: ‘Por realizar retenciones o descuentos a los salarios de los trabajadores sin su autorización’”, se lee en uno de los tuits.

En las diligencias por parte del Ministerio contra la multinacional Seatech International INC y la empresa que presta los servicios de subcontratación Tiempo Servicios S.A.S, están en curso ocho procesos sancionatorios que ascienden a más de 3.500 millones de pesos.

“Algunas de ellas por incumplimientos de recomendaciones médicas como: ‘No reubicar en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y en aptitud de producción de trabajo, los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo’”, reveló la cartera.

Al escándalo se suman los testimonios de algunas de las trabajadoras afectadas, revelados en julio de 2023, en las que aseguran que los baños en la compañía son pocos, por lo que se debe esperar entre 25 a 30 minutos para poder usar uno de los baños, minutos que al final de mes se ven descontados por ser considerados “tiempos muertos”:

“Yo tomo (...) medicamentos que me hacen ir al baño constantemente. Esas veces que voy, que no es fácil y ni hay la cantidad de inodoros para la mayoría de mujeres que estamos ahí, se toma uno 20, 25 minutos porque estamos haciendo fila para ir al baño. Todo ese tiempo la empresa lo llama ‘tiempos muertos’, que se le convierten a uno en días (...) que se lo descuentan a uno como días que no se trabajaron”, sostuvo Arrieta, en declaraciones a la Escuela Nacional Sindical.

Cabe recordar que Van Camp’s ha rechazado tajantemente las acusaciones y anunció que acudirán a los estrados judiciales para defenderse:

“La compañía y sus 1.800 colaboradores, reiteran que lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y normatividad vigente en Colombia”