Slash en Colombia: se anunció cambio de locación para su concierto en 2024

Slash se presentará en Colombia junto a Myles Kennedy & The Conspirators el 26 de enero en el Teatro Royal Center de Bogotá - crédito Jason Cairnduff/Reuters

Los conciertos en Colombia no paran y con los anuncios de artistas que estarán presentes en 2024 se anticipa una programación robusta. Aunque Medellín y Cali tendrán un protagonismo importante en el calendario de las figuras internacionales, Bogotá se sigue llevando el grueso de los eventos en vivo cuando todavía falta por conocer la mayor parte de la programación del segundo semestre.

Uno de los más esperados por los amantes del rock es Slash, que confirmó fecha en nuestro país como solista luego de presentarse con los Guns N’ Roses en 2022. El guitarrista norteamericano reactivó su asociación con el cantante Myles Kennedy (reconocido por su trabajo con Alter Bridge y por su carrera solista) y su banda acompañante, The Conspirators para una serie de fechas por América Latina, Asia, Oceanía y Europa durante 2024.

El show de Slash en Colombia será el segundo del The River is Rising – Rest of The World Tour ‘24, con el que presentará su álbum 4, publicado en 2022 y que entró en el puesto 93 del Billboard 200 en su estreno. Tras presentarse en México, Bogotá recibirá al grupo el 26 de enero. Sin embargo, en las últimas horas Musictrends confirmó en sus redes sociales que la presentación ya no será en el Chamorro City Hall como se anunció semanas atrás, sino en el Teatro Royal Center. En la información, la fuente no dio a conocer los motivos para el cambio de escenario.

Por otra parte, la cuenta detalló que las entradas todavía podrán adquirirse a través de Eticket. Los precios reportados en la página oficial del evento detallan dos precios divididos en dos etapas. La etapa 1, que es la que actualmente está en vigencia tiene un valor de 207.000 pesos en localidad General y 322.000 pesos en la localidad VIP, la más cercana al escenario. Una vez se complete la venta de dichas entradas (que equivale a un aforo total de 2.000 personas) se habilitará la segunda etapa con precios de 230.000 pesos en General y 345.000 pesos en VIP hasta agotar existencias.

El concierto de Slash en 2024 se mudará al Royal Center. Las entradas todavía podrán adquirirse en eTicket - crédito eTicket

Las reacciones frente a la noticia fueron en su mayoría desfavorables, pues varios usuarios vieron con malos ojos el cambio a un escenario con menor aforo (algo que en los comentarios se atribuyó a la baja venta de entradas y la poca difusión publicitaria del evento). Inclusive denunciaron problemas en el Royal Center. “Dime que nadie está comprando sin decirme que nadie está comprando”, “que oso meter a slash en el royal center”, “Muy poca difusión y pues ahora solo quieren reguetontto”, “Lo lamento mucho por todos los que tienen que ir al peor Venue del país”, fueron algunos de los comentarios en respuesta al anuncio.

Esta es la tercera vez que Slash viene a Colombia con su formato en solitario. La primera vez fue en 2011, en el Palacio de los Deportes, donde interpretó temas de su álbum solista Slash, publicado ese mismo año, así como temas de Guns N’ Roses, Velvet Revolver y hasta de Slash’s Snakepit, el proyecto que creó posterior a su salida de Guns N’ Roses en 1996.

La segunda vez tuvo lugar en 2019, en el Movistar Arena. En esa oportunidad lo hizo con Myles Kennedy & The Conspirators presentando su álbum de 2018, Living The Dream. Adicionalmente, el guitarrista ya había visitado Colombia en otras tres ocasiones como parte de Guns N’ Roses, en los conciertos que brindó el legendario grupo de hard rock en 1992 y 2022 en el estadio El Campín de Bogotá, y en 2016 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.